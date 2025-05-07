Міноборони спрямувало майже 140 млн грн на покращене харчування військових під час лікування
Департамент політики закупівель Міноборони України у 2025 році спрямував 139.6 млн грн на забезпечення покращеного харчування для військовослужбовців, які проходять лікування у медичних закладах.
Про це повідомила пресслужба міністерства, інформує Цензор.НЕТ.
Про яке харчування йдеться
Йдеться про харчування за нормами, що застосовуються у військово-медичних установах – з урахуванням потреб поранених та хворих військовослужбовців, які відновлюють здоров’я в лікарнях будь-якого підпорядкування.
Яке передбачено фінансування
"Загалом на 2025 рік на реалізацію цієї ініціативи передбачено понад 634 мільйонів гривень. Для нас важливо, щоб поранені військовослужбовці отримували повноцінне харчування незалежно від того, у якому саме закладі вони лікуються", – наголосив директор Департаменту політики закупівель Міноборони України Гліб Канєвський.
Міністерство оборони й надалі послідовно впроваджуватиме рішення, які покращують умови лікування та відновлення українських військових.
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