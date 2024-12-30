Минобороны закупает два типа зимних курток для ВСУ на сезон 2025-2026. ФОТОРЕПОРТАЖ

Закупочное агентство Минобороны "Государственный оператор тыла" объявило закупку ветровлагозащитных зимних курток двух типов для Вооруженных сил Украины, которые будут использоваться в следующий зимний сезон, 2025-2026 годов.

Об этом рассказали в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Как отметил отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков, закупка зимней одежды двух типов позволяет обеспечить баланс между проверенными решениями и современными инновациями.

Общая ожидаемая сумма закупок - 833 млн грн, в том числе первого типа - 412,3 млн грн, второго типа - 420,7 млн грн. Поставки ожидаются в течение I-III кварталов 2025 года.

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Так, для ВСУ закупаются два типа таких курток:

"Куртка ветровлагозащитная зимняя, тип 1" (ТС A01XJ.14759-496:2023 (01).

"Куртка ветровлагозащитная зимняя, тип 2" (ТС А01XJ.14760-423:2023 (01).

В Минобороны отмечают, что обе модели созданы для обеспечения тепла, комфорта и защиты в зимних условиях, однако имеют некоторые отличия.

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Чем отличаются типы курток

Куртка тип 1:

Оснащена традиционными утеплителями, гарантирующими надежное сохранение тепла.

Используется верхний материал с пенным микропористым покрытием, что обеспечивает дополнительную защиту от ветра и влаги.

Практичная и проверенная временем модель, которая уже зарекомендовала себя в зимних условиях.





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Куртка типа 2:

Использует инновационные материалы с мембранным покрытием и технологией Omni-Heat, способствующие улучшенной терморегуляции и сохранению тепла.

Улучшенный крой для большей мобильности, что облегчает ношение вместе со снаряжением.

Дополнительный уровень влагозащиты для условий повышенной влажности или мокрого снега.

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Отмечается, что обе модели соответствуют высоким стандартам качества и разработаны с учетом специфики военных операций в зимний период. Куртка типа 1 остается эффективным решением для большинства задач, тогда как куртка типа 2 внедряет дополнительные технологические улучшения, направленные на повышение удобства в сложных условиях.