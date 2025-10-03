РУС
Новости Избиение украинцев в Польше
4 404 50

Семь подростков, избивших 23-летнего украинца в Польше, также были из Украины, - полиция

избиение парня в Польше

В польском Вроцлаве группа подростков, которая напала на 23-летнего гражданина Украины, также были украинцами.

Об этом сообщает TVN24 со ссылкой на полицию, передает Цензор.НЕТ.

Представитель вроцлавской полиции Войцех Яблонский уточнил, что нападавшими были семь граждан Украины, которые знали друг друга по работе, учебе или месту жительства.

Трем из них предъявлено обвинение в нападении, нанесении телесных повреждений и оскорблении. Остальных, которым еще нет 17 лет, будут судить в семейном суде.

Напомним, что полиция Вроцлава расследует инцидент, когда группа подростков заманила 23-летнего украинца через фальшивый аккаунт в соцсетях, а затем избила его, побрила голову и нарисовала на лице нацистские символы.

Автор: 

избиение (9872) Польша (8879)
Топ комментарии
+13
Скоріше за все то ідіоти з українськими паспортами, але в голові з "какой разніцей". Через таку отару ідіотів і до нормальних українців буде погане ставлення.
03.10.2025 11:29 Ответить
+11
А ми дивуємось, чому українців зненавиділи в Польщі. До війни цього не було, а я можу зробити висновок , заїхало купа говяжеязичних із манією вєлічія. І така ж ситуація в Чехії. Хоча там переважна більшість заробітчан була із заходу України, які не заважали Чехам. Робіть висновки, все таки росмір в східних і південних регіонах України, виконав свою місію. І віра, мова , армія -мають велике значення!
03.10.2025 11:35 Ответить
+11
А ви не зрозуміли? Дивно ...
По-перше, в часи моєї юності таких диких підлянок взагалі небуло , тим паче на грунті розбірок із-за дівчини.
По-друге, така поведінка вихідців із України це взагалі треш. Можете почитати польські пабліки.
03.10.2025 11:45 Ответить
Було б смішно, якби не було б так сумно!

https://zmina.info/news/bulo_b_smishno_jiakshho_b_ne_bulo_tak_sumno_sud_znovu_perenis_zasidannjia_shhodo_nadannjia_pritulku_soldadu_kovalisidi_/

https://zmina.info/news/bulo_b_smishno_jiakshho_b_ne_bulo_tak_sumno_sud_znovu_perenis_zasidannjia_shhodo_nadannjia_pritulku_soldadu_kovalisidi_/
03.10.2025 11:28 Ответить
а, чого сумно?
молоді, кров кипить.
хай гуляються.
чи, ви ніколи у юності не билися за дівчину?
03.10.2025 11:38 Ответить
А ви не зрозуміли? Дивно ...
По-перше, в часи моєї юності таких диких підлянок взагалі небуло , тим паче на грунті розбірок із-за дівчини.
По-друге, така поведінка вихідців із України це взагалі треш. Можете почитати польські пабліки.
03.10.2025 11:45 Ответить
ясна річ, у роки вашої молодості у 1957 році не було телефонів.
а чи не похер, що там розганяють польські пабліки?
україна рулить, поляки смокчуть!
бо, заїбали таки меньшоварті малороси!!!!
03.10.2025 11:49 Ответить
Зрозуміло! Вагався, чи вести з вами діалог, чи ні. Бачу, що я зробив дурницю. Бувайте.
03.10.2025 11:59 Ответить
Пепа, хильни "боярки" і лягай спатки. Мудило ваЗЕлінове.
03.10.2025 12:24 Ответить
птьфу на тебе, переляканий полуухилянт!
03.10.2025 12:32 Ответить
То ви розкажере після того, якщо вас насильно обриють і напишуть на лобі непристойності.
показать весь комментарий
ой йой!
лєвакі толєрасти підтягнулися!
03.10.2025 11:57 Ответить
Пригоди українців у Польщі…
03.10.2025 11:28 Ответить
набрались нацизму в поляків

.
03.10.2025 11:36 Ответить
03.10.2025 11:51 Ответить
Гарна картинка. Була колись Україна козацькою. А у 2019 році нарід 73% передеав булаву не козакам. Залишилися тільки спогади.
03.10.2025 12:12 Ответить
ЕХ НАРІД, НАРІД!
Ех нарід, нарід,
Знехтував свій рід,
Зрадив козаків
Став до мудаків.

