3 087 32

Блогерка ображала воїнів ЗСУ та закликала до знищення "западенців": поліція відкрила провадження. ВIДЕО

Правоохоронці Львівщини розпочали кримінальне провадження щодо блогерки з Дніпропетровської області, яка принижувала мешканців західних регіонів України та ображала українських захисників.

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 26 жовтня під час моніторингу соціальних мереж поліціянти виявили публікацію, авторка якої під час прямої трансляції принижувала та ображала військовослужбовців ЗСУ, а також мешканців західних регіонів України.

Проведеними заходами правоохоронці встановили "блогерку" – 24-річну жительку Дніпропетровської області, яка тимчасово проживає у Львові.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Жінка під час конфлікту з військовими ТЦК та поліціянтами вдарила правоохоронця палицею по голові, її затримали

Підозра за ксенофобські заклики

Слідчі відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1, за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури, розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Читайте також: Криптоблогер Ганіч застрелився у салоні Lamborghini: поліція Києва підтвердила версію самогубства

Що відомо про блогерку

За даними ЗМІ, йдеться про блогерку під ніком "Anastasia beglanka" на платформі TikTok.

Раніше місцеві видання повідомили, що 24-річна Анастасія Кускевич – уродженка російського Норильська. У неї українське громадянство, та попри це має російський паспорт. Дівчина переїхала з Нікополя до Львова.

У своїх соцмережах блогерка неодноразово заявляла, що ненавидить Львів та закликала Росію знищувати захід України, зокрема бажала, щоб "в кожен дім "западенца" прилетіла російська ракета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": YouTube заблокував канали блогера Андрія Луганського, проти якого запроваджено санкції РНБО, - ЦПД

Увага! На відео ненормативна лексика

Автор: 

ксенофобія (40) Львів (3175) Нацполіція (15624) блогер (188) Львівська область (2611) Львівський район (141)
+12
Що цікаво живе вона саме серед "западенців"

От звідки це в рузкіх? - живуть в Німеччині і її ненавидять, живуть в США але проти "пендосов", лідери за грін карт, але також "хочуть уничтожить Омерику"

прийти кудись де краще чим в тебе і бажання це знищити - оце чисто русская душа
29.10.2025 20:01 Відповісти
+11
Огидна тварина!
29.10.2025 20:04 Відповісти
+10
Там у Львові нема кому їй ратиці повідривати ?
29.10.2025 20:05 Відповісти
Насрати там де ще не насрано. Щоб знали буржуї прокляті запах рузького міра.
29.10.2025 20:30 Відповісти
У тому то й проблема... Довелося пожити серед тих .... на західній. Гіршою худобу мабуть немає.. Наслухався і надивився усякого.
Особливо коли почалася війна, та худоба показала себе у повній красі. Ще .... по церквах бігають
29.10.2025 20:31 Відповісти
а з восточняками що робити?
29.10.2025 20:05 Відповісти
Це якийсь когнітивний дисонанс ненавидить "западенців", а сама живе у Львові. До речі, вона ніби блогерка? Це часом не з тих, що заборгували державі мільйони гривень податків? Ну бо блогерять на одній дуже специфічній онлайн-платформі?
29.10.2025 20:05 Відповісти
Яка ше кацапська блохерка у Львові? - вона шо - безсмертна?
29.10.2025 20:05 Відповісти
Всіх російськомовних треба пиз*ить.
29.10.2025 20:06 Відповісти
Серъёзно??так возвращайся с Польши, иди к нам в окоп и будешь там пи''дить ( около 80% личного состава)
29.10.2025 20:21 Відповісти
Та ви що?
29.10.2025 20:27 Відповісти
То орківський провокатор. Тут таких багато. Розстрілювачів-нафронтників.
29.10.2025 20:31 Відповісти
настОящая лапотніца. де не прийде там насеrе
29.10.2025 20:09 Відповісти
Оце такі переселенці. Ну а морда як завжди у подібних істот-стандартна. Всі з однієї пробірки з ватою.
29.10.2025 20:10 Відповісти
Виїбати в голову!!!
29.10.2025 20:12 Відповісти
Скільки цього прорашиського бидла розвелось в Україні і ця паскуда росіянка ,куди кацап не сунется чекай від нього лише біди ,ось тому всяке рашиське бидло яке їде в Європу треба гнати звідти.
29.10.2025 20:12 Відповісти
одним словом переселенці
29.10.2025 20:14 Відповісти
з неї блогерка.як з 3,14цька дишло.ркуплена рашистами шельма, котра вміє ротом крім всього іншого,ще й плюватися прорашистським лайном,яким її напхали
29.10.2025 20:15 Відповісти
Чому б на підставі таких відео не позбавити громадянства і не викинути за шкірку цей тупий шматок лайна?
29.10.2025 20:16 Відповісти
Краще обмінювати на українців що зараз знаходяться в російських концтаборах
29.10.2025 20:27 Відповісти
Переїхала вони туди явно через російські обстріли, але ненавидить западенців і бажає їм по ракеті. Це знахідка для вчених .
29.10.2025 20:18 Відповісти
Навряд чи. Інфузорія має більш розвинену нервову систему ніж ця тупа давалка.
29.10.2025 20:19 Відповісти
Це біля Мукачево? Якісь цигани мабуть її захвойлили ))
29.10.2025 20:19 Відповісти
тик-ток ужасная "соцсеть", она приучает к "клиповому" мышлению, нужно было бы заблочить ее, в принципе
а девушка россиянка, и этим все сказано, ее нужно депортировать и забыть, она пытается сеять в нашей стране рознь, а мы все украинцы, независимо от региона проживания, от Крыма до Чернигова, от Львова до Донецка
29.10.2025 20:20 Відповісти
Какая разница между этой и теми 73%???
29.10.2025 20:24 Відповісти
Ничего не понял из Вашего комментария.
О какой разнице Вы говорите? И причем тут какие-то 73%?
29.10.2025 20:28 Відповісти
Такие 73%,которые в 2019г нарика выбрали по приколу,по сути уничтожили страну
29.10.2025 20:30 Відповісти
У них общий уровень интеллекта,одна извивина на всех
29.10.2025 20:32 Відповісти
Та це ж та з 73% .Я давно пропонував їх лишити права голосу і при нагоді ******* .По другому ніяк!!!
29.10.2025 20:23 Відповісти
Яке провадження?! Голяком на мінне поле, ось і все що з такими істотами варто робити!
29.10.2025 20:27 Відповісти
Пляшка? 🤔
29.10.2025 20:29 Відповісти
Вбити суку...
29.10.2025 20:33 Відповісти
 
 