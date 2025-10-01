УКР
Група підлітків напала на 23-річного українця у Польщі: побили, поголили голову та намалювали нацистські символи на обличчі. ВIДЕО

Поліція Вроцлава розслідує інцидент, коли група підлітків заманила 23-річного українця через фальшивий акаунт у соцмережах, а потім побила його, поголила голову та намалювала на обличчі нацистські символи.

Про це повідомляє польська поліція, передає Цензор.НЕТ.

За даними поліції, напад стався у вересні. Підлітки створили фейковий профіль, видаючи себе за 16-річну дівчину, і через нього домовилися про зустріч із чоловіком.

Коли він з’явився у призначеному місці, на нього чекала група агресивних підлітків. Вони не лише побили українця, а й поглумилися над його зовнішністю - поголили голову та намалювали символи нацистського характеру. 

Вроцлавська поліція зазначає, що напад має ознаки самосуду та містить тривожні ідеологічні мотиви. "Такі дії є серйозним злочином і будуть розглядатися з усією суворістю закону", - підкреслили правоохоронці.

Через те, що частина підлітків ще не досягла 18 років, справою займається також сімейний суд. Наразі тривають заходи з метою визначення ролі кожного учасника інциденту.

А чому не вказується національність нападників ?
показати весь коментар
01.10.2025 13:30 Відповісти
Потому что это были европейцы, о них нельзя говорить плохо.
показати весь коментар
01.10.2025 13:38 Відповісти
"У Польщі вік сексуальної згоди становить 15 років. Це означає, що будь-які сексуальні дії з особою молодше 15 років є злочином згідно з польським законодавством." (С)
показати весь коментар
01.10.2025 13:46 Відповісти
Підлітки створили фейковий профіль, видаючи себе за 16-річну дівчину, і через нього домовилися про зустріч із чоловіком. Джерело: https://censor.net/ua/v3577192 16 то біьше 15
показати весь коментар
01.10.2025 14:09 Відповісти
Через ту ж саму причину, що медведчук в тебе не російський прапорець встромив, а " нєдружєствєнній".
показати весь коментар
01.10.2025 13:49 Відповісти
що тобі незрозуміло з національністю нападників? поляки малолєткі
показати весь коментар
01.10.2025 14:36 Відповісти
Я не спитав " яка національність нападників " , в спитав " чому не вказується ".
показати весь коментар
01.10.2025 14:55 Відповісти
навіщо вказувати очевидне?
показати весь коментар
01.10.2025 14:57 Відповісти
запитай у афтара статті
показати весь коментар
01.10.2025 14:46 Відповісти
Воно то так але у нас навіть гірше ніж у них... І здоров'ям дівчат у нас гірше. Вчора дивився на молодь у метро то у дівчаток обличчя такі прокурені як були раніше у тридцятирічних.... Спитав скільки ж їм років? 15!!
Поляки до речі "підарські дудки" заборонили.
показати весь коментар
01.10.2025 14:05 Відповісти
Так в Украину тоже масово будут завозить мигрантов после войны! Вон Кулеба и прочие приближенные к власти люди об этом уже в открытую говорят!
показати весь коментар
01.10.2025 14:40 Відповісти
будуть, тої нечисті вже й так повні міста. вони ж працювати не йдуть, максимум на базарі торгувати і шавуху крутити, а понаїхало дофіга вже.
показати весь коментар
01.10.2025 14:51 Відповісти
чорножопі будуть відразу різати
показати весь коментар
01.10.2025 14:50 Відповісти
Хлопчина "клюнув" на аккаунт 16-річної... В нас теж були випадки таких мисливців на охочих до неповнолітніх.
показати весь коментар
01.10.2025 13:32 Відповісти
взагалі нема повідомлень, що він збирався розбещувати ту фальшиву дівчину. А знайомитись можна з ким завгодно і якщо не порушувати норм моралі, то навіть зустрічатись аж до весілля. Тому припиніть виправдовувати виродків, накручених державною польською владою
показати весь коментар
01.10.2025 14:03 Відповісти
Що значить розбещувати? Забудь вже цю совкову дурню. У нас зараз дівки заміж можуть 16 виходити, а до 2008 року було з 14! Це сімейний кодекс. Ну ще є статева недоторканність малолітньої особи - це менше 14.
Тут насправді рецесивні самці за самиць пробують боротися... Закінчується це тим що наштовхнуться на крепкого дядька який їм або пару зубів вибьє або й поріже, бо у них груповий напад, ну або кого-небудь покалічать та у під кримінал попадуть.
показати весь коментар
01.10.2025 14:09 Відповісти
В Україні таким пики били і в коментарях не було жодного несхвального відгуку.

