6 817 37

Группа подростков напала на 23-летнего украинца в Польше: избили, побрили голову и нарисовали нацистские символы на лице. ВИДЕО

Полиция Вроцлава расследует инцидент, когда группа подростков заманила 23-летнего украинца через фальшивый аккаунт в соцсетях, а затем избила его, побрила голову и нарисовала на лице нацистские символы.

Об этом сообщает польская полиция, передает Цензор.НЕТ.

По данным полиции, нападение произошло в сентябре. Подростки создали фейковый профиль, выдавая себя за 16-летнюю девушку, и через него договорились о встрече с мужчиной.

Когда он появился в назначенном месте, его ждала группа агрессивных подростков. Они не только избили украинца, но и надругались над его внешностью - побрили голову и нарисовали символы нацистского характера.

Вроцлавская полиция отмечает, что нападение имеет признаки самосуда и содержит тревожные идеологические мотивы. "Такие действия являются серьезным преступлением и будут рассматриваться со всей строгостью закона", - подчеркнули правоохранители.

Так как часть подростков еще не достигла 18 лет, делом занимается также семейный суд. Сейчас продолжаются меры с целью определения роли каждого участника инцидента.

А чому не вказується національність нападників ?
показать весь комментарий
01.10.2025 13:30 Ответить
Потому что это были европейцы, о них нельзя говорить плохо.
показать весь комментарий
01.10.2025 13:38 Ответить
Розбещення неповнолітніх про щось говорить?
показать весь комментарий
01.10.2025 13:42 Ответить
"У Польщі вік сексуальної згоди становить 15 років. Це означає, що будь-які сексуальні дії з особою молодше 15 років є злочином згідно з польським законодавством." (С)
показать весь комментарий
01.10.2025 13:46 Ответить
Підлітки створили фейковий профіль, видаючи себе за 16-річну дівчину, і через нього домовилися про зустріч із чоловіком. Джерело: https://censor.net/ua/v3577192 16 то біьше 15
показать весь комментарий
01.10.2025 14:09 Ответить
Через ту ж саму причину, що медведчук в тебе не російський прапорець встромив, а " нєдружєствєнній".
показать весь комментарий
01.10.2025 13:49 Ответить
Ну нічого-нічого... Коли вас будуть відловлювати араби (негри, азіати, індуси тощо) , голити вам голови і малювати хрести на лобі, ви це згадаєте. А таке обов'язково відбудеться. Бо з демографією у вас, дебілів, все ДУЖЕ погано. Молоді тікають до Західної Європи, а без них ваша гнила економіка, яка повністю залежить від дотацій з боку ЄС, просто ляже. І змушені ви будете завозити представників всіх вищезазначених етнічних груп...
показать весь комментарий
01.10.2025 13:31 Ответить
Воно то так але у нас навіть гірше ніж у них... І здоров'ям дівчат у нас гірше. Вчора дивився на молодь у метро то у дівчаток обличчя такі прокурені як були раніше у тридцятирічних.... Спитав скільки ж їм років? 15!!
Поляки до речі "підарські дудки" заборонили.
показать весь комментарий
01.10.2025 14:05 Ответить
Хлопчина "клюнув" на аккаунт 16-річної... В нас теж були випадки таких мисливців на охочих до неповнолітніх.
показать весь комментарий
01.10.2025 13:32 Ответить
взагалі нема повідомлень, що він збирався розбещувати ту фальшиву дівчину. А знайомитись можна з ким завгодно і якщо не порушувати норм моралі, то навіть зустрічатись аж до весілля. Тому припиніть виправдовувати виродків, накручених державною польською владою
показать весь комментарий
01.10.2025 14:03 Ответить
Що значить розбещувати? Забудь вже цю совкову дурню. У нас зараз дівки заміж можуть 16 виходити, а до 2008 року було з 14! Це сімейний кодекс. Ну ще є статева недоторканність малолітньої особи - це менше 14.
Тут насправді рецесивні самці за самиць пробують боротися... Закінчується це тим що наштовхнуться на крепкого дядька який їм або пару зубів вибьє або й поріже, бо у них груповий напад, ну або кого-небудь покалічать та у під кримінал попадуть.
показать весь комментарий
01.10.2025 14:09 Ответить
Президент Навроцький, глибоко чи не дуже зхвильований???
Це ж Польща!!!
показать весь комментарий
01.10.2025 13:33 Ответить
Життя лишній раз доводить, що інстинкт розмноження сильніший за інстинкт самозбереження.
показать весь комментарий
01.10.2025 13:36 Ответить
