Новини Побиття українців у Польщі
5 435 52

Семеро підлітків, які побили 23-річного українця в Польщі, також були з України, - поліція

побиття хлопця у польщі

У польському Вроцлаві група підлітків, яка напала на 23-річного громадянина України, також були українцями.

Про це повідомляє TVN24 із посиланням на поліцію, передає Цензор.НЕТ.

Речник вроцлавської поліції Войцех Яблонський уточнив, що нападниками були семеро громадян України, які знали одне одного з роботи, навчання чи місця проживання.

Трьом із них висунуто обвинувачення у нападі, завданні тілесних ушкоджень та образі. Решту, яким ще немає 17 років, судитимуть у сімейному суді.

Нагадаємо, що поліція Вроцлава розслідує інцидент, коли група підлітків заманила 23-річного українця через фальшивий акаунт у соцмережах, а потім побила його, поголила голову та намалювала на обличчі нацистські символи.

Автор: 

побиття (1010) Польща (9047)
Топ коментарі
+15
Скоріше за все то ідіоти з українськими паспортами, але в голові з "какой разніцей". Через таку отару ідіотів і до нормальних українців буде погане ставлення.
03.10.2025 11:29 Відповісти
+14
А ми дивуємось, чому українців зненавиділи в Польщі. До війни цього не було, а я можу зробити висновок , заїхало купа говяжеязичних із манією вєлічія. І така ж ситуація в Чехії. Хоча там переважна більшість заробітчан була із заходу України, які не заважали Чехам. Робіть висновки, все таки росмір в східних і південних регіонах України, виконав свою місію. І віра, мова , армія -мають велике значення!
03.10.2025 11:35 Відповісти
+13
А ви не зрозуміли? Дивно ...
По-перше, в часи моєї юності таких диких підлянок взагалі небуло , тим паче на грунті розбірок із-за дівчини.
По-друге, така поведінка вихідців із України це взагалі треш. Можете почитати польські пабліки.
03.10.2025 11:45 Відповісти
Було б смішно, якби не було б так сумно!

https://zmina.info/news/bulo_b_smishno_jiakshho_b_ne_bulo_tak_sumno_sud_znovu_perenis_zasidannjia_shhodo_nadannjia_pritulku_soldadu_kovalisidi_/

https://zmina.info/news/bulo_b_smishno_jiakshho_b_ne_bulo_tak_sumno_sud_znovu_perenis_zasidannjia_shhodo_nadannjia_pritulku_soldadu_kovalisidi_/
03.10.2025 11:28 Відповісти
а, чого сумно?
молоді, кров кипить.
хай гуляються.
чи, ви ніколи у юності не билися за дівчину?
03.10.2025 11:38 Відповісти
А ви не зрозуміли? Дивно ...
По-перше, в часи моєї юності таких диких підлянок взагалі небуло , тим паче на грунті розбірок із-за дівчини.
По-друге, така поведінка вихідців із України це взагалі треш. Можете почитати польські пабліки.
03.10.2025 11:45 Відповісти
ясна річ, у роки вашої молодості у 1957 році не було телефонів.
а чи не похер, що там розганяють польські пабліки?
україна рулить, поляки смокчуть!
бо, заїбали таки меньшоварті малороси!!!!
03.10.2025 11:49 Відповісти
Зрозуміло! Вагався, чи вести з вами діалог, чи ні. Бачу, що я зробив дурницю. Бувайте.
03.10.2025 11:59 Відповісти
Пепа, хильни "боярки" і лягай спатки. Мудило ваЗЕлінове.
03.10.2025 12:24 Відповісти
птьфу на тебе, переляканий полуухилянт!
03.10.2025 12:32 Відповісти
ця бегемот щось ****** на рузьке, бо Україна пишеться з великої літери. це рашка з гівна.
03.10.2025 13:56 Відповісти
То ви розкажере після того, якщо вас насильно обриють і напишуть на лобі непристойності.
показати весь коментар
ой йой!
лєвакі толєрасти підтягнулися!
03.10.2025 11:57 Відповісти
Пригоди українців у Польщі…
03.10.2025 11:28 Відповісти
набрались нацизму в поляків

.
03.10.2025 11:36 Відповісти
03.10.2025 11:51 Відповісти
Гарна картинка. Була колись Україна козацькою. А у 2019 році нарід 73% передеав булаву не козакам. Залишилися тільки спогади.
показати весь коментар
03.10.2025 12:12 Відповісти
ЕХ НАРІД, НАРІД!
Ех нарід, нарід,
Знехтував свій рід,
Зрадив козаків
Став до мудаків.

