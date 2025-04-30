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Новини Сухпайки для ЗСУ
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Включно з халяльним та кошерним: Затверджено оновлену технічну специфікацію на сухпайок, - Міноборони

Сухпайок для ЗСУ

Затверджено оновлену технічну специфікацію на добовий польовий набір продуктів. Тепер, окрім звичайних, для військових можна закуповувати халяльні та кошерні сухпайки.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, халяльні сухпайки розроблені для військових, які дотримуються ісламських норм харчування. Водночас кошерні сухпайки відповідають вимогам кашруту і призначені для військовослужбовців, які сповідують юдаїзм.

Склад сухпайків

Загалом сухпайки складаються з трьох раціонів (сніданку, обіду, вечері) та містять:

  • Галети з борошна пшеничного першого сорту
  • Сухарі з борошна пшеничного першого сорту або з борошна житнього оббивного
  • Готова до вживання перша страва (борщ з м’ясом або супи з м’ясом в асортименті)
  • Готова до вживання друга страва (каші з м’ясом або овочі з м’ясом в асортименті)
  • Кава розчинна
  • Чай
  • Цукор
  • Мед натуральний
  • Джем фруктовий (в асортименті)
  • Перець чорний мелений
  • Сіль
  • Ложка пластикова одноразова
  • Серветка паперова
  • Серветка гігієнічна волога.

Також читайте: Міноборони посилило перевірку сухпайків для ЗСУ

Залежно від типу сухпайка (звичайний, халяльний чи кошерний) асортимент перших страв складається з борщу з м'ясом яловичини або супів з м'ясом свинини, курки, баранини або яловичини. Відповідно і перелік других страв включає, зокрема, різноманітні каші зі свининою, яловичиною, бараниною, куркою тощо.

‎У Міноборони зауважили, що нові технічні специфікації враховують не лише релігійні стандарти, але й високі вимоги до якості продуктів та їхньої поживної цінності. Крім того, готові до вживання перша та друга страви мають фасуватися в реторт-пакети – сучасну упаковку, що забезпечує тривалий термін зберігання.

Своєю чергою начальник Центрального управління розвитку матеріального забезпечення Міноборони України підполковник Максим Кайола зазначив, що завдяки цій технології, страви зберігають свої смакові та харчові якості, при цьому не потребують додаткових умов зберігання, що є важливим для військових, які перебувають на передовій.

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Ключові елементи специфікацій

  • Продукти халяльних сухпайків повинні відповідати вимогам ісламських норм харчування (стандарт Халяль) та бути сертифікованими акредитованим органом, який має право на проведення сертифікації харчових продуктів в Україні або в арабо-мусульманських країнах.
  • Продукти кошерних сухпайків повинні відповідати вимогам кашруту. Важливе зауваження: усі харчові продукти, що входять до складу кошерного сухпайка, не повинні містити інгредієнтів чи добавок, заборонених для кошерного харчування.
  • Враховано також зручність використання та швидкість приготування продуктів на полі бою.
  • Усі продукти відповідають стандартам безпеки та якості, встановленим законодавством України.

Читайте: Впроваджується цифровий контроль продукції для ЗСУ, - Міноборони

Також повідомляється, що найближчим часом закупівельна агенція Міноборони "Державний оператор тилу" планує оголосити тендер на закупівлю додаткової партії сухпайків, до яких мають увійти за новою технічною специфікацією вже і халяльні та кошерні.

Автор: 

Міноборони (7392) військовослужбовці (4762) їжа (428)


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Топ коментарі
+8
А вегетаріанський варіант? Веганський? Для фанатів кето-дієти? Для......
Ще багато роботи для Умєрова і Ко. Важливої роботи, а не всі оті озброєння та ********** з амуніцією.
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30.04.2025 18:54
+5
Понти для тих, хто в тилу глибокому. На передову там спасибі, якщо взагалі вчасно щось змогли доставити, а хто під вогнем і в холоді сидить, то вже взагалі начхати на халяль, харам, вегетаріанство і все інше...
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30.04.2025 19:02
+4
Ну, як мінімум, верховний головнокомандувач.
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30.04.2025 19:04
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Правила форума Рада форумчан
не забудьте браковані міни в пайок
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30.04.2025 18:47 Відповісти
А українцям можна халяльне та кошерне?
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30.04.2025 18:51 Відповісти
А вегетаріанський варіант? Веганський? Для фанатів кето-дієти? Для......
Ще багато роботи для Умєрова і Ко. Важливої роботи, а не всі оті озброєння та ********** з амуніцією.
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30.04.2025 18:54 Відповісти
скільки відсотків солдат їдять кошерне? 0.00001% ???
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30.04.2025 18:56 Відповісти
Ну, як мінімум, верховний головнокомандувач.
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30.04.2025 19:04 Відповісти
и все
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30.04.2025 19:11 Відповісти
Що менше їсти, то більше бабок можна буде на цьому відмити
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30.04.2025 19:17 Відповісти
Понти для тих, хто в тилу глибокому. На передову там спасибі, якщо взагалі вчасно щось змогли доставити, а хто під вогнем і в холоді сидить, то вже взагалі начхати на халяль, харам, вегетаріанство і все інше...
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30.04.2025 19:02 Відповісти
Ці товарищі шашлики з якого м'яса жували?

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30.04.2025 19:09 Відповісти
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30.04.2025 19:11 Відповісти
Вони правовірні вегетаріанці. Основа раціону свіжа зелень, а особливо з портретом якогось янкі. А м'ясо то на гарнір, бо в Торі і Корані немає згадки, або слова - гарнір.
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30.04.2025 19:16 Відповісти
Ї...ла жаба гадюку в рамадан і песах...
І без контрацептивів
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30.04.2025 19:13 Відповісти
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30.04.2025 19:13 Відповісти
Тепер зрозуміло чому чотири разовий не призвався...не було правильного сухпайка.
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30.04.2025 19:21 Відповісти
Судячі з того що для українськіх захисників галети і сухарі готують з борошна першого сорту - це в країні яка експортує на мільярди лолл. зернові , можна уявити яка якість мяса, консервів , яєць та інших продуктів, звісно для себе халяльне і мошерне, а для захисників гіно і браковані міни.
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30.04.2025 19:23 Відповісти
Надо с кацапами еще за шаббат договориться.
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30.04.2025 19:23 Відповісти
Прибрати совок з армії не на часі. За те усяке поквзове лайно робити так залюбки. Вже не знають на чому моєна відмити гроші.
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30.04.2025 19:23 Відповісти
Комусь нема куди подіти гроші..
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30.04.2025 19:36 Відповісти
 
 