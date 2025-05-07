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Новости Питание военных во время лечения
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Минобороны направило почти 140 млн грн на улучшение питания военных во время лечения

Харчування

Департамент политики закупок Минобороны Украины в 2025 году направил 139.6 млн грн на обеспечение улучшенного питания для военнослужащих, которые проходят лечение в медицинских учреждениях.

Об этом сообщила пресс-служба министерства, информирует Цензор.НЕТ.

О каком питании идет речь

Речь идет о питании по нормам, применяемым в военно-медицинских учреждениях - с учетом потребностей раненых и больных военнослужащих, которые восстанавливают здоровье в больницах любого подчинения.

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Какое предусмотрено финансирование

"Всего на 2025 год на реализацию этой инициативы предусмотрено более 634 миллионов гривен. Для нас важно, чтобы раненые военнослужащие получали полноценное питание независимо от того, в каком именно заведении они лечатся", - отметил директор Департамента политики закупок Минобороны Украины Глеб Каневский.

Министерство обороны и в дальнейшем будет последовательно внедрять решения, которые улучшают условия лечения и восстановления украинских военных.

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Автор: 

Минобороны (9365) военнослужащие (6155) еда (353)


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какая забота, покращені яйця и цены в пять раз дороже, умеров умеет воровать
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07.05.2025 11:55 Ответить
Цікаво, коли хлопці перебувають у цивільних лікарнях, то їм що будуть готувати окремо? Не вірю в це, да і якось неправильно це буде....
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07.05.2025 12:01 Ответить
YES!!! Всі прокладки і посередники будуть в шоколаді! Автосалони напружилися та корегують заявки!
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07.05.2025 12:09 Ответить
 
 