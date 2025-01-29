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Новости
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Новая модель поставки продовольствия для военных: Заключен договор с логистической компанией, - Минобороны

харчування

"Государственный оператор тыла" заключил договор с ООО "ЮТ Компани" для внедрения новой модели снабжения питания ВСУ в 2025 году. Пилотный проект стартует в Киеве и Киевской области и предусматривает четкое разграничение функций закупок и логистики.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, новый контракт имеет существенные отличия от действующей модели поставки. Отныне функции контрактирования производителей переходят непосредственно к ГОТ, а за логистическим оператором остается только:

  • полнота, своевременность и качество транспортировки в воинские части продовольствия;
  • складские операции на собственных мощностях;
  • координация процессов отгрузки товаров;
  • документационное сопровождение и закрытие оплат.

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В Минобороны отмечают, что это позволит сделать процессы закупок более прозрачными и более управляемыми.

Так, ключевой целью проекта является оптимизация взаимодействия между всеми участниками цепи поставок, повышение эффективности логистики и усиление контроля качества продукции до ее доставки военным частям.

"Новый формат позволит сделать процессы прозрачными, эффективными и удобными для всех сторон. Разделение логистических и закупочных функций обеспечит более высокое качество продукции, поступающей нашим военным", - подчеркнул директор Департамента политики закупок Минобороны Глеб Каневский.

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Пилотный проект предусматривает постоянный мониторинг результатов для дальнейшего совершенствования и масштабирования на другие регионы.

Автор: 

Минобороны (9412) еда (355) Государственный оператор тыла (60)


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тобто, ті ж рила переоформили нові прокладки, на нові схеми?
тепер, кеш будуть виймати з логістики?
були яйця по 17, стануть по 7, аде доставка по 15.
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29.01.2025 13:06 Ответить
Як же ці свині стараються придумувати нові схеми щоб можна було безкарно красти. Якби половину їхньої ублюдської смикалки і жаги до бабок направили у русло перемоги над кацапами, то кацапня б вішалась не ступаючи на українську землю.
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29.01.2025 13:14 Ответить
Новая версия как свистнуть.
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29.01.2025 13:18 Ответить
10000000% що це нова схема для пиляння бабла
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29.01.2025 13:25 Ответить
Нова модель постачання харчів....щоб вкрасти непомітно
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29.01.2025 13:30 Ответить
Ще одна прокладка. Потужна!
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29.01.2025 13:34 Ответить
"Державний оператор тилу" уклав договір з ТОВ "ЮТ Компані" Одне і друге,це як ліва і права рука людського організму.Це одне і теж саме
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29.01.2025 13:41 Ответить
Золотояйцевих прибуде?
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29.01.2025 14:41 Ответить
 
 