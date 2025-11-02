РУС
13 303 76

Гудыменко показал, чем кормят тяжелораненых военных в эвакуационных поездах: "Не знаете, на кого потратить средства - накормите раненых". ФОТО

Председатель Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Юрий Гудыменко показал обед, который недавно получил раненый военнослужащий во время поездки в эвакуационном поезде.

Соответствующее фото Гудыменко опубликовал в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Коротко о новой социалистической инициативе президента. Такой обед получил на днях раненый на Запорожском направлении боец в эвакуационном поезде. Не знаете, на каких пассажиров потратить средства – накормите раненых в эвакуационных поездах нормально. За#бали. Доклад закончил. P.S. Боец из актива Д7, поэтому за факты отвечаю. Ранение, три дня стабилизации, поезд с 10 до 23 часов. Мне отдельно рассказать о том, что должны и чего не должны есть тяжелораненые?", - написал председатель ГАР МОУ.

Фото: фб-страница Юрия Гудыменко

Читайте также: Минобороны направило почти 140 млн грн на улучшенное питание военных во время лечения

Гудыменко Юрий (52) военнослужащие (6368) питание (7)
+59
Прекрасна ************** влада!
02.11.2025 00:09 Ответить
+54
щоб вони, та їхні грьобані вилупку їли свої зелені ригачки усе життя!
02.11.2025 00:10 Ответить
+32
Бл....ть, я думав що з 23 щось помінялось!!!!
До фото сьогоднішнього, нам ще давали ложку тушонки і йогурт.
Хтось думав як зручно одною рукою, тому що друга перебита, почистити те яйце, картоплю, сардельку?
02.11.2025 00:39 Ответить
Прекрасна ************** влада!
02.11.2025 00:09 Ответить
РИГОМАРОДЕРАТ !!!
02.11.2025 00:15 Ответить
там ще етнічне ОЗУ, але про це небезпечно писати, бо можуть за антисемітизм забанити
02.11.2025 00:29 Ответить
Не тільки, бо є елементи декількох етнічних ОЗУ. Як не дивно, навіть кацапських.
показать весь комментарий
02.11.2025 01:03 Ответить
02.11.2025 01:01 Ответить
поїли отого що на фото для поранених й пішли до свого двомісного бункеру штангу підтягувати
показать весь комментарий
02.11.2025 01:03 Ответить
Ага , поїли Мівіни і пішли "Скумбрію" натягувати ...
показать весь комментарий
02.11.2025 08:53 Ответить
Міндіч-чернишов з Свириденко, умеровим та стефанчуками-зеленським, мабуть і не здивовані, бо вони з цих дєньог собі рахунки наповнюють??
Шмигаль же, не казнокрад на посаді?? А керовніки ДБР НАБУ САП БЕБ ГПУ …., усі ж під орудою групи осіб на Банковій(єрмак-татаров-гетьманцев)!!!
Крайнім виходить лише ******, це ж він гроші на статті харчування у МОУ(млрд грн) краде в Україні??
Оманські, крадуть в Україні, для нього??
02.11.2025 00:56 Ответить
щоб вони, та їхні грьобані вилупку їли свої зелені ригачки усе життя!
показать весь комментарий
02.11.2025 00:10 Ответить
тако ж оп-ники не жирують! спробуйте роками їсти всухом'ятку. суху мівіна, сухе вино, сушоний хрєн без солі,...
02.11.2025 00:15 Ответить
Це була така форма захисту Шлімазла Зе?
Який замість фінансування ЗСУ і підвищення зарплат тих, хто в окопах, роздає чергову " Вовіну тисячу"?
показать весь комментарий
Гудименко пішов добровольцем з самого початку, комісований наприкінці червня 2022 після важкого поранення. А ви, Артем, з окопу пишете, чи із секти заброньованих свідків ОПи?
показать весь комментарий
02.11.2025 00:29 Ответить
Не вже на це заслуговує людина,що віддає своє здоров'я та час?Щось не так з цією країною мрій...
02.11.2025 00:23 Ответить
Так і було задумано у фсб, коли Коломоському давати транзитом гроші на всадження у крісло " расія только граніці пєрєдвигаєт, бу, га, га...."
Це в той чес, коли Україна стікала кров'ю у війні із тією " расією".
показать весь комментарий
Нащо їх годувати? Треба ТЕРМІНОВО роздати гроші на укрзалізницю, щоб всі могли по 3000км прокатати.
показать весь комментарий
02.11.2025 00:28 Ответить
Тварюки взагалі могли бюджет своєї депутатської "столовки" передати на ЗСУ, а їсти там за власні кошти й за звичайними цінами. Була б хоч краплина сумління - то або переселились до відомчого готеля, або знімали житло власним коштом. Обслуговувались або власним коштом у комерційних клініках, або у держаних "безоплатно" й вивчали українську медицину з середини, а не у Феофанії обслуговувались за рахунок страховок. Кількість секретарів/помічників зкоротити до 1. А то зажерлись, пристроїли купу дітей "поважних" людей..

