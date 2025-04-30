Включая халяльные и кошерные: Утверждена обновленная техническая спецификация на сухпайки, - Минобороны
Утверждена обновленная техническая спецификация на суточный полевой набор продуктов. Теперь, кроме обычных, для военных можно закупать халяльные и кошерные сухпайки.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, халяльные сухпайки разработаны для военных, придерживающихся исламских норм питания. Кошерные сухпайки соответствуют требованиям кашрута и предназначены для военнослужащих, исповедующих иудаизм.
Состав сухпайков
В общей сложности, сухпайки состоят из трех рационов (завтрака, обеда, ужина) и содержат:
- Галеты из муки пшеничной первого сорта
- Сухари из муки пшеничной первого сорта или из муки ржаной обивочной
- Готовое к употреблению первое блюдо (борщ с мясом или супы с мясом в ассортименте)
- Готовое к употреблению второе блюдо (каши с мясом или овощи с мясом в ассортименте)
- Кофе растворимый
- Чай
- Сахар
- Мед натуральный
- Джем фруктовый (в ассортименте)
- Перец черный молотый
- Соль
- Ложка пластиковая одноразовая
- Салфетка бумажная
- Салфетка гигиеническая влажная.
В зависимости от типа сухпайка (обычный, халяльный или кошерный) ассортимент первых блюд состоит из борща с мясом говядины или супов с мясом свинины, курицы, баранины или говядины. Соответственно, и перечень вторых блюд включает, в частности, разнообразные каши со свининой, говядиной, бараниной, курицей и т.д.
В Минобороны отметили, что новые технические спецификации учитывают не только религиозные стандарты, но и высокие требования к качеству продуктов и их питательной ценности. Кроме того, готовые к употреблению первое и второе блюда должны фасоваться в реторт-пакеты - современную упаковку, обеспечивающую длительный срок хранения.
В свою очередь начальник Центрального управления развития материального обеспечения Минобороны Украины подполковник Максим Кайола отметил, что благодаря этой технологии, блюда сохраняют свои вкусовые и пищевые качества, при этом не требуют дополнительных условий хранения, что является важным для военных, находящихся на передовой.
Ключевые элементы спецификаций
- Продукты халяльных сухпайков должны соответствовать требованиям исламских норм питания (стандарт Халяль) и быть сертифицированными аккредитованным органом, который имеет право на проведение сертификации пищевых продуктов в Украине или в арабо-мусульманских странах.
- Продукты кошерных сухпайков должны соответствовать требованиям кашрута. Важное замечание: все пищевые продукты, входящие в состав кошерного сухпайка, не должны содержать ингредиентов или добавок, запрещенных для кошерного питания.
- Учтено также удобство использования и скорость приготовления продуктов на поле боя.
- Все продукты соответствуют стандартам безопасности и качества, установленным законодательством Украины.
Также сообщается, что в ближайшее время закупочное агентство Минобороны "Государственный оператор тыла" планирует объявить тендер на закупку дополнительной партии сухпайков, в которые должны войти по новой технической спецификации уже и халяльные и кошерные.
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