Включая халяльные и кошерные: Утверждена обновленная техническая спецификация на сухпайки, - Минобороны

Утверждена обновленная техническая спецификация на суточный полевой набор продуктов. Теперь, кроме обычных, для военных можно закупать халяльные и кошерные сухпайки.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, халяльные сухпайки разработаны для военных, придерживающихся исламских норм питания. Кошерные сухпайки соответствуют требованиям кашрута и предназначены для военнослужащих, исповедующих иудаизм.

Состав сухпайков

В общей сложности, сухпайки состоят из трех рационов (завтрака, обеда, ужина) и содержат:

Галеты из муки пшеничной первого сорта

Сухари из муки пшеничной первого сорта или из муки ржаной обивочной

Готовое к употреблению первое блюдо (борщ с мясом или супы с мясом в ассортименте)

Готовое к употреблению второе блюдо (каши с мясом или овощи с мясом в ассортименте)

Кофе растворимый

Чай

Сахар

Мед натуральный

Джем фруктовый (в ассортименте)

Перец черный молотый

Соль

Ложка пластиковая одноразовая

Салфетка бумажная

Салфетка гигиеническая влажная.

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В зависимости от типа сухпайка (обычный, халяльный или кошерный) ассортимент первых блюд состоит из борща с мясом говядины или супов с мясом свинины, курицы, баранины или говядины. Соответственно, и перечень вторых блюд включает, в частности, разнообразные каши со свининой, говядиной, бараниной, курицей и т.д.

В Минобороны отметили, что новые технические спецификации учитывают не только религиозные стандарты, но и высокие требования к качеству продуктов и их питательной ценности. Кроме того, готовые к употреблению первое и второе блюда должны фасоваться в реторт-пакеты - современную упаковку, обеспечивающую длительный срок хранения.

В свою очередь начальник Центрального управления развития материального обеспечения Минобороны Украины подполковник Максим Кайола отметил, что благодаря этой технологии, блюда сохраняют свои вкусовые и пищевые качества, при этом не требуют дополнительных условий хранения, что является важным для военных, находящихся на передовой.

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Ключевые элементы спецификаций

Продукты халяльных сухпайков должны соответствовать требованиям исламских норм питания (стандарт Халяль) и быть сертифицированными аккредитованным органом, который имеет право на проведение сертификации пищевых продуктов в Украине или в арабо-мусульманских странах.

Продукты кошерных сухпайков должны соответствовать требованиям кашрута. Важное замечание: все пищевые продукты, входящие в состав кошерного сухпайка, не должны содержать ингредиентов или добавок, запрещенных для кошерного питания.

Учтено также удобство использования и скорость приготовления продуктов на поле боя.

Все продукты соответствуют стандартам безопасности и качества, установленным законодательством Украины.

Также сообщается, что в ближайшее время закупочное агентство Минобороны "Государственный оператор тыла" планирует объявить тендер на закупку дополнительной партии сухпайков, в которые должны войти по новой технической спецификации уже и халяльные и кошерные.

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