До тих мудаків,
Що вже п'ять віків
Шкуру дерли з нас,
Нищили весь час.

А ти, як мудак,
Вибрав цих макак.
Що грабують вас,
А за вас і нас.

Ви та дітки всі,
Зараз на війні.
А вони в цей час
Зраджують тут вас.

Владі марафон,
Та подовше трон.
А для нас війна,
Що немає дна.

Грьобаний нарід,
Ти продав свій рід!
Сам себе зробив,
Та ще й нас добив.
15.12.2023
Анатолій Березенський
03.10.2025 12:19 Відповісти
саме в точку!
але, більше схоже на скиглення.
чим, на призив щось робити, щоб не бути рабами!
03.10.2025 12:23 Відповісти
За призив щось робити є стаття в кримінальному кодексі. Я думаю, що цього достатньо, щоб зрозуміти. У 2019 році був призив не голосувати за владу мародерів, але нарід вирішив вибрати їх і тільки їх.
03.10.2025 12:40 Відповісти
за призив повернути конституцію та закони, за повернення конституційного ладу, існує стаття?
зелені холуї, вже до посполитих добралися?
ой!
хтось у двері стукає...
03.10.2025 12:55 Відповісти
група підлітків заманила 23-річного українця через фальшивий акаунт у соцмережах

Думав там буде красива тьолочка?
03.10.2025 11:29 Відповісти
На огорожі теж було написане слово з 5 літер, а там виявився цвях ...
Мораль: - Не вір написаному! -
03.10.2025 11:31 Відповісти
пам'ятаю у мене у 23 так стирчав, що капець!
готовий був бігти хоч на борщагу, хоч на трою....
03.10.2025 11:34 Відповісти
16 років дівчині

"сто шійснадцята стаття - дєло молодьожноє" того дурного холопа не збентежила

.
03.10.2025 11:39 Відповісти
то, у 16 не можна дружити з хлопцями?
сидіти у підвалі чорному мішку на голові?
а, хлопцям не можна дружити з 16 річними?
виключно з подругами мами?
03.10.2025 11:44 Відповісти
старо, старо, мой друг !

Брати Гадюкіни вже спєлі

.
03.10.2025 11:57 Відповісти
А що не так з 16 літньою дівчиною. Тобто в 17 виходити заміж можна, а в 16 і пацца ще не можна?
03.10.2025 11:59 Відповісти
Скоріше за все то ідіоти з українськими паспортами, але в голові з "какой разніцей". Через таку отару ідіотів і до нормальних українців буде погане ставлення.
03.10.2025 11:29 Відповісти
тобто?
справжні україномовні українці з українськими паспортами не можуть жити повноцінним молодим життям?
03.10.2025 11:53 Відповісти
Але втекли на Захід, а не за порєбрік
03.10.2025 11:30 Відповісти
Карати треба цих неуків разом з батьками, що гадять московським лайном і за кордоном!!
03.10.2025 11:30 Відповісти
Повернути на бамбас.
03.10.2025 11:52 Відповісти
чому тільки цих?
карати треба з самого народження!
на майбутнє!
всіх підряд!
ніхєра, що собі надумали, бути молодим веселим дурним...
всіх в пту та в армію!!!
03.10.2025 12:06 Відповісти
03.10.2025 11:31 Відповісти
найгірше, що ця курва таки вернеться в Україну після війни

.
03.10.2025 11:40 Відповісти
03.10.2025 11:48 Відповісти
заїдьте у ватний павлоград, послухайте місцевий люмпен.
03.10.2025 12:01 Відповісти
я чув про перелокацію в Західну

не пробували ?

.
03.10.2025 12:05 Відповісти
От бляха, а така гарна зрада намічалась.
03.10.2025 11:33 Відповісти
Так це ї є найбільша зрада, коли українці замість єднатися проти ворога, нищать один одного.
03.10.2025 11:57 Відповісти
А ми дивуємось, чому українців зненавиділи в Польщі. До війни цього не було, а я можу зробити висновок , заїхало купа говяжеязичних із манією вєлічія. І така ж ситуація в Чехії. Хоча там переважна більшість заробітчан була із заходу України, які не заважали Чехам. Робіть висновки, все таки росмір в східних і південних регіонах України, виконав свою місію. І віра, мова , армія -мають велике значення!
03.10.2025 11:35 Відповісти
скінхеди то чисто українське слово