Їм можно зкосити більше половини бюджету.
02.11.2025 07:45 Ответить
Харош дурня грати.
показать весь комментарий
"Очень хочется услышать начальника транспортного цеха" М.Жванецкий
показать весь комментарий
02.11.2025 00:29 Ответить
Риг! Риг! Риг-ламент! (наливает себе из графина)
02.11.2025 07:10 Ответить
Бл....ть, я думав що з 23 щось помінялось!!!!
До фото сьогоднішнього, нам ще давали ложку тушонки і йогурт.
Хтось думав як зручно одною рукою, тому що друга перебита, почистити те яйце, картоплю, сардельку?
02.11.2025 00:39 Ответить
Потрібно так годувати зелену банду і їхнього
головного злодюгу , які шикують за наші гроші 🤬
показать весь комментарий
02.11.2025 00:44 Ответить
А вони мусорам зп піднімають, і дороги бордюри пересилають, з такою гнидотною владою і ворогів не треба! Як же С.Петлюра попав в точку про вислів про українських гнид, наче у воду дивився!
02.11.2025 02:03 Ответить
лєнінська піща ...те що влада України відокремилась від народу стає зрозумілим кожного дня
показать весь комментарий
02.11.2025 02:11 Ответить
Це не суттєво. Зміни стануться тоді, коли народ зрозуміє, що оце все він зробив власноруч на виборах. Але поява цього розуміння у далекій-далекій перспективі.
02.11.2025 03:46 Ответить
Это нормы питания немецких военнопленных в 41-43 гг. Чисто для сравнения.
"Областным, городским, районным отделам НКВД, линейным отделам НКВД на транспорте, начальникам лагпунктов ГУЛАГ НКВД, командирам отдельных конвойных рот, батальонов и полков НКВД. Ориентировка
УПВИ НКВД СССР
№25/6519 29 июня 1941г.

Объявляю для руководства и неукоснительного исполнения, установленные директивой НКО СССР №ВЭО/133 от 26 июня 41г.суточные нормы питания немецких военнопленных, содержащихся в местах лишения свободы по линии НКВД и в пути следования.

Хлеб ржаной600гр.Мука 85-проц.помола20гр.Крупа разная90гр.Макаронные изделия10гр.Мясо40гр.Рыба (в т.ч. сельдь)120гр.Масло растительное20гр.Сахар20гр.Чай суррогатный1 1/2 гр.Картофель и овощи600гр.Томат-пюре6 гр.Перец красный или черный0,13 грЛавровый лист0,2гр.Соль20гр.Махорка5 пачек 50гр.(в месяц)Спички5 коробок(в месяц)Мыло хозяйственное200гр.(в месяц)

Солдатам и офицерам немецкой армии, сдавшимся в плен добровольно норму выдачи хлеба увеличивать на 100гр. и сахара на 10гр.в день.

Разрешить замену мяса консервами мясными 29гр. или салом-шпик 40гр., рыбу консервами рыбными 90гр.

1.Лагеря военнопленных прикрепить на продснабжение к ближайшим продовольственным складам вне зависимости от ведомственной принадлежности.

2.Для доставки в лагеря военнопленных выделить потребное количесство автогужтранспорта по линии местных обл-, рай- исполкомов."

