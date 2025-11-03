ДОТ Міноборони закуповує на 37 млрд грн харчів для ЗСУ на 2026 рік
"Державний оператор тилу" Міністерства оборони України оголосив масштабні закупівлі харчових продуктів для Збройних Сил України на 2026 рік. Загальна очікувана вартість — приблизно 37 млрд грн. Це перший випадок, коли закупівлі здійснюються одразу на весь рік, а не на півріччя.
Про це повідомили в пресслужбі Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.
Вперше закуповують на весь рік
Це вперше, коли ДОТ здійснює закупівлі харчування одразу на весь рік. Загальна очікувана вартість становить приблизно 37 млрд грн.
Такий підхід забезпечить безперервне постачання харчування військовим частинам, стабільні умови для роботи постачальників і можливість завчасного планування виробництва. Раніше закупівлі здійснювалися окремо для кожного півріччя.
Другий рік поспіль ДОТ розпочинає закупівельний цикл на наступний рік завчасно, і цього разу – ще раніше, ніж у попередньому.
У нових договорах будуть збережені умови посиленого контролю якості, зокрема щодо постачання молочної продукції, щоб запобігти випадкам фальсифікації.
Регіональна стратегія забезпечення
Також продовжує діяти регіональна стратегія забезпечення, яка вже довела свою ефективність у попередньому періоді. За цією моделлю постачальник закріплюється за певним регіоном (областю), що дозволяє зручно керувати логістикою, оперативністю поставок та швидко реагувати на можливі зміни.
Станом на кінець жовтня 2025 року:
- відвантажено понад 599 млн кг продукції;
- доставлено понад 249 млн л питної води;
- опрацьовано понад 85 000 заявок від військових частин.
