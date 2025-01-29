Новая модель поставки продовольствия для военных: Заключен договор с логистической компанией, - Минобороны
"Государственный оператор тыла" заключил договор с ООО "ЮТ Компани" для внедрения новой модели снабжения питания ВСУ в 2025 году. Пилотный проект стартует в Киеве и Киевской области и предусматривает четкое разграничение функций закупок и логистики.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, новый контракт имеет существенные отличия от действующей модели поставки. Отныне функции контрактирования производителей переходят непосредственно к ГОТ, а за логистическим оператором остается только:
- полнота, своевременность и качество транспортировки в воинские части продовольствия;
- складские операции на собственных мощностях;
- координация процессов отгрузки товаров;
- документационное сопровождение и закрытие оплат.
В Минобороны отмечают, что это позволит сделать процессы закупок более прозрачными и более управляемыми.
Так, ключевой целью проекта является оптимизация взаимодействия между всеми участниками цепи поставок, повышение эффективности логистики и усиление контроля качества продукции до ее доставки военным частям.
"Новый формат позволит сделать процессы прозрачными, эффективными и удобными для всех сторон. Разделение логистических и закупочных функций обеспечит более высокое качество продукции, поступающей нашим военным", - подчеркнул директор Департамента политики закупок Минобороны Глеб Каневский.
Пилотный проект предусматривает постоянный мониторинг результатов для дальнейшего совершенствования и масштабирования на другие регионы.
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тепер, кеш будуть виймати з логістики?
були яйця по 17, стануть по 7, аде доставка по 15.