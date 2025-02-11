Польову кухню "Марічка" допущено до експлуатації у підрозділах ЗСУ, - Міноборони. ФОТО

Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації у підрозділах ЗСУ польову кухню українського виробництва "Марічка".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони, про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

Так, кухня призначена для приготування їжі у польових умовах для підрозділу чисельністю до 250 осіб. Польову кухню "Марічка" виготовило українське підприємство на заміну радянським зразкам. Виробник дослухався до побажання військових щодо осучаснення та удосконалення приготування гарячої їжі у польових умовах. Також були враховані переваги польової кухні армії однієї з країн НАТО.

Характеристики кухні "Марічка"

У Міноборони зауважують, що нова польова кухня побудована на одновісному шасі причепа для вантажівки. Порівняно з радянським зразком, українська "Марічка" має низку переваг. Зокрема, за схожих габаритних розмірів на вітчизняному зразку може приготувати удвічі більший об’єм перших та других страв. Окрім того, кухня має дві духові шафи об’ємом по 55 л, необхідний посуд та технічні ємності.

"Марічка" працює на дизельному або твердому паливі. Завдяки оптимізованій системі нагріву готує страви швидше, використовуючи при цьому менше палива. Вбудоване модульне накриття–парасоля дозволяє персоналу не встановлювати додатковий намет, що заощаджує час для розгортання у робоче положення.