Группа подростков напала на 23-летнего украинца в Польше: избили, побрили голову и нарисовали нацистские символы на лице. ВИДЕО
Полиция Вроцлава расследует инцидент, когда группа подростков заманила 23-летнего украинца через фальшивый аккаунт в соцсетях, а затем избила его, побрила голову и нарисовала на лице нацистские символы.
Об этом сообщает польская полиция, передает Цензор.НЕТ.
По данным полиции, нападение произошло в сентябре. Подростки создали фейковый профиль, выдавая себя за 16-летнюю девушку, и через него договорились о встрече с мужчиной.
Когда он появился в назначенном месте, его ждала группа агрессивных подростков. Они не только избили украинца, но и надругались над его внешностью - побрили голову и нарисовали символы нацистского характера.
Вроцлавская полиция отмечает, что нападение имеет признаки самосуда и содержит тревожные идеологические мотивы. "Такие действия являются серьезным преступлением и будут рассматриваться со всей строгостью закона", - подчеркнули правоохранители.
Так как часть подростков еще не достигла 18 лет, делом занимается также семейный суд. Сейчас продолжаются меры с целью определения роли каждого участника инцидента.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Поляки до речі "підарські дудки" заборонили.
Тут насправді рецесивні самці за самиць пробують боротися... Закінчується це тим що наштовхнуться на крепкого дядька який їм або пару зубів вибьє або й поріже, бо у них груповий напад, ну або кого-небудь покалічать та у під кримінал попадуть.
Це ж Польща!!!
Девчатам из чата.
У каждой есть дети,
И даже внучата.
И есть борода
И прокуренный свитер,
А рядышком пива
Как минимум литр
Мацковський, ти скільки Старлінків для ЗСУ купив і сплачуєш за зв'язок?
Отже - поліція спрацювала добре . Тепер слово за суддями ...
П.С - майже 2 млн українців , в Польщі , цей випадок ніяк не турбує ? Ну гаразд ...
Щоб років через 10 знайшли ватажка цієї групи повішеного десь у лісі з шильдиком: "Він не любив кінематограф".