До тих мудаків,
Що вже п'ять віків
Шкуру дерли з нас,
Нищили весь час.

А ти, як мудак,
Вибрав цих макак.
Що грабують вас,
А за вас і нас.

Ви та дітки всі,
Зараз на війні.
А вони в цей час
Зраджують тут вас.

Владі марафон,
Та подовше трон.
А для нас війна,
Що немає дна.

Грьобаний нарід,
Ти продав свій рід!
Сам себе зробив,
Та ще й нас добив.
15.12.2023
Анатолій Березенський
03.10.2025 12:19 Ответить
саме в точку!
але, більше схоже на скиглення.
чим, на призив щось робити, щоб не бути рабами!
03.10.2025 12:23 Ответить
За призив щось робити є стаття в кримінальному кодексі. Я думаю, що цього достатньо, щоб зрозуміти. У 2019 році був призив не голосувати за владу мародерів, але нарід вирішив вибрати їх і тільки їх.
03.10.2025 12:40 Ответить
за призив повернути конституцію та закони, за повернення конституційного ладу, існує стаття?
зелені холуї, вже до посполитих добралися?
ой!
хтось у двері стукає...
03.10.2025 12:55 Ответить
група підлітків заманила 23-річного українця через фальшивий акаунт у соцмережах

Думав там буде красива тьолочка?
03.10.2025 11:29 Ответить
На огорожі теж було написане слово з 5 літер, а там виявився цвях ...
Мораль: - Не вір написаному! -
03.10.2025 11:31 Ответить
пам'ятаю у мене у 23 так стирчав, що капець!
готовий був бігти хоч на борщагу, хоч на трою....
03.10.2025 11:34 Ответить
16 років дівчині

"сто шійснадцята стаття - дєло молодьожноє" того дурного холопа не збентежила

.
03.10.2025 11:39 Ответить
то, у 16 не можна дружити з хлопцями?
сидіти у підвалі чорному мішку на голові?
а, хлопцям не можна дружити з 16 річними?
виключно з подругами мами?
03.10.2025 11:44 Ответить
старо, старо, мой друг !

Брати Гадюкіни вже спєлі

.
03.10.2025 11:57 Ответить
А що не так з 16 літньою дівчиною. Тобто в 17 виходити заміж можна, а в 16 і пацца ще не можна?
03.10.2025 11:59 Ответить
Скоріше за все то ідіоти з українськими паспортами, але в голові з "какой разніцей". Через таку отару ідіотів і до нормальних українців буде погане ставлення.
03.10.2025 11:29 Ответить
тобто?
справжні україномовні українці з українськими паспортами не можуть жити повноцінним молодим життям?
03.10.2025 11:53 Ответить
Але втекли на Захід, а не за порєбрік
03.10.2025 11:30 Ответить
Карати треба цих неуків разом з батьками, що гадять московським лайном і за кордоном!!
03.10.2025 11:30 Ответить
Повернути на бамбас.
03.10.2025 11:52 Ответить
чому тільки цих?
карати треба з самого народження!
на майбутнє!
всіх підряд!
ніхєра, що собі надумали, бути молодим веселим дурним...
всіх в пту та в армію!!!
03.10.2025 12:06 Ответить
03.10.2025 11:31 Ответить
найгірше, що ця курва таки вернеться в Україну після війни

.
03.10.2025 11:40 Ответить
03.10.2025 11:48 Ответить
заїдьте у ватний павлоград, послухайте місцевий люмпен.
03.10.2025 12:01 Ответить
я чув про перелокацію в Західну

не пробували ?

.
03.10.2025 12:05 Ответить
От бляха, а така гарна зрада намічалась.
03.10.2025 11:33 Ответить
Так це ї є найбільша зрада, коли українці замість єднатися проти ворога, нищать один одного.
03.10.2025 11:57 Ответить
А ми дивуємось, чому українців зненавиділи в Польщі. До війни цього не було, а я можу зробити висновок , заїхало купа говяжеязичних із манією вєлічія. І така ж ситуація в Чехії. Хоча там переважна більшість заробітчан була із заходу України, які не заважали Чехам. Робіть висновки, все таки росмір в східних і південних регіонах України, виконав свою місію. І віра, мова , армія -мають велике значення!
03.10.2025 11:35 Ответить
скінхеди то чисто українське слово

