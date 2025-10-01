Група підлітків напала на 23-річного українця у Польщі: побили, поголили голову та намалювали нацистські символи на обличчі. ВIДЕО
Поліція Вроцлава розслідує інцидент, коли група підлітків заманила 23-річного українця через фальшивий акаунт у соцмережах, а потім побила його, поголила голову та намалювала на обличчі нацистські символи.
Про це повідомляє польська поліція, передає Цензор.НЕТ.
За даними поліції, напад стався у вересні. Підлітки створили фейковий профіль, видаючи себе за 16-річну дівчину, і через нього домовилися про зустріч із чоловіком.
Коли він з’явився у призначеному місці, на нього чекала група агресивних підлітків. Вони не лише побили українця, а й поглумилися над його зовнішністю - поголили голову та намалювали символи нацистського характеру.
Вроцлавська поліція зазначає, що напад має ознаки самосуду та містить тривожні ідеологічні мотиви. "Такі дії є серйозним злочином і будуть розглядатися з усією суворістю закону", - підкреслили правоохоронці.
Через те, що частина підлітків ще не досягла 18 років, справою займається також сімейний суд. Наразі тривають заходи з метою визначення ролі кожного учасника інциденту.
Поляки до речі "підарські дудки" заборонили.
Тут насправді рецесивні самці за самиць пробують боротися... Закінчується це тим що наштовхнуться на крепкого дядька який їм або пару зубів вибьє або й поріже, бо у них груповий напад, ну або кого-небудь покалічать та у під кримінал попадуть.
Хоча вік сексуа́льної зго́ди (вік, починаючи з якого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0 людина вважається спроможною дати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81 свідому інформовану згоду на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81 сексуальну взаємодію з іншою людиною, а отже секс із нею не є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D2%91%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F зґвалтуванням, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%8F педофілією чи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F розбещенням неповнолітніх) в Польщі становить 15 років. Тож стосвно відношень я погарячкував, а от виродків виправдовувати не збирався, ту мразоту треба зупиняти, але звісно в рамках чинного законодавства!
Це ж Польща!!!
Девчатам из чата.
У каждой есть дети,
И даже внучата.
И есть борода
И прокуренный свитер,
А рядышком пива
Как минимум литр
Мацковський, ти скільки Старлінків для ЗСУ купив і сплачуєш за зв'язок?
Отже - поліція спрацювала добре . Тепер слово за суддями ...
П.С - майже 2 млн українців , в Польщі , цей випадок ніяк не турбує ? Ну гаразд ...
Щоб років через 10 знайшли ватажка цієї групи повішеного десь у лісі з шильдиком: "Він не любив кінематограф".
Різкий спалах українофобії.
Рашистські дрони збити бояться,а Вкраїну чого б і не клювати,виснажена і розтерзана...