УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9056 відвідувачів онлайн
Новини Фото
4 855 12

Польову кухню "Марічка" допущено до експлуатації у підрозділах ЗСУ, - Міноборони. ФОТО

Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації у підрозділах ЗСУ польову кухню українського виробництва "Марічка".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони, про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

Так, кухня призначена для приготування їжі у польових умовах для підрозділу чисельністю до 250 осіб. Польову кухню "Марічка" виготовило українське підприємство на заміну радянським зразкам. Виробник дослухався до побажання військових щодо осучаснення та удосконалення приготування гарячої їжі у польових умовах. Також були враховані переваги польової кухні армії однієї з країн НАТО.

Також читайте: Нова модель постачання харчів для військових: Укладено договір з логістичною компанією, - Міноборони

Польова кухня "Марічка"

Характеристики кухні "Марічка"

У Міноборони зауважують, що нова польова кухня побудована на одновісному шасі причепа для вантажівки. Порівняно з радянським зразком, українська "Марічка" має низку переваг. Зокрема, за схожих габаритних розмірів на вітчизняному зразку може приготувати удвічі більший об’єм перших та других страв. Окрім того, кухня має дві духові шафи об’ємом по 55 л, необхідний посуд та технічні ємності.

Також читайте: Міноборони спрямує 2,1 млрд грн на покращене харчування для військових у медзакладах

Польова кухня "Марічка"

"Марічка" працює на дизельному або твердому паливі. Завдяки оптимізованій системі нагріву готує страви швидше, використовуючи при цьому менше палива. Вбудоване модульне накриття–парасоля дозволяє персоналу не встановлювати додатковий намет, що заощаджує час для розгортання у робоче положення.

Автор: 

Міноборони (7678) їжа (437)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Якась вона слабенька на вигляд, з такими колесами вона з асфальту не з'їде, ціна в інтернеті теж цікава , хоча ті самі б/в КП-130 по 40000 грн, схоже скоро почуємо скарги від користувачів та про чергову карну справу стосовно посадовців МО.
показати весь коментар
11.02.2025 17:02 Відповісти
+2
Тепер можна і реактори будувати
показати весь коментар
11.02.2025 17:14 Відповісти
+2
Якась пафосна х..ня. Годна, але не для фронту.
показати весь коментар
11.02.2025 17:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
750 000 грн.
показати весь коментар
11.02.2025 16:46 Відповісти
Якась вона слабенька на вигляд, з такими колесами вона з асфальту не з'їде, ціна в інтернеті теж цікава , хоча ті самі б/в КП-130 по 40000 грн, схоже скоро почуємо скарги від користувачів та про чергову карну справу стосовно посадовців МО.
показати весь коментар
11.02.2025 17:02 Відповісти
Дашок треба накрити сіткою Рабиця.
показати весь коментар
11.02.2025 17:05 Відповісти
Польова кухня КП-250 Марічка

1 300 000,00₴............на колеса пожлобились
показати весь коментар
11.02.2025 17:11 Відповісти
я думаю в цене все "откаты" учли
показати весь коментар
11.02.2025 17:14 Відповісти
Тепер можна і реактори будувати
показати весь коментар
11.02.2025 17:14 Відповісти
Якась пафосна х..ня. Годна, але не для фронту.
показати весь коментар
11.02.2025 17:35 Відповісти
Краще б Мар'яна назвали!
показати весь коментар
11.02.2025 17:37 Відповісти
Що ви херню несете хто іде на 0 самі запасаються ,а це ви для тилових щурів випускаєте
показати весь коментар
11.02.2025 17:50 Відповісти
Кухаря до неї би б...
показати весь коментар
11.02.2025 19:21 Відповісти
Зайдемо до Марічки Ходім до Марічки )))
показати весь коментар
11.02.2025 19:28 Відповісти
Чогось нагадує азійські ятки з продажу вуличної їжі.
показати весь коментар
11.02.2025 21:05 Відповісти
 
 