Включно з халяльним та кошерним: Затверджено оновлену технічну специфікацію на сухпайок, - Міноборони

Затверджено оновлену технічну специфікацію на добовий польовий набір продуктів. Тепер, окрім звичайних, для військових можна закуповувати халяльні та кошерні сухпайки.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, халяльні сухпайки розроблені для військових, які дотримуються ісламських норм харчування. Водночас кошерні сухпайки відповідають вимогам кашруту і призначені для військовослужбовців, які сповідують юдаїзм.

Склад сухпайків

Загалом сухпайки складаються з трьох раціонів (сніданку, обіду, вечері) та містять:

Галети з борошна пшеничного першого сорту

Сухарі з борошна пшеничного першого сорту або з борошна житнього оббивного

Готова до вживання перша страва (борщ з м’ясом або супи з м’ясом в асортименті)

Готова до вживання друга страва (каші з м’ясом або овочі з м’ясом в асортименті)

Кава розчинна

Чай

Цукор

Мед натуральний

Джем фруктовий (в асортименті)

Перець чорний мелений

Сіль

Ложка пластикова одноразова

Серветка паперова

Серветка гігієнічна волога.

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Залежно від типу сухпайка (звичайний, халяльний чи кошерний) асортимент перших страв складається з борщу з м'ясом яловичини або супів з м'ясом свинини, курки, баранини або яловичини. Відповідно і перелік других страв включає, зокрема, різноманітні каші зі свининою, яловичиною, бараниною, куркою тощо.

‎У Міноборони зауважили, що нові технічні специфікації враховують не лише релігійні стандарти, але й високі вимоги до якості продуктів та їхньої поживної цінності. Крім того, готові до вживання перша та друга страви мають фасуватися в реторт-пакети – сучасну упаковку, що забезпечує тривалий термін зберігання.

Своєю чергою начальник Центрального управління розвитку матеріального забезпечення Міноборони України підполковник Максим Кайола зазначив, що завдяки цій технології, страви зберігають свої смакові та харчові якості, при цьому не потребують додаткових умов зберігання, що є важливим для військових, які перебувають на передовій.

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Ключові елементи специфікацій

Продукти халяльних сухпайків повинні відповідати вимогам ісламських норм харчування (стандарт Халяль) та бути сертифікованими акредитованим органом, який має право на проведення сертифікації харчових продуктів в Україні або в арабо-мусульманських країнах.

Продукти кошерних сухпайків повинні відповідати вимогам кашруту. Важливе зауваження: усі харчові продукти, що входять до складу кошерного сухпайка, не повинні містити інгредієнтів чи добавок, заборонених для кошерного харчування.

Враховано також зручність використання та швидкість приготування продуктів на полі бою.

Усі продукти відповідають стандартам безпеки та якості, встановленим законодавством України.

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Також повідомляється, що найближчим часом закупівельна агенція Міноборони "Державний оператор тилу" планує оголосити тендер на закупівлю додаткової партії сухпайків, до яких мають увійти за новою технічною специфікацією вже і халяльні та кошерні.