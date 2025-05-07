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Новини Харчування військових під час лікування
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Міноборони спрямувало майже 140 млн грн на покращене харчування військових під час лікування

Харчування

Департамент політики закупівель Міноборони України у 2025 році спрямував 139.6 млн грн на забезпечення покращеного харчування для військовослужбовців, які проходять лікування у медичних закладах.

Про це повідомила пресслужба міністерства, інформує Цензор.НЕТ.

Про яке харчування йдеться

Йдеться про харчування за нормами, що застосовуються у військово-медичних установах – з урахуванням потреб поранених та хворих військовослужбовців, які відновлюють здоров’я в лікарнях будь-якого підпорядкування.

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Яке передбачено фінансування

"Загалом на 2025 рік на реалізацію цієї ініціативи передбачено понад 634 мільйонів гривень. Для нас важливо, щоб поранені військовослужбовці отримували повноцінне харчування незалежно від того, у якому саме закладі вони лікуються", – наголосив директор Департаменту політики закупівель Міноборони України Гліб Канєвський.

Міністерство оборони й надалі послідовно впроваджуватиме рішення, які покращують умови лікування та відновлення українських військових.

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Міноборони (7409) військовослужбовці (4773) їжа (429)


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какая забота, покращені яйця и цены в пять раз дороже, умеров умеет воровать
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07.05.2025 11:55 Відповісти
Цікаво, коли хлопці перебувають у цивільних лікарнях, то їм що будуть готувати окремо? Не вірю в це, да і якось неправильно це буде....
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07.05.2025 12:01 Відповісти
YES!!! Всі прокладки і посередники будуть в шоколаді! Автосалони напружилися та корегують заявки!
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07.05.2025 12:09 Відповісти
За часів проклятого бариги харчування в армії було гарне. Але прийшли кловани і цю програму зірвали.
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07.05.2025 12:44 Відповісти
Цікаво, а скільки дійсно дійде
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07.05.2025 13:10 Відповісти
 
 