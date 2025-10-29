Блогерка ображала воїнів ЗСУ та закликала до знищення "западенців": поліція відкрила провадження. ВIДЕО

Правоохоронці Львівщини розпочали кримінальне провадження щодо блогерки з Дніпропетровської області, яка принижувала мешканців західних регіонів України та ображала українських захисників.

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 26 жовтня під час моніторингу соціальних мереж поліціянти виявили публікацію, авторка якої під час прямої трансляції принижувала та ображала військовослужбовців ЗСУ, а також мешканців західних регіонів України.

Проведеними заходами правоохоронці встановили "блогерку" – 24-річну жительку Дніпропетровської області, яка тимчасово проживає у Львові.

Підозра за ксенофобські заклики

Слідчі відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1, за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури, розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Що відомо про блогерку

За даними ЗМІ, йдеться про блогерку під ніком "Anastasia beglanka" на платформі TikTok.

Раніше місцеві видання повідомили, що 24-річна Анастасія Кускевич – уродженка російського Норильська. У неї українське громадянство, та попри це має російський паспорт. Дівчина переїхала з Нікополя до Львова.

У своїх соцмережах блогерка неодноразово заявляла, що ненавидить Львів та закликала Росію знищувати захід України, зокрема бажала, щоб "в кожен дім "западенца" прилетіла російська ракета.

Увага! На відео ненормативна лексика