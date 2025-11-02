Гудыменко показал, чем кормят тяжелораненых военных в эвакуационных поездах: "Не знаете, на кого потратить средства - накормите раненых". ФОТО
Председатель Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Юрий Гудыменко показал обед, который недавно получил раненый военнослужащий во время поездки в эвакуационном поезде.
Соответствующее фото Гудыменко опубликовал в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"Коротко о новой социалистической инициативе президента. Такой обед получил на днях раненый на Запорожском направлении боец в эвакуационном поезде. Не знаете, на каких пассажиров потратить средства – накормите раненых в эвакуационных поездах нормально. За#бали. Доклад закончил. P.S. Боец из актива Д7, поэтому за факты отвечаю. Ранение, три дня стабилизации, поезд с 10 до 23 часов. Мне отдельно рассказать о том, что должны и чего не должны есть тяжелораненые?", - написал председатель ГАР МОУ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Шмигаль же, не казнокрад на посаді?? А керовніки ДБР НАБУ САП БЕБ ГПУ …., усі ж під орудою групи осіб на Банковій(єрмак-татаров-гетьманцев)!!!
Крайнім виходить лише ******, це ж він гроші на статті харчування у МОУ(млрд грн) краде в Україні??
Оманські, крадуть в Україні, для нього??
Який замість фінансування ЗСУ і підвищення зарплат тих, хто в окопах, роздає чергову " Вовіну тисячу"?
Це в той чес, коли Україна стікала кров'ю у війні із тією " расією".
Їм можно зкосити більше половини бюджету.
До фото сьогоднішнього, нам ще давали ложку тушонки і йогурт.
Хтось думав як зручно одною рукою, тому що друга перебита, почистити те яйце, картоплю, сардельку?
головного злодюгу , які шикують за наші гроші 🤬
"Областным, городским, районным отделам НКВД, линейным отделам НКВД на транспорте, начальникам лагпунктов ГУЛАГ НКВД, командирам отдельных конвойных рот, батальонов и полков НКВД. Ориентировка
УПВИ НКВД СССР
№25/6519 29 июня 1941г.
Объявляю для руководства и неукоснительного исполнения, установленные директивой НКО СССР №ВЭО/133 от 26 июня 41г.суточные нормы питания немецких военнопленных, содержащихся в местах лишения свободы по линии НКВД и в пути следования.
Хлеб ржаной600гр.Мука 85-проц.помола20гр.Крупа разная90гр.Макаронные изделия10гр.Мясо40гр.Рыба (в т.ч. сельдь)120гр.Масло растительное20гр.Сахар20гр.Чай суррогатный1 1/2 гр.Картофель и овощи600гр.Томат-пюре6 гр.Перец красный или черный0,13 грЛавровый лист0,2гр.Соль20гр.Махорка5 пачек 50гр.(в месяц)Спички5 коробок(в месяц)Мыло хозяйственное200гр.(в месяц)
Солдатам и офицерам немецкой армии, сдавшимся в плен добровольно норму выдачи хлеба увеличивать на 100гр. и сахара на 10гр.в день.
Разрешить замену мяса консервами мясными 29гр. или салом-шпик 40гр., рыбу консервами рыбными 90гр.
1.Лагеря военнопленных прикрепить на продснабжение к ближайшим продовольственным складам вне зависимости от ведомственной принадлежности.
2.Для доставки в лагеря военнопленных выделить потребное количесство автогужтранспорта по линии местных обл-, рай- исполкомов."
Как было на самом деле я х.з. Но приказы тогда издавались для выполнения, а не для красоты.
Карма.
ти не нам показуй!!!
ти ногами відкривай потрібні двері та за патли об стіл!!!
чи тепле місце дорожче?
але ні!
зараз час, шоу голобородька.
всі відігрують свої ролі.
говорять брешуть імитують, але ніяких дій.
зараз час пристосуванців мародерів.
гудименку великий привіт!