Хоча вік сексуа́льної зго́ди (вік, починаючи з якого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0 людина вважається спроможною дати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81 свідому інформовану згоду на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81 сексуальну взаємодію з іншою людиною, а отже секс із нею не є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D2%91%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F зґвалтуванням, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%8F педофілією чи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F розбещенням неповнолітніх) в Польщі становить 15 років. Тож стосвно відношень я погарячкував, а от виродків виправдовувати не збирався, ту мразоту треба зупиняти, але звісно в рамках чинного законодавства!
показати весь коментар
01.10.2025 14:43 Відповісти
я готова з вами погодитися щодо пики, якщо він зирався її розбещувати. Але може вони про інше переписувалися? про особливості конфірмації для дівчаток чи скільки дітей має бути у нормальній родині, наприклад?
показати весь коментар
01.10.2025 15:05 Відповісти
в Польщі вік сексуальної згоди становить 15 років, так що ваша версія не працює!
показати весь коментар
01.10.2025 14:37 Відповісти
Згоден. Вже поправився
показати весь коментар
01.10.2025 14:52 Відповісти
Вона повнолітня згідно законів Польщі.
показати весь коментар
01.10.2025 14:52 Відповісти
Життя лишній раз доводить, що інстинкт розмноження сильніший за інстинкт самозбереження.
показати весь коментар
01.10.2025 13:36 Відповісти
Це відсутність розуму
показати весь коментар
01.10.2025 13:41 Відповісти
Людина відрізняється від тварини тим, що може коригувати прояви своїх інстинктів відповідно культури, до якої ця людина належить.
показати весь коментар
01.10.2025 13:54 Відповісти
А також горілки, грам двісті, В гранованій склянці
показати весь коментар
01.10.2025 14:23 Відповісти
23-річний йшов на побачення з 16-річною? У праваків-христофашистів для цього цілий острів Епштейна виділений.
показати весь коментар
01.10.2025 13:39 Відповісти
А що не так? Це законно з точки зору законів Польщі.
показати весь коментар
01.10.2025 15:13 Відповісти
"Майбутнє України" на заробітки подалося
показати весь коментар
01.10.2025 13:45 Відповісти
ще один знаток польського законодавства в Польщі не стаття! бо вік сексуальної згоди там становить 15 років! Навіть в Україні це не стаття, у нас цей вік 16 років!
показати весь коментар
01.10.2025 14:40 Відповісти
Чувачок подумав що в сусіднє село на бл#дки поїхав, а не в напівворожу країну. Так в селі теж можна вихватити.
показати весь коментар
01.10.2025 13:43 Відповісти
Це у вас на макцквє тобі сказали так називати одного із самих головних союзників України?
Мацковський, ти скільки Старлінків для ЗСУ купив і сплачуєш за зв'язок?
показати весь коментар
01.10.2025 13:52 Відповісти
Впіймали ? Впіймали !
Отже - поліція спрацювала добре . Тепер слово за суддями ...
П.С - майже 2 млн українців , в Польщі , цей випадок ніяк не турбує ? Ну гаразд ...
показати весь коментар
01.10.2025 13:44 Відповісти
Та щось тут мабуть за мрію розбестити неповнолітню, а не за національність. У нас ж також колись ********** народну зірку Мацевка за мрію вшпилити хлопчика з інтернету.
показати весь коментар
01.10.2025 13:46 Відповісти
З початку блокади "фермерами" кордону закликаю українців покинути Польщу, не знаходитись і не працювати в країні де зневажливо ставляться до українців висуваючи дурацькі претензії. Є багато країн де до нас ставляться обєктивно і неупереджено. Багато років прожив за кордоном. Декілька разів транзитом проїздив через Польщу. Те що ми зараз бачимо в Польщі огидно і не зустрічається в західноєвропейських країнах. Не варто з цим миритися. Не втрачайте сили і час в Польщі. Вони вже забули що як тільки вони псували стосунки з українцями то швидко втрачали власну державність. ******* Польщу "зробив папа римський якого поляки вважають святим. Ща б пак! - близько трильйона доларів прямих інвестицій! Польща не заробила сама те що має! Їм "матка боска" подала і ... поляки загонорились...
показати весь коментар
01.10.2025 13:50 Відповісти
Україні потрібен власний Моссад, який подає помсту холодною.
