ГОТ закупил маркированное красителями дизельное горючее на 2.7 млрд грн

Закупочное агентство Минобороны "Государственный оператор тыла" закупило дизельное топливо с маркировкой красителями. По результатам торгов заключены контракты стоимостью более 2.7 млрд грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Особое внимание было уделено проверке физико-химических свойств красок и исследованию их влияния на топливо. Проведенные тесты подтвердили, что красители не ухудшают качество продукции.

Маркировка дает возможность идентифицировать и отследить топливо, которое было закуплено исключительно для нужд ВСУ, и уменьшает возможность его незаконной продажи.

Закупка была осуществлена за средства дополнительно доведенного финансирования в декабре 2024 года. Команда ГОТ оперативно подготовила и реализовала закупки через Prozorro. Поэтому обеспечила наличие переходных остатков топлива на начало 2025 года. Это позволило осуществить непрерывное снабжение горючего ВСУ для выполнения задач.

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