.
03.10.2025 11:41 Ответить
Взагалі то: лово "скінхед" походить від англійського https://www.google.com/search?q=skinheads&sca_esv=c3481c731caf225c&sxsrf=AE3TifN011V1Lq47wIJlW_00krqYm4sQZw%3A1759481255544&ei=p43faJ6DIeyExc8Pn_eosQk&ved=2ahUKEwjL_dPB0oeQAxXSR_EDHWevEbQQgK4QegQIARAB&oq=%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%3A+%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%B4&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiMNC10YLQuNC80L7Qu9C-0LPRltGPINGB0LvQvtCy0LAgOiDRgdC60ZbQvdGF0LXQtDIFECEYoAFIvW1Q8wdYgVVwAXgBkAEAmAGUAaAB-w2qAQM4Ljm4AQzIAQD4AQGYAhKgAusPwgIKEAAYsAMY1gQYR8ICDRAAGIAEGLADGEMYigXCAgoQIxiABBgnGIoFwgIGEAAYFhgewgIFEAAYgATCAgcQIRigARgKmAMAiAYBkAYKkgcENC4xNKAH9nGyBwQzLjE0uAfQD8IHCDItMTAuNy4xyAetAQ&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfChcIWvBM2zYfB61puc-p9KgjQxZkiLy2PCJS35MvEWbqlhAwE6D9xbqal3rkXo1_pslTav4rtR4gQ9lE1XVgmyc_erhlfNwHSl_bjOJvOiZZpO-jx2YISak_X6BqYvtlxFFXLpDGftiDYsJTUwNM0UxtFbR3UtG1tpcx_HXRzjzFLieai5hAMvsmMmJYse-jJxht19a9hg0CASDrMip2T8p_3AEqdfszhm0JF9TlJJtjUJySGr2MY_8wKdkhR0YKQ9_e6Yp2pcsKKXiRlViRix&csui=3 skinheads, що утворюється з skin (шкіра) та head (голова). Це означає "лиса голова" або "людина з голеною головою", що описує характерний зовнішній вигляд представників цієї субкультури.
03.10.2025 11:48 Ответить
щиро дякую, просвітителю Лука !
я й не здогадувався що воно таке.

скінхеди крім лисої голови маю ще негарні схильності до нацизму та насильства.

то скінхеди в якій країні з'явились ?

.
03.10.2025 12:03 Ответить
Наскільки мені відомо, що скінхе́диhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%B4%D0%B8#cite_note-:1-3 Великій Британії в 69-х роках минулого століття, а потім поширились на інші частини світу. На терени бувшого СРСР вперше скіни з'явилися в країнах Балтії, потім в Члєнінграді і масквабаді. В Київ цей рух прийшов трохи пізніше, колего Матфєй.
03.10.2025 12:12 Ответить
Прісне життя в Польщі - от і шукають пригод на свою дупу
03.10.2025 11:41 Ответить
По даним польских прикордоників у серпні 25 до Польщі в'їхало 56 тис. 18-22 молоді з України. У вересні ця цифра збільшилась у 10 разів. Ось саме оця молодь, котра чудила в Україні і буде лицем для европейців з оцінки тої нації, котра, як кажуть, хоче бути в ЕС. Думаю шо відповідь европейців буде така - нах і навіть не мрійте з вашою родословною.
03.10.2025 11:53 Ответить
В YouTube есть видео из метро Парижа где поймали двух молодых воровок. В комментариях тысячи проклятий в адрес мигрантов из восточноевропейских стран, что они воры и преступники. Для западных европейцев граница цивилизованности не проходит по украинскому кордону. У них и внутри ЕС много проблем с недопониманием.
03.10.2025 12:09 Ответить
оце я перейнявся!!!!
тут на цензорі нещодавно була статейка, як молода українка любить німців і не любить українців!
ой, як усиралася спільнота!
то, що ж тепер?
спільнота обожнює поляків та ненавидить українців, які прикололись з українця?
кончені меньшоварті малороси!!!!
03.10.2025 11:55 Ответить
Таке враження, що ти ліки вчасно не прийняв
03.10.2025 11:58 Ответить
та, які там ліки?
я, ще огого!
нє, пляшку горілки сам вже не потягну, але пивом нализатися, саме те....
03.10.2025 12:00 Ответить
Спілкування--кацапське лайно
03.10.2025 12:09 Ответить
 
 