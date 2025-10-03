Семеро підлітків, які побили 23-річного українця в Польщі, також були з України, - поліція

У польському Вроцлаві група підлітків, яка напала на 23-річного громадянина України, також були українцями.

Про це повідомляє TVN24 із посиланням на поліцію, передає Цензор.НЕТ.

Речник вроцлавської поліції Войцех Яблонський уточнив, що нападниками були семеро громадян України, які знали одне одного з роботи, навчання чи місця проживання.

Трьом із них висунуто обвинувачення у нападі, завданні тілесних ушкоджень та образі. Решту, яким ще немає 17 років, судитимуть у сімейному суді.

Нагадаємо, що поліція Вроцлава розслідує інцидент, коли група підлітків заманила 23-річного українця через фальшивий акаунт у соцмережах, а потім побила його, поголила голову та намалювала на обличчі нацистські символи.

