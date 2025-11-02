Гудыменко показал, чем кормят тяжелораненых военных в эвакуационных поездах: "Не знаете, на кого потратить средства - накормите раненых". ФОТО

Председатель Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Юрий Гудыменко показал обед, который недавно получил раненый военнослужащий во время поездки в эвакуационном поезде.

Соответствующее фото Гудыменко опубликовал в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Коротко о новой социалистической инициативе президента. Такой обед получил на днях раненый на Запорожском направлении боец в эвакуационном поезде. Не знаете, на каких пассажиров потратить средства – накормите раненых в эвакуационных поездах нормально. За#бали. Доклад закончил. P.S. Боец из актива Д7, поэтому за факты отвечаю. Ранение, три дня стабилизации, поезд с 10 до 23 часов. Мне отдельно рассказать о том, что должны и чего не должны есть тяжелораненые?", - написал председатель ГАР МОУ.

Фото: фб-страница Юрия Гудыменко

