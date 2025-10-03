Семь подростков, избивших 23-летнего украинца в Польше, также были из Украины, - полиция

В польском Вроцлаве группа подростков, которая напала на 23-летнего гражданина Украины, также были украинцами.

Об этом сообщает TVN24 со ссылкой на полицию, передает Цензор.НЕТ.

Представитель вроцлавской полиции Войцех Яблонский уточнил, что нападавшими были семь граждан Украины, которые знали друг друга по работе, учебе или месту жительства.

Трем из них предъявлено обвинение в нападении, нанесении телесных повреждений и оскорблении. Остальных, которым еще нет 17 лет, будут судить в семейном суде.

Напомним, что полиция Вроцлава расследует инцидент, когда группа подростков заманила 23-летнего украинца через фальшивый аккаунт в соцсетях, а затем избила его, побрила голову и нарисовала на лице нацистские символы.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!