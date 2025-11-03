ГОТ Минобороны закупает на 37 млрд грн продовольствия для ВСУ на 2026 год

"Государственный оператор тыла" Министерства обороны Украины объявил о масштабных закупках продовольственных продуктов для Вооруженных Сил Украины на 2026 год. Общая ожидаемая стоимость — примерно 37 млрд грн. Это первый случай, когда закупки осуществляются сразу на весь год, а не на полугодие.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

Впервые закупают на весь год

Это первый случай, когда ГОТ осуществляет закупки питания сразу на весь год. Общая ожидаемая стоимость составляет примерно 37 млрд грн.

Такой подход обеспечит бесперебойную поставку питания воинским частям, стабильные условия для работы поставщиков и возможность заблаговременного планирования производства. Ранее закупки осуществлялись отдельно для каждого полугодия.

Второй год подряд ДОТ начинает закупочный цикл на следующий год заранее, и на этот раз – еще раньше, чем в предыдущем.

В новых договорах будут сохранены условия усиленного контроля качества, в частности по поставкам молочной продукции, чтобы предотвратить случаи фальсификации.

Региональная стратегия обеспечения

Также продолжает действовать региональная стратегия обеспечения, которая уже доказала свою эффективность в предыдущем периоде. По этой модели поставщик закрепляется за определенным регионом (областью), что позволяет удобно управлять логистикой, оперативностью поставок и быстро реагировать на возможные изменения.

По состоянию на конец октября 2025 года:

отгружено более 599 млн кг продукции;

доставлено более 249 млн л питьевой воды;

обработано более 85 000 заявок от воинских частей.

