Група підлітків напала на 23-річного українця у Польщі: побили, поголили голову та намалювали нацистські символи на обличчі. ВIДЕО

Поліція Вроцлава розслідує інцидент, коли група підлітків заманила 23-річного українця через фальшивий акаунт у соцмережах, а потім побила його, поголила голову та намалювала на обличчі нацистські символи.

Про це повідомляє польська поліція, передає Цензор.НЕТ.

За даними поліції, напад стався у вересні. Підлітки створили фейковий профіль, видаючи себе за 16-річну дівчину, і через нього домовилися про зустріч із чоловіком.

Коли він з’явився у призначеному місці, на нього чекала група агресивних підлітків. Вони не лише побили українця, а й поглумилися над його зовнішністю - поголили голову та намалювали символи нацистського характеру.

Вроцлавська поліція зазначає, що напад має ознаки самосуду та містить тривожні ідеологічні мотиви. "Такі дії є серйозним злочином і будуть розглядатися з усією суворістю закону", - підкреслили правоохоронці.

Через те, що частина підлітків ще не досягла 18 років, справою займається також сімейний суд. Наразі тривають заходи з метою визначення ролі кожного учасника інциденту.

