Известного криптоблогера нашли с простреленной головой на Оболони: полиция подозревает, что он совершил самоубийство. ФОТОРЕПОРТАЖ
Полиция расследует обстоятельства гибели мужчины в Оболонском районе столицы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Киева.
Как отмечается, тело 32-летнего местного жителя с огнестрельным ранением в голову правоохранители обнаружили в салоне его авто сегодня утром. Рядом с мужчиной находилось зарегистрированное на него оружие.
На месте происшествия работали следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции, криминалисты и судебно-медицинский эксперт.
"Предварительно установлено, что погибший - предприниматель и блогер, деятельность которого была связана с криптовалютой. Накануне смерти мужчина сообщал близким о подавленном состоянии из-за имеющихся финансовых трудностей, а также прислал им прощальное сообщение", - говорится в сообщении.
По данным СМИ, речь идет об известном криптопредпринимателе Константине Ганиче.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство с дополнительной отметкой "самоубийство". Сейчас продолжается досудебное расследование, выясняются все обстоятельства происшествия.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хто ще помер, його домашній хом'ячок?
Був...
У долврового мільйонера скрутне матеріальне становище...? Ви серйозно? Краще б про нерозділене кохання написали... Чи психологічну травму на фоні війни...
який скрутний мільйонер..
був
А ще корєш Гогілашвілі...
https://www.rbc.ua/ukr/entertainment/kriptoafera-ferrari-15-milyoniv-i-proshchalna-1760175295.html
на все є,
і на крипту є,
а всерівно з протянутою рукою,..
так і закопають..
«інвестори» плачуть, що не туди вложили..