Щоб років через 10 знайшли ватажка цієї групи повішеного десь у лісі з шильдиком: "Він не любив кінематограф".
показати весь коментар
01.10.2025 13:51 Відповісти
Спецслужби України вочевидь ефективніше за пукаючих раз на десятиріччя пейджерами. Правда вони на відміну від вашого Сосада взагалі не займаються вбивствами неповнолітніх.
показати весь коментар
01.10.2025 13:59 Відповісти
Ви не вмієте читати коментарі. Там жодного слова щодо неповнолітніх нема.
показати весь коментар
01.10.2025 14:13 Відповісти
І це потім у тих пшеківських гнид повертається язик щось розповідати про "бендерізацію"?
показати весь коментар
01.10.2025 13:51 Відповісти
Може це змусить поляків нарешті одуматися.
показати весь коментар
01.10.2025 14:01 Відповісти
Только ты можешь их заставить, стартуй не сдерживай себя.
показати весь коментар
01.10.2025 14:03 Відповісти
Ще і Вроцлаві де....
показати весь коментар
01.10.2025 14:26 Відповісти
у Кремлі аплодують ..все по плану... Якщо це добровільне бажання у цих під..рів до знущання..То чекайте кац..пів..віддеруть вас так, що Катюшу до смерті співати будуть.
показати весь коментар
01.10.2025 14:28 Відповісти
Один раз был в Польше, из увиденного сделал чёткий вывод, поляки не любят русских, а украинцев ненавидят.
показати весь коментар
01.10.2025 14:41 Відповісти
Українців, точніше сказати, українців з Західної України , їм нема за що любити, бо ті не стали на коліна і виборювали право, бути українцем у 20 столітті, тоді коли кац..пи та поляки хотіли як одні обрусити а інші ополячити.. А от білорусів там не чіпають, *******, за те що вони смиренні були.. Сьогодні якби не Україна, то сьогодні в школах Польші вчили язик фашисті-рашистів 21 століття.. Реваншисти на рівні кац..пів чекають капітуляції України...і мабуть всі на куй перевішаються, коли Україна під..рів загонить в стійло
показати весь коментар
01.10.2025 14:58 Відповісти
Сажу честно, мне решительно наплевать на пшеков, они в определённом смысле закомплексованные и ущербные ребята, немцы и англичане им тоже не нравятся, но вынуждены ездить к ним батрачить. У них до сих пор в башке крутятся идеи о великой Польше, от моря до моря или что-то типа того.
показати весь коментар
01.10.2025 15:03 Відповісти
Дорослий чоловік хотів зустрітися з 16 річною полячкою. Для чого що б морозива поїсти? Начебто адекватна реакція здорового суспільства.
показати весь коментар
01.10.2025 14:31 Відповісти
З чого тоді поляки вирішили що напад містить ідеологічні мотиви.
показати весь коментар
01.10.2025 15:30 Відповісти
То что он хотел встретиться с 16 летней девочкой говорит мне о том, что он сраный педофил и этого заслужил! Я бы с ним тоже самое сделал бы, как и с любым другим любителем посношать детей!
показати весь коментар
01.10.2025 14:37 Відповісти
і ці підари, хочуть прийняти закон про злочини ОУН-УПА?
показати весь коментар
01.10.2025 14:45 Відповісти
У Польщі Поліція працює, не відмажуть їх батьки , й не "парєшают" , будуть відповідати за законом.
показати весь коментар
01.10.2025 14:46 Відповісти
Не будьте такими наївними. Польських поліцейських які вбили українця всіх відмазали.
показати весь коментар
01.10.2025 15:26 Відповісти
Інфовійна зараз намии програна. Якщо реальна війна нами виграна й ми перемагаємо то інфовійна на зачаточному рівні. Ми повинні бути активними в контрпропаганді. це жахіття.... чому досі в світі є такі настрої про "хохла-нациста" ЧОМУ ***** !!!!! Як так ? Кацапи самі видумали самі відзняли флешмоби й тепер експлуатують зашморгані флешмоби вже 11 рік . а ми тупо мовчимо !!!!!!
показати весь коментар
01.10.2025 15:01 Відповісти
Ось прояви європейської "поваги", чого туди пертись, коли вдома бардак.
показати весь коментар
01.10.2025 15:08 Відповісти
Влада у цьому і винна.
Різкий спалах українофобії.
Рашистські дрони збити бояться,а Вкраїну чого б і не клювати,виснажена і розтерзана...
показати весь коментар
01.10.2025 15:15 Відповісти
батьки цих підлітків ,або думати не вміють ,або не бачили скільки українців скалічені , захищаючи таких поляків , від війни на їх кордонах з руснею , чи вони розраховують на зустріч з рашистами хлібом та з сілью ?! соромно за поляків ...
показати весь коментар
01.10.2025 15:21 Відповісти
 
 