Как было на самом деле я х.з. Но приказы тогда издавались для выполнения, а не для красоты.
02.11.2025 02:34 Ответить
Это на бумаге. Еще приведите нормы питания бойцов СА на фронте... Воровство и на войне воровство...
02.11.2025 07:59 Ответить
Сумнівно, що все це полонені отримували. Інакше яким чином повмирало в полоні багато тисяч німців від голоду?
02.11.2025 08:43 Ответить
Здається близько 30% німецьких полонених в радянському полоні загинули. Тому не все так оптимістично
02.11.2025 08:48 Ответить
То вже вас всіх позаносило,що тут не так,поранених переміщують з пункту а в пункт б ,вам що повинен бути вагон ресторан,це військовий час,і зевлада тут ні до чого,люди схаменіться
02.11.2025 02:58 Ответить
От тіки шо робити ось з цим - і це коли, як ти кажешь - військовий час - бо поки меньшість гине та калічиться на фронті - то для більшості - просто таки рай - https://www.youtube.com/shorts/La-NQSH-XIA
02.11.2025 03:20 Ответить
Тобто у військовий час нормально ставитися до своїх військових як до скотини і будувати «Династію»? Ти ******** щоб так виправдовуєш Зєгнид?
02.11.2025 07:03 Ответить
ти довбойоб ? як поранений може почистити крашанку чи картоплину ? чи ту ж сардельку ? ідіть ***** безмозглі !!!
02.11.2025 08:43 Ответить
Що ти мелеш, болєзний?
02.11.2025 08:49 Ответить
Знакомый лежал в госпитале после ранения, говорил что персонал ворует, если написать в МО приедет комиссия, всем сразу выдают чут ли по пол курицы, а потом крупой после начинают кормить, после отездн
02.11.2025 04:02 Ответить
Зверніть увагу, краде не зєльонскій, не єлдак і навіть не голова ВЦА. Прості українські люди. Цей злодійський ланцюжок обривається на начальнику госпіталя. І то не факт, що він з того щось має.
02.11.2025 08:53 Ответить
ЗЕбіла треба накормити цією пайкою.3000 км прокатати і кормити його цим.Мудило!
02.11.2025 05:37 Ответить
Десь тихенько підростає мільярд дерев, між яких літають мільйон дронів та гуляють вчителі з зарплатою 4000баксів. Все це видно в притулин супутник, ще тис."Фламінго", "Паляниця" і тд. і тп
02.11.2025 05:40 Ответить
І скумбрія по 8 грн
02.11.2025 08:34 Ответить
І порівняти з 11 тисячами шо зеленский корме рюськіх у полоні. І порівняти які приходять наші полонені від рашистського полону. Презедент, кажете, українці. Підтримка 60% від українців.
02.11.2025 06:35 Ответить
Ну має він цю підтримку, має. Мудрий наріт не дасть збрехати
02.11.2025 08:55 Ответить
Ота зелена шобла повинна бути знищена
02.11.2025 06:59 Ответить
Жидокацапські гниди на Банковій ненавидять українських військових та й український народ вцілому. Вони тупо нас знищують.
02.11.2025 07:11 Ответить
Всі хто так годує поранених військових-просто кінчені мразоти...
02.11.2025 07:22 Ответить
Это еще будет мего прозрение, когда при малейшей заморозке, военные будут слышать в любой гос инстанции даже от самого мелкого клерка «мы вас туда не посылали и пошел вон с моего кабинета»
02.11.2025 07:22 Ответить
Встал, вышел из кабинета, сорвал чеку, открыл дверь, забросил, пожелал - Здохни тварюка "державна", закрыл дверь, вышел на кофе. Минус вражина или сколько их там в кабинете
02.11.2025 08:06 Ответить
Мстітєою пожиттєве. Таких випадків буде по пальцях перерахувати.
02.11.2025 08:57 Ответить
Де гiднiсть в народу?годують як свиней ваших дiтей.
02.11.2025 07:30 Ответить
Гідність народу знайшла своє вираження в 73%.
02.11.2025 08:31 Ответить
Це пропагандиське кліше. Не має і не було.
02.11.2025 08:58 Ответить
Ішак свідомо веде країну до поразки. Чмо намагається купити суспільство своїми сраними черговими "програмами", демонстративно зневажаючи Захисників.
02.11.2025 07:51 Ответить
шоб ви повиздихали, зеленськопідєрмачні мародери..............
02.11.2025 07:55 Ответить
Ну, що, ржачно, гірше не буде? Тьфу,*** ...
02.11.2025 08:13 Ответить
Це ще непогано. Люди й такого не бачать.
02.11.2025 08:18 Ответить
Які люди?
02.11.2025 08:22 Ответить
Звичайні.
02.11.2025 08:29 Ответить
ви питаєте чому так, а відповідь то проста вони - вороги для нашої влади
02.11.2025 08:29 Ответить
Причинно-наслідковий звязок в реальності.
Карма.
02.11.2025 08:30 Ответить
гудименко!!!
ти не нам показуй!!!
ти ногами відкривай потрібні двері та за патли об стіл!!!
чи тепле місце дорожче?
02.11.2025 08:31 Ответить
А ви запасетеся попкорном і будете споглядати чим це закінчиться? Та нічим. А Гудименко отримає умовний строк за ********, якщо дасть волю руками.
02.11.2025 09:01 Ответить
це, хоч щось.
але ні!
зараз час, шоу голобородька.
всі відігрують свої ролі.
говорять брешуть імитують, але ніяких дій.
зараз час пристосуванців мародерів.
гудименку великий привіт!
02.11.2025 09:04 Ответить
Йо...ні мразі!
02.11.2025 08:52 Ответить
Бажаю усім, хто несе відповідальність за таке харчування поховати своїх дітей.
02.11.2025 09:00 Ответить
Пока жирний схудне то худий гигне.
02.11.2025 09:04 Ответить
"Бог не Тимошка, видит немножко." За все, що робиться, рано чи пізно, так чи інакше, доведеться платити.
02.11.2025 09:08 Ответить
«Вашвирок» не налаштований на милосердя бо його винесли Україні пуйло і коломойша та ахметов.
02.11.2025 09:08 Ответить
 
 