Группа подростков напала на 23-летнего украинца в Польше: избили, побрили голову и нарисовали нацистские символы на лице. ВИДЕО

Полиция Вроцлава расследует инцидент, когда группа подростков заманила 23-летнего украинца через фальшивый аккаунт в соцсетях, а затем избила его, побрила голову и нарисовала на лице нацистские символы.

Об этом сообщает польская полиция, передает Цензор.НЕТ.

По данным полиции, нападение произошло в сентябре. Подростки создали фейковый профиль, выдавая себя за 16-летнюю девушку, и через него договорились о встрече с мужчиной.

Когда он появился в назначенном месте, его ждала группа агрессивных подростков. Они не только избили украинца, но и надругались над его внешностью - побрили голову и нарисовали символы нацистского характера.

Вроцлавская полиция отмечает, что нападение имеет признаки самосуда и содержит тревожные идеологические мотивы. "Такие действия являются серьезным преступлением и будут рассматриваться со всей строгостью закона", - подчеркнули правоохранители.

Так как часть подростков еще не достигла 18 лет, делом занимается также семейный суд. Сейчас продолжаются меры с целью определения роли каждого участника инцидента.