.
03.10.2025 11:41 Відповісти
Взагалі то: лово "скінхед" походить від англійського https://www.google.com/search?q=skinheads&sca_esv=c3481c731caf225c&sxsrf=AE3TifN011V1Lq47wIJlW_00krqYm4sQZw%3A1759481255544&ei=p43faJ6DIeyExc8Pn_eosQk&ved=2ahUKEwjL_dPB0oeQAxXSR_EDHWevEbQQgK4QegQIARAB&oq=%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%3A+%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%B4&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiMNC10YLQuNC80L7Qu9C-0LPRltGPINGB0LvQvtCy0LAgOiDRgdC60ZbQvdGF0LXQtDIFECEYoAFIvW1Q8wdYgVVwAXgBkAEAmAGUAaAB-w2qAQM4Ljm4AQzIAQD4AQGYAhKgAusPwgIKEAAYsAMY1gQYR8ICDRAAGIAEGLADGEMYigXCAgoQIxiABBgnGIoFwgIGEAAYFhgewgIFEAAYgATCAgcQIRigARgKmAMAiAYBkAYKkgcENC4xNKAH9nGyBwQzLjE0uAfQD8IHCDItMTAuNy4xyAetAQ&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfChcIWvBM2zYfB61puc-p9KgjQxZkiLy2PCJS35MvEWbqlhAwE6D9xbqal3rkXo1_pslTav4rtR4gQ9lE1XVgmyc_erhlfNwHSl_bjOJvOiZZpO-jx2YISak_X6BqYvtlxFFXLpDGftiDYsJTUwNM0UxtFbR3UtG1tpcx_HXRzjzFLieai5hAMvsmMmJYse-jJxht19a9hg0CASDrMip2T8p_3AEqdfszhm0JF9TlJJtjUJySGr2MY_8wKdkhR0YKQ9_e6Yp2pcsKKXiRlViRix&csui=3 skinheads, що утворюється з skin (шкіра) та head (голова). Це означає "лиса голова" або "людина з голеною головою", що описує характерний зовнішній вигляд представників цієї субкультури.
03.10.2025 11:48 Відповісти
щиро дякую, просвітителю Лука !
я й не здогадувався що воно таке.

скінхеди крім лисої голови маю ще негарні схильності до нацизму та насильства.

то скінхеди в якій країні з'явились ?

.
03.10.2025 12:03 Відповісти
Наскільки мені відомо, що скінхе́диhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%B4%D0%B8#cite_note-:1-3 Великій Британії в 69-х роках минулого століття, а потім поширились на інші частини світу. На терени бувшого СРСР вперше скіни з'явилися в країнах Балтії, потім в Члєнінграді і масквабаді. В Київ цей рух прийшов трохи пізніше, колего Матфєй.
03.10.2025 12:12 Відповісти
Прісне життя в Польщі - от і шукають пригод на свою дупу
03.10.2025 11:41 Відповісти
По даним польских прикордоників у серпні 25 до Польщі в'їхало 56 тис. 18-22 молоді з України. У вересні ця цифра збільшилась у 10 разів. Ось саме оця молодь, котра чудила в Україні і буде лицем для европейців з оцінки тої нації, котра, як кажуть, хоче бути в ЕС. Думаю шо відповідь европейців буде така - нах і навіть не мрійте з вашою родословною.
03.10.2025 11:53 Відповісти
В YouTube есть видео из метро Парижа где поймали двух молодых воровок. В комментариях тысячи проклятий в адрес мигрантов из восточноевропейских стран, что они воры и преступники. Для западных европейцев граница цивилизованности не проходит по украинскому кордону. У них и внутри ЕС много проблем с недопониманием.
03.10.2025 12:09 Відповісти
оце я перейнявся!!!!
тут на цензорі нещодавно була статейка, як молода українка любить німців і не любить українців!
ой, як усиралася спільнота!
то, що ж тепер?
спільнота обожнює поляків та ненавидить українців, які прикололись з українця?
кончені меньшоварті малороси!!!!
03.10.2025 11:55 Відповісти
Таке враження, що ти ліки вчасно не прийняв
03.10.2025 11:58 Відповісти
та, які там ліки?
я, ще огого!
нє, пляшку горілки сам вже не потягну, але пивом нализатися, саме те....
03.10.2025 12:00 Відповісти
Спілкування--кацапське лайно
03.10.2025 12:09 Відповісти
Яке бидло ми виховали з нашою вседозволеністю та дитиноцентризмом. Бідних вчителів загнали під плінтус, у дітей лише права, але жодних обов'язків та відповідальності
03.10.2025 13:23 Відповісти
 
 