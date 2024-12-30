Государственный оператор тыла объявил торги на закупку 1,7 млн ​​комплектов сухпайков для ВСУ на 2025 год

Закупочное агентство Минобороны ГОТ объявило торги на закупку 1,7 млн комплектов сухпайков для украинских военных на 2025 год

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минобороны Украины.

Ожидаемая стоимость составляет более 485 млн грн.

Что входит в сухпаек?

Типовая комплектация суточных полевых наборов продуктов №15 насчитывает 14 позиций, в частности:

основные блюда;

столовые приборы;

специи;

напитки.

Общая энергетическая ценность блюд должна составлять не менее 3500 ккал в наборе.

"Питание наших защитников - это не только вопрос калорий, но и гарантия их боевой готовности. Мы внедряем новые механизмы контроля, чтобы сухпайки соответствовали самым высоким стандартам, обеспечивая силу и выносливость военных в самых сложных условиях", - отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

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Контроль за выполнением условий контракта будет усилен. В частности, добавлены контрольные точки, где пищевые продукты будет проверять Управление безопасности пищевых продуктов, а непищевые - ГОТ.