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Новости Сухпайки для ВСУ
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Включая халяльные и кошерные: Утверждена обновленная техническая спецификация на сухпайки, - Минобороны

Сухпаек для ВСУ

Утверждена обновленная техническая спецификация на суточный полевой набор продуктов. Теперь, кроме обычных, для военных можно закупать халяльные и кошерные сухпайки.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, халяльные сухпайки разработаны для военных, придерживающихся исламских норм питания. Кошерные сухпайки соответствуют требованиям кашрута и предназначены для военнослужащих, исповедующих иудаизм.

Состав сухпайков

В общей сложности, сухпайки состоят из трех рационов (завтрака, обеда, ужина) и содержат:

  • Галеты из муки пшеничной первого сорта
  • Сухари из муки пшеничной первого сорта или из муки ржаной обивочной
  • Готовое к употреблению первое блюдо (борщ с мясом или супы с мясом в ассортименте)
  • Готовое к употреблению второе блюдо (каши с мясом или овощи с мясом в ассортименте)
  • Кофе растворимый
  • Чай
  • Сахар
  • Мед натуральный
  • Джем фруктовый (в ассортименте)
  • Перец черный молотый
  • Соль
  • Ложка пластиковая одноразовая
  • Салфетка бумажная
  • Салфетка гигиеническая влажная.

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В зависимости от типа сухпайка (обычный, халяльный или кошерный) ассортимент первых блюд состоит из борща с мясом говядины или супов с мясом свинины, курицы, баранины или говядины. Соответственно, и перечень вторых блюд включает, в частности, разнообразные каши со свининой, говядиной, бараниной, курицей и т.д.

В Минобороны отметили, что новые технические спецификации учитывают не только религиозные стандарты, но и высокие требования к качеству продуктов и их питательной ценности. Кроме того, готовые к употреблению первое и второе блюда должны фасоваться в реторт-пакеты - современную упаковку, обеспечивающую длительный срок хранения.

В свою очередь начальник Центрального управления развития материального обеспечения Минобороны Украины подполковник Максим Кайола отметил, что благодаря этой технологии, блюда сохраняют свои вкусовые и пищевые качества, при этом не требуют дополнительных условий хранения, что является важным для военных, находящихся на передовой.

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Ключевые элементы спецификаций

  • Продукты халяльных сухпайков должны соответствовать требованиям исламских норм питания (стандарт Халяль) и быть сертифицированными аккредитованным органом, который имеет право на проведение сертификации пищевых продуктов в Украине или в арабо-мусульманских странах.
  • Продукты кошерных сухпайков должны соответствовать требованиям кашрута. Важное замечание: все пищевые продукты, входящие в состав кошерного сухпайка, не должны содержать ингредиентов или добавок, запрещенных для кошерного питания.
  • Учтено также удобство использования и скорость приготовления продуктов на поле боя.
  • Все продукты соответствуют стандартам безопасности и качества, установленным законодательством Украины.

Также сообщается, что в ближайшее время закупочное агентство Минобороны "Государственный оператор тыла" планирует объявить тендер на закупку дополнительной партии сухпайков, в которые должны войти по новой технической спецификации уже и халяльные и кошерные.

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Автор: 

Минобороны (9345) военнослужащие (6145) еда (352)


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Топ комментарии
+10
А вегетаріанський варіант? Веганський? Для фанатів кето-дієти? Для......
Ще багато роботи для Умєрова і Ко. Важливої роботи, а не всі оті озброєння та ********** з амуніцією.
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30.04.2025 18:54
+10
Понти для тих, хто в тилу глибокому. На передову там спасибі, якщо взагалі вчасно щось змогли доставити, а хто під вогнем і в холоді сидить, то вже взагалі начхати на халяль, харам, вегетаріанство і все інше...
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30.04.2025 19:02
+5
Ну, як мінімум, верховний головнокомандувач.
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30.04.2025 19:04
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Правила форума Совет форумчан
не забудьте браковані міни в пайок
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30.04.2025 18:47 Ответить
А українцям можна халяльне та кошерне?
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30.04.2025 18:51 Ответить
А вегетаріанський варіант? Веганський? Для фанатів кето-дієти? Для......
Ще багато роботи для Умєрова і Ко. Важливої роботи, а не всі оті озброєння та ********** з амуніцією.
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30.04.2025 18:54 Ответить
скільки відсотків солдат їдять кошерне? 0.00001% ???
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30.04.2025 18:56 Ответить
Ну, як мінімум, верховний головнокомандувач.
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30.04.2025 19:04 Ответить
и все
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30.04.2025 19:11 Ответить
Ти нічо не попутав? Верховний мівіну в прикуску зі скумбрією хряпає.
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30.04.2025 19:38 Ответить
Що менше їсти, то більше бабок можна буде на цьому відмити
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30.04.2025 19:17 Ответить
Понти для тих, хто в тилу глибокому. На передову там спасибі, якщо взагалі вчасно щось змогли доставити, а хто під вогнем і в холоді сидить, то вже взагалі начхати на халяль, харам, вегетаріанство і все інше...
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30.04.2025 19:02 Ответить
Ці товарищі шашлики з якого м'яса жували?

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30.04.2025 19:09 Ответить
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30.04.2025 19:11 Ответить
Може собі дозволити. Це скумрія по 8.
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30.04.2025 19:40 Ответить
Вони правовірні вегетаріанці. Основа раціону свіжа зелень, а особливо з портретом якогось янкі. А м'ясо то на гарнір, бо в Торі і Корані немає згадки, або слова - гарнір.
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30.04.2025 19:16 Ответить
Ї...ла жаба гадюку в рамадан і песах...
І без контрацептивів
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30.04.2025 19:13 Ответить
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30.04.2025 19:13 Ответить
Тепер зрозуміло чому чотири разовий не призвався...не було правильного сухпайка.
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30.04.2025 19:21 Ответить
Судячі з того що для українськіх захисників галети і сухарі готують з борошна першого сорту - це в країні яка експортує на мільярди лолл. зернові , можна уявити яка якість мяса, консервів , яєць та інших продуктів, звісно для себе халяльне і мошерне, а для захисників гіно і браковані міни.
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30.04.2025 19:23 Ответить
Надо с кацапами еще за шаббат договориться.
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30.04.2025 19:23 Ответить
Прибрати совок з армії не на часі. За те усяке поквзове лайно робити так залюбки. Вже не знають на чому моєна відмити гроші.
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30.04.2025 19:23 Ответить
Комусь нема куди подіти гроші..
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30.04.2025 19:36 Ответить
А якщо хлопці захочуть хахяльне чи мошерне, бо Умеров цей... за народні кошти кормить їх кислими консервами, мясом нашпигованим водою і бракованими мінами, то, давать будуть на підставі чого,- справки з сінагочи чи мечеті чи по обличчу?. Ушлепки як завжди для народа дрег, джля себе коханих все.
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30.04.2025 19:38 Ответить
Незнаю наскільки це правда, але коли я служив в армії, ще при совку, у нас в роті служили чеченці, молдавани та ін. Якось запитую у чеченця, а чого ви свинину не їсте? Це ж смачно. Чи вам взагалі заборонено, ніхто ж не бачить? Приїдете додому скажете шо не їв... Один чеченець каже, шо їм не можна їсти з якоїсь частини туші, а з іншої частини можна. Але ж вони не знають той чи інший шматок м'яса з якої частини, тому й не їдять її взагалі. Чи це він так дипломатично викрутився, чи воно дійсно так? Може хтось мільше мене знає про таке?
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30.04.2025 19:45 Ответить
 
 