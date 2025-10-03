Семеро підлітків, які побили 23-річного українця в Польщі, також були з України, - поліція
У польському Вроцлаві група підлітків, яка напала на 23-річного громадянина України, також були українцями.
Про це повідомляє TVN24 із посиланням на поліцію, передає Цензор.НЕТ.
Речник вроцлавської поліції Войцех Яблонський уточнив, що нападниками були семеро громадян України, які знали одне одного з роботи, навчання чи місця проживання.
Трьом із них висунуто обвинувачення у нападі, завданні тілесних ушкоджень та образі. Решту, яким ще немає 17 років, судитимуть у сімейному суді.
Нагадаємо, що поліція Вроцлава розслідує інцидент, коли група підлітків заманила 23-річного українця через фальшивий акаунт у соцмережах, а потім побила його, поголила голову та намалювала на обличчі нацистські символи.
молоді, кров кипить.
хай гуляються.
чи, ви ніколи у юності не билися за дівчину?
По-перше, в часи моєї юності таких диких підлянок взагалі небуло , тим паче на грунті розбірок із-за дівчини.
По-друге, така поведінка вихідців із України це взагалі треш. Можете почитати польські пабліки.
а чи не похер, що там розганяють польські пабліки?
україна рулить, поляки смокчуть!
бо, заїбали таки меньшоварті малороси!!!!
лєвакі толєрасти підтягнулися!
.
Ех нарід, нарід,
Знехтував свій рід,
Зрадив козаків
Став до мудаків.
До тих мудаків,
Що вже п'ять віків
Шкуру дерли з нас,
Нищили весь час.
А ти, як мудак,
Вибрав цих макак.
Що грабують вас,
А за вас і нас.
Ви та дітки всі,
Зараз на війні.
А вони в цей час
Зраджують тут вас.
Владі марафон,
Та подовше трон.
А для нас війна,
Що немає дна.
Грьобаний нарід,
Ти продав свій рід!
Сам себе зробив,
Та ще й нас добив.
15.12.2023
Анатолій Березенський
але, більше схоже на скиглення.
чим, на призив щось робити, щоб не бути рабами!
зелені холуї, вже до посполитих добралися?
ой!
хтось у двері стукає...
Думав там буде красива тьолочка?
Мораль: - Не вір написаному! -
готовий був бігти хоч на борщагу, хоч на трою....
"сто шійснадцята стаття - дєло молодьожноє" того дурного холопа не збентежила
.
сидіти у підвалі чорному мішку на голові?
а, хлопцям не можна дружити з 16 річними?
виключно з подругами мами?
Брати Гадюкіни вже спєлі
.
справжні україномовні українці з українськими паспортами не можуть жити повноцінним молодим життям?
карати треба з самого народження!
на майбутнє!
всіх підряд!
ніхєра, що собі надумали, бути молодим веселим дурним...
всіх в пту та в армію!!!
.
не пробували ?
.
.
я й не здогадувався що воно таке.
скінхеди крім лисої голови маю ще негарні схильності до нацизму та насильства.
то скінхеди в якій країні з'явились ?
.
тут на цензорі нещодавно була статейка, як молода українка любить німців і не любить українців!
ой, як усиралася спільнота!
то, що ж тепер?
спільнота обожнює поляків та ненавидить українців, які прикололись з українця?
кончені меньшоварті малороси!!!!
я, ще огого!
нє, пляшку горілки сам вже не потягну, але пивом нализатися, саме те....