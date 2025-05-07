Минобороны направило почти 140 млн грн на улучшение питания военных во время лечения
Департамент политики закупок Минобороны Украины в 2025 году направил 139.6 млн грн на обеспечение улучшенного питания для военнослужащих, которые проходят лечение в медицинских учреждениях.
Об этом сообщила пресс-служба министерства, информирует Цензор.НЕТ.
О каком питании идет речь
Речь идет о питании по нормам, применяемым в военно-медицинских учреждениях - с учетом потребностей раненых и больных военнослужащих, которые восстанавливают здоровье в больницах любого подчинения.
Какое предусмотрено финансирование
"Всего на 2025 год на реализацию этой инициативы предусмотрено более 634 миллионов гривен. Для нас важно, чтобы раненые военнослужащие получали полноценное питание независимо от того, в каком именно заведении они лечатся", - отметил директор Департамента политики закупок Минобороны Украины Глеб Каневский.
Министерство обороны и в дальнейшем будет последовательно внедрять решения, которые улучшают условия лечения и восстановления украинских военных.
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