Семь подростков, избивших 23-летнего украинца в Польше, также были из Украины, - полиция
В польском Вроцлаве группа подростков, которая напала на 23-летнего гражданина Украины, также были украинцами.
Об этом сообщает TVN24 со ссылкой на полицию, передает Цензор.НЕТ.
Представитель вроцлавской полиции Войцех Яблонский уточнил, что нападавшими были семь граждан Украины, которые знали друг друга по работе, учебе или месту жительства.
Трем из них предъявлено обвинение в нападении, нанесении телесных повреждений и оскорблении. Остальных, которым еще нет 17 лет, будут судить в семейном суде.
Напомним, что полиция Вроцлава расследует инцидент, когда группа подростков заманила 23-летнего украинца через фальшивый аккаунт в соцсетях, а затем избила его, побрила голову и нарисовала на лице нацистские символы.
Топ комментарии
+13 Поділля16
показать весь комментарий03.10.2025 11:29 Ответить Ссылка
+11 Vitaliy #399296
показать весь комментарий03.10.2025 11:35 Ответить Ссылка
+11 Амандрапапупа
показать весь комментарий03.10.2025 11:45 Ответить Ссылка
молоді, кров кипить.
хай гуляються.
чи, ви ніколи у юності не билися за дівчину?
По-перше, в часи моєї юності таких диких підлянок взагалі небуло , тим паче на грунті розбірок із-за дівчини.
По-друге, така поведінка вихідців із України це взагалі треш. Можете почитати польські пабліки.
а чи не похер, що там розганяють польські пабліки?
україна рулить, поляки смокчуть!
бо, заїбали таки меньшоварті малороси!!!!
лєвакі толєрасти підтягнулися!
.
Ех нарід, нарід,
Знехтував свій рід,
Зрадив козаків
Став до мудаків.
До тих мудаків,
Що вже п'ять віків
Шкуру дерли з нас,
Нищили весь час.
А ти, як мудак,
Вибрав цих макак.
Що грабують вас,
А за вас і нас.
Ви та дітки всі,
Зараз на війні.
А вони в цей час
Зраджують тут вас.
Владі марафон,
Та подовше трон.
А для нас війна,
Що немає дна.
Грьобаний нарід,
Ти продав свій рід!
Сам себе зробив,
Та ще й нас добив.
15.12.2023
Анатолій Березенський
але, більше схоже на скиглення.
чим, на призив щось робити, щоб не бути рабами!
зелені холуї, вже до посполитих добралися?
ой!
хтось у двері стукає...
Думав там буде красива тьолочка?
Мораль: - Не вір написаному! -
готовий був бігти хоч на борщагу, хоч на трою....
"сто шійснадцята стаття - дєло молодьожноє" того дурного холопа не збентежила
.
сидіти у підвалі чорному мішку на голові?
а, хлопцям не можна дружити з 16 річними?
виключно з подругами мами?
Брати Гадюкіни вже спєлі
.
справжні україномовні українці з українськими паспортами не можуть жити повноцінним молодим життям?
карати треба з самого народження!
на майбутнє!
всіх підряд!
ніхєра, що собі надумали, бути молодим веселим дурним...
всіх в пту та в армію!!!
.
не пробували ?
.
.
я й не здогадувався що воно таке.
скінхеди крім лисої голови маю ще негарні схильності до нацизму та насильства.
то скінхеди в якій країні з'явились ?
.
тут на цензорі нещодавно була статейка, як молода українка любить німців і не любить українців!
ой, як усиралася спільнота!
то, що ж тепер?
спільнота обожнює поляків та ненавидить українців, які прикололись з українця?
кончені меньшоварті малороси!!!!
я, ще огого!
нє, пляшку горілки сам вже не потягну, але пивом нализатися, саме те....