Новая модель поставки продовольствия для военных: Заключен договор с логистической компанией, - Минобороны

"Государственный оператор тыла" заключил договор с ООО "ЮТ Компани" для внедрения новой модели снабжения питания ВСУ в 2025 году. Пилотный проект стартует в Киеве и Киевской области и предусматривает четкое разграничение функций закупок и логистики.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, новый контракт имеет существенные отличия от действующей модели поставки. Отныне функции контрактирования производителей переходят непосредственно к ГОТ, а за логистическим оператором остается только:

полнота, своевременность и качество транспортировки в воинские части продовольствия;

складские операции на собственных мощностях;

координация процессов отгрузки товаров;

документационное сопровождение и закрытие оплат.

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В Минобороны отмечают, что это позволит сделать процессы закупок более прозрачными и более управляемыми.

Так, ключевой целью проекта является оптимизация взаимодействия между всеми участниками цепи поставок, повышение эффективности логистики и усиление контроля качества продукции до ее доставки военным частям.

"Новый формат позволит сделать процессы прозрачными, эффективными и удобными для всех сторон. Разделение логистических и закупочных функций обеспечит более высокое качество продукции, поступающей нашим военным", - подчеркнул директор Департамента политики закупок Минобороны Глеб Каневский.

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Пилотный проект предусматривает постоянный мониторинг результатов для дальнейшего совершенствования и масштабирования на другие регионы.