Це відсутність розуму
показать весь комментарий
01.10.2025 13:41 Ответить
Людина відрізняється від тварини тим, що може коригувати прояви своїх інстинктів відповідно культури, до якої ця людина належить.
показать весь комментарий
01.10.2025 13:54 Ответить
Не верьте, ребята,
Девчатам из чата.
У каждой есть дети,
И даже внучата.
И есть борода
И прокуренный свитер,
А рядышком пива
Как минимум литр
показать весь комментарий
01.10.2025 13:38 Ответить
А також горілки, грам двісті, В гранованій склянці
показать весь комментарий
01.10.2025 14:23 Ответить
23-річний йшов на побачення з 16-річною? У праваків-христофашистів для цього цілий острів Епштейна виділений.
показать весь комментарий
01.10.2025 13:39 Ответить
Ну лошара повестись на таку єрунду.23 роки,як таким дебілом можно взагалі жити???100% майбутній виборець ЗЕ!!!Цей дебіл хоть знає,що за 16-річну стаття???По суті пострадав розбещувач неповнолітніх
показать весь комментарий
01.10.2025 13:40 Ответить
"Майбутнє України" на заробітки подалося
показать весь комментарий
01.10.2025 13:45 Ответить
Чувачок подумав що в сусіднє село на бл#дки поїхав, а не в напівворожу країну. Так в селі теж можна вихватити.
показать весь комментарий
01.10.2025 13:43 Ответить
Це у вас на макцквє тобі сказали так називати одного із самих головних союзників України?
Мацковський, ти скільки Старлінків для ЗСУ купив і сплачуєш за зв'язок?
показать весь комментарий
01.10.2025 13:52 Ответить
Впіймали ? Впіймали !
Отже - поліція спрацювала добре . Тепер слово за суддями ...
П.С - майже 2 млн українців , в Польщі , цей випадок ніяк не турбує ? Ну гаразд ...
показать весь комментарий
01.10.2025 13:44 Ответить
Та щось тут мабуть за мрію розбестити неповнолітню, а не за національність. У нас ж також колись ********** народну зірку Мацевка за мрію вшпилити хлопчика з інтернету.
показать весь комментарий
01.10.2025 13:46 Ответить
З початку блокади "фермерами" кордону закликаю українців покинути Польщу, не знаходитись і не працювати в країні де зневажливо ставляться до українців висуваючи дурацькі претензії. Є багато країн де до нас ставляться обєктивно і неупереджено. Багато років прожив за кордоном. Декілька разів транзитом проїздив через Польщу. Те що ми зараз бачимо в Польщі огидно і не зустрічається в західноєвропейських країнах. Не варто з цим миритися. Не втрачайте сили і час в Польщі. Вони вже забули що як тільки вони псували стосунки з українцями то швидко втрачали власну державність. ******* Польщу "зробив папа римський якого поляки вважають святим. Ща б пак! - близько трильйона доларів прямих інвестицій! Польща не заробила сама те що має! Їм "матка боска" подала і ... поляки загонорились...
показать весь комментарий
01.10.2025 13:50 Ответить
Україні потрібен власний Моссад, який подає помсту холодною.
Щоб років через 10 знайшли ватажка цієї групи повішеного десь у лісі з шильдиком: "Він не любив кінематограф".
показать весь комментарий
01.10.2025 13:51 Ответить
Спецслужби України вочевидь ефективніше за пукаючих раз на десятиріччя пейджерами. Правда вони на відміну від вашого Сосада взагалі не займаються вбивствами неповнолітніх.
показать весь комментарий
01.10.2025 13:59 Ответить
Ви не вмієте читати коментарі. Там жодного слова щодо неповнолітніх нема.
показать весь комментарий
01.10.2025 14:13 Ответить
І це потім у тих пшеківських гнид повертається язик щось розповідати про "бендерізацію"?
показать весь комментарий
01.10.2025 13:51 Ответить
Може це змусить поляків нарешті одуматися.
показать весь комментарий
01.10.2025 14:01 Ответить
Только ты можешь их заставить, стартуй не сдерживай себя.
показать весь комментарий
01.10.2025 14:03 Ответить
Ще і Вроцлаві де....
показать весь комментарий
01.10.2025 14:26 Ответить
у Кремлі аплодують ..все по плану... Якщо це добровільне бажання у цих під..рів до знущання..То чекайте кац..пів..віддеруть вас так, що Катюшу до смерті співати будуть.
показать весь комментарий
01.10.2025 14:28 Ответить
Дорослий чоловік хотів зустрітися з 16 річною полячкою. Для чого що б морозива поїсти? Начебто адекватна реакція здорового суспільства.
показать весь комментарий
01.10.2025 14:31 Ответить
 
 