Минобороны закупает два типа зимних курток для ВСУ на сезон 2025-2026. ФОТОРЕПОРТАЖ
Закупочное агентство Минобороны "Государственный оператор тыла" объявило закупку ветровлагозащитных зимних курток двух типов для Вооруженных сил Украины, которые будут использоваться в следующий зимний сезон, 2025-2026 годов.
Об этом рассказали в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Как отметил отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков, закупка зимней одежды двух типов позволяет обеспечить баланс между проверенными решениями и современными инновациями.
Общая ожидаемая сумма закупок - 833 млн грн, в том числе первого типа - 412,3 млн грн, второго типа - 420,7 млн грн. Поставки ожидаются в течение I-III кварталов 2025 года.
Так, для ВСУ закупаются два типа таких курток:
- "Куртка ветровлагозащитная зимняя, тип 1" (ТС A01XJ.14759-496:2023 (01).
- "Куртка ветровлагозащитная зимняя, тип 2" (ТС А01XJ.14760-423:2023 (01).
В Минобороны отмечают, что обе модели созданы для обеспечения тепла, комфорта и защиты в зимних условиях, однако имеют некоторые отличия.
Чем отличаются типы курток
Куртка тип 1:
- Оснащена традиционными утеплителями, гарантирующими надежное сохранение тепла.
- Используется верхний материал с пенным микропористым покрытием, что обеспечивает дополнительную защиту от ветра и влаги.
- Практичная и проверенная временем модель, которая уже зарекомендовала себя в зимних условиях.
Куртка типа 2:
- Использует инновационные материалы с мембранным покрытием и технологией Omni-Heat, способствующие улучшенной терморегуляции и сохранению тепла.
- Улучшенный крой для большей мобильности, что облегчает ношение вместе со снаряжением.
- Дополнительный уровень влагозащиты для условий повышенной влажности или мокрого снега.
Отмечается, что обе модели соответствуют высоким стандартам качества и разработаны с учетом специфики военных операций в зимний период. Куртка типа 1 остается эффективным решением для большинства задач, тогда как куртка типа 2 внедряет дополнительные технологические улучшения, направленные на повышение удобства в сложных условиях.
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