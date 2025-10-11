РУС
Известного криптоблогера нашли с простреленной головой на Оболони: полиция подозревает, что он совершил самоубийство. ФОТОРЕПОРТАЖ

Полиция расследует обстоятельства гибели мужчины в Оболонском районе столицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Киева.

Как отмечается, тело 32-летнего местного жителя с огнестрельным ранением в голову правоохранители обнаружили в салоне его авто сегодня утром. Рядом с мужчиной находилось зарегистрированное на него оружие.

На месте происшествия работали следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции, криминалисты и судебно-медицинский эксперт.

"Предварительно установлено, что погибший - предприниматель и блогер, деятельность которого была связана с криптовалютой. Накануне смерти мужчина сообщал близким о подавленном состоянии из-за имеющихся финансовых трудностей, а также прислал им прощальное сообщение", - говорится в сообщении.

13-летняя девочка совершила самоубийство из-за издевательств отчима: на Киевщине задержан мужчина, - ОГП

Константин Ганич
По данным СМИ, речь идет об известном криптопредпринимателе Константине Ганиче.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство с дополнительной отметкой "самоубийство". Сейчас продолжается досудебное расследование, выясняются все обстоятельства происшествия.

Киев Нацполиция самоубийство
Топ комментарии
+24
А хто сказав що вона його а не під кредитом? Просто люди ******* жити шикарно сьогоді і зараз, залазять в борги і не думають чим вони будуть віддавати. А з цією криптовалютою вже всі подуріли. Люди беруть шалені бабки в борг під залог квартири або авто і вкладають в сраний біткойн а потім прогорають. Тому крипту як мінімум не можна ну узаконювати ні популяризувати і рекламувати як це роблять даже на Цензорі. А максимум роз'яснювати людям що це та ж МММ тільки світового маштабу.
11.10.2025 11:57 Ответить
+19
стався рекордний обвал крипти на $19 лярдів - очевидно і він попав в число невдах
11.10.2025 12:05 Ответить
+19
а в твою надрозумну макітру не приходить думка, що долларовий мільйонер догрався на біржі і за один день став боржником на мільйони
11.10.2025 12:09 Ответить
На такі тачанці і погане фінансове становище?
11.10.2025 11:49 Ответить
А хто сказав що вона його а не під кредитом? Просто люди ******* жити шикарно сьогоді і зараз, залазять в борги і не думають чим вони будуть віддавати. А з цією криптовалютою вже всі подуріли. Люди беруть шалені бабки в борг під залог квартири або авто і вкладають в сраний біткойн а потім прогорають. Тому крипту як мінімум не можна ну узаконювати ні популяризувати і рекламувати як це роблять даже на Цензорі. А максимум роз'яснювати людям що це та ж МММ тільки світового маштабу.
11.10.2025 11:57 Ответить
Ця новина дійсно варта того, щоб з'явитися тут?
Хто ще помер, його домашній хом'ячок?
11.10.2025 11:50 Ответить
Та, мабуть, його хомʼячок застрелився з горя!
11.10.2025 12:16 Ответить
не поділили кріпту?
11.10.2025 11:54 Ответить
Більше 10млн $ чужих коштів було в управліні Кості. Ліквілнули вчора після новин Трампа і він ліквіднувся в фізичному плані.
показать весь комментарий
Костя - не халявщик! Костя - партнер!
Був...
11.10.2025 12:06 Ответить
та все таки скоріш сам і ліквіднувся...
11.10.2025 12:14 Ответить
стався рекордний обвал крипти на $19 лярдів - очевидно і він попав в число невдах
11.10.2025 12:05 Ответить
***** у нас що в мусарку з кожним днем все більших дибілів беруть? Навіть історію нормальну вигадати не можете?
У долврового мільйонера скрутне матеріальне становище...? Ви серйозно? Краще б про нерозділене кохання написали... Чи психологічну травму на фоні війни...
11.10.2025 11:57 Ответить
а в твою надрозумну макітру не приходить думка, що долларовий мільйонер догрався на біржі і за один день став боржником на мільйони
11.10.2025 12:09 Ответить
пздц,
який скрутний мільйонер..
був
11.10.2025 13:18 Ответить
Кінчайте дядьку торгувати - бо вже немає чим здачу давати
11.10.2025 11:58 Ответить
Не витримав напруги
11.10.2025 11:58 Ответить
Крипта вбиває!
11.10.2025 12:08 Ответить
Краще би в штурмову бригаду пішов, йолоп.
11.10.2025 12:09 Ответить
Ще не всіх 50+ відловили.
11.10.2025 12:47 Ответить
це після заяв Трампа крипта обвалилась
11.10.2025 12:11 Ответить
Костянтин Ганич (Кудо). Застрелився з нагородної зброї подарованої Будановим. У своєму Ламборджині. Перед смертю написав дівчині.

11.10.2025 12:19 Ответить
"Єво прімєр - другім наука!"
11.10.2025 12:23 Ответить
Развєдчик? Вот ано што міхалич....
11.10.2025 12:39 Ответить
Трубіцин мабуть теж був героєм-розвідником, тому Буданов допоміг йому перетнути кордон і втекти.
11.10.2025 12:48 Ответить
Продовжувач традицій, ригоАНАЛІВ портнова кравченка Чечетова калашника кирпи?!?!?
11.10.2025 12:30 Ответить
Москальня пише, що пістоль подарував йому особисто Кіря Буданов. Брешуть, напевно.
11.10.2025 12:41 Ответить
Дивні друзі у Буданова. Криптовалютчики, депутати-втікачі...
А ще корєш Гогілашвілі...
11.10.2025 12:50 Ответить
Покровитель молодого бизнеса.
11.10.2025 13:11 Ответить
застрелився? може кинув інвесторів і його застрелили?
11.10.2025 12:45 Ответить
Вместе с сообщниками воровал деньги инвесторов, в последнем интервью говорил что его ищут.

https://www.rbc.ua/ukr/entertainment/kriptoafera-ferrari-15-milyoniv-i-proshchalna-1760175295.html
11.10.2025 12:56 Ответить
Так и запишем: криптобизнесмен, 32 года(мб забронированный), на "Ламборджини", не вынес тягот и лишений жизни. Шо творится, емае...
11.10.2025 13:11 Ответить
У него еще был Ферррари за 15 миллион гивен.
11.10.2025 13:25 Ответить
Не продав на піку біткоїн,бо думав віддати позичені гроші,а той взяв та й розвернувся)ну корекція))але колектори цього не розуміли))
11.10.2025 13:16 Ответить
нема грошей на зброю..
на все є,
і на крипту є,
а всерівно з протянутою рукою,..
так і закопають..

«інвестори» плачуть, що не туди вложили..
11.10.2025 13:25 Ответить
а чого він не в війску був??
11.10.2025 13:31 Ответить
Трішки менше стало генетичного сміття.
11.10.2025 13:35 Ответить
 
 