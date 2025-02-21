Впроваджується цифровий контроль продукції для ЗСУ, - Міноборони

Міністерство оборони України запроваджує нову систему контролю за постачанням консервованої продукції для Збройних сил України.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, за новими правилами, постачальник перед відвантаженням продукції формує видаткову накладну у системі, зазначаючи відповідний номер протоколу випробувань. Якщо цей номер не внесено, спеціальна база даних в ІТ-системі DOT-Chain не дозволить сформувати накладну, що унеможливить постачання продукції без лабораторного контролю.

У Міноборони зауважують, що запровадження нових механізмів контролю стало відповіддю на виявлені зловживання з боку недобросовісних постачальників.

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"Під час перевірок ми виявили, що кількість консервованої продукції, що надходить до Збройних сил, значно перевищує обсяги, які перевіряють наші ветеринарні лабораторії. Через це виникли питання щодо якості продукції. Тому ми вирішили змінити саму систему моніторингу за постачанням таких продуктів, щоб забезпечити прозорість та посилити контроль", - зазначив керівник Центрального управління контролю якості Міністерства оборони України Ігор Лещенко.

Так, у зв’язку з цим, усі протоколи лабораторних випробувань відтепер надсилаються до Державного оператора тилу (ДОТ), який вносить їх до DOT-Chain. У ній міститься детальна інформація про продукцію: номер протоколу випробувань, дата виготовлення, виробник, обсяг партії тощо.

Своєю чергою начальник відділу продуктового менеджменту ДОТ Володимир Чугай зауважив, що відтепер не лише військові частини зможуть формувати онлайн-рекламації щодо якості продуктів у DOT-Chain, а й сама система зможе превентивно виявляти потенційні загрози.

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Система щоденно аналізує накладні, звіряючи їх з базою протоколів випробувань. У разі виявлення перевищення ліміту поставок порушення автоматично фіксується, а постачальник має надати пояснення. Якщо порушення підтвердиться – компанія сплатить значний штраф, а надлишкова продукція буде заборонена до видачі та направиться на лабораторні випробування.

Отже, таким чином, завдяки системі DOT-Chain, постачальник отримує оплату лише за перевірену продукцію, що має виключити фінансовий інтерес для махінацій.

Повідомляється, що система контролю вже працює та постійно вдосконалюється для ще більш ефективного моніторингу та запобігання ризику постачання до ЗСУ небезпечної або неякісної продукції.