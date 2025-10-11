Известного криптоблогера нашли с простреленной головой на Оболони: полиция подозревает, что он совершил самоубийство. ФОТОРЕПОРТАЖ

Полиция расследует обстоятельства гибели мужчины в Оболонском районе столицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Киева.

Как отмечается, тело 32-летнего местного жителя с огнестрельным ранением в голову правоохранители обнаружили в салоне его авто сегодня утром. Рядом с мужчиной находилось зарегистрированное на него оружие.

На месте происшествия работали следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции, криминалисты и судебно-медицинский эксперт.

"Предварительно установлено, что погибший - предприниматель и блогер, деятельность которого была связана с криптовалютой. Накануне смерти мужчина сообщал близким о подавленном состоянии из-за имеющихся финансовых трудностей, а также прислал им прощальное сообщение", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, речь идет об известном криптопредпринимателе Константине Ганиче.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство с дополнительной отметкой "самоубийство". Сейчас продолжается досудебное расследование, выясняются все обстоятельства происшествия.

