Минобороны направило почти 140 млн грн на улучшение питания военных во время лечения

Департамент политики закупок Минобороны Украины в 2025 году направил 139.6 млн грн на обеспечение улучшенного питания для военнослужащих, которые проходят лечение в медицинских учреждениях.

Об этом сообщила пресс-служба министерства, информирует Цензор.НЕТ.

О каком питании идет речь

Речь идет о питании по нормам, применяемым в военно-медицинских учреждениях - с учетом потребностей раненых и больных военнослужащих, которые восстанавливают здоровье в больницах любого подчинения.

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Какое предусмотрено финансирование

"Всего на 2025 год на реализацию этой инициативы предусмотрено более 634 миллионов гривен. Для нас важно, чтобы раненые военнослужащие получали полноценное питание независимо от того, в каком именно заведении они лечатся", - отметил директор Департамента политики закупок Минобороны Украины Глеб Каневский.

Министерство обороны и в дальнейшем будет последовательно внедрять решения, которые улучшают условия лечения и восстановления украинских военных.

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