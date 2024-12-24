Средства баллистической защиты, защиты слуха, органов зрения, рук и суставов: В Минобороны показали индивидуальный комплект военного. ФОТОРЕПОРТАЖ
Минобороны обеспечивает военнослужащих Вооруженных сил и Государственной специальной службы транспорта современными и эффективными средствами защиты, которые соответствуют высоким стандартам и разработаны для максимального уровня безопасности при выполнении боевых задач.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
Так, обеспечение средствами индивидуальной защиты происходит в соответствии с Нормами №1 (боевой единый комплект) и №2 (боевой специальный комплект). Это предусматривает приказ Министерства обороны №232 от 29 апреля 2016 года.
Какие средства выдаются личному составу
Средства баллистической защиты
- Шлем боевой баллистический-для защиты головы от осколков во время выполнения боевых действий и учебно-боевых задач. Состоит из оболочки, внутреннего оснащения (удерживающая система с замыкающим устройством, энергопоглощающие элементы и т.д.), унитарного фронтального крепления и боковых планок-рейлингов.
Для регулировки шлема по подбородку удерживающая система имеет пряжки-регуляторы. Настройка размера по окружности головы осуществляется с помощью дискового механизма, который обеспечивает быструю подгонку.
- Бронежилет модульный - для защиты от пуль и осколков, с возможностью адаптации под различные боевые условия. Состоит из базовой конструкции:
- чехол с фронтальным мягким баллистическим элементом и жестким бронеэлементом;
- чехол с тыльным мягким баллистическим элементом и жестким бронеэлементом;
- камербанд - боковые чехлы с мягкими баллистическими элементами;
- чехол защиты паха с мягким баллистическим элементом;
- чехлы защиты шеи с мягкими баллистическими элементами;
- ремень разгрузочный с мягким баллистическим элементом;
- чехлы с мягким баллистическим элементом защиты плеч;
- чехлы с мягким баллистическим элементом защиты бедер.
Средства защиты слуха
- Беруши специальные индивидуальные-для защиты слуха от высоких уровней шума во время боевых действий. Это вкладыши многоразового использования. Делятся на два типа:
- вкладки неотъемлемо соединены между собой шнуром;
- применяется механизм переключения, позволяющий использовать его в нескольких режимах, с разными значениями поглощения внешних шумов.
- Наушники специальные-имеют систему активного снижения шума, предназначены обеспечить защиту органов слуха от опасных уровней шумов и громких звуков: взрыва, выстрелов и тому подобное. Также позволяют пользователю слышать все звуки окружающей среды с помощью внешних микрофонов.
Наушники обеспечивают возможность приема-передачи голосовой информации и предупредительных сигналов. Они делятся на типы, которые отличаются друг от друга местом размещения дуги прижимного устройства (над головой или за головой).
Средства защиты органов зрения
- Очки защитные баллистические-для защиты глаз от различных угроз искусственного (действия лазеров, твердых обломков или брызг жидкости и т.д.) и природного происхождения (ультрафиолетовое излучение, песок, пыль и т.д.). Они также эффективны во время любой комбинации таких угроз при выполнении боевых и учебно-боевых задач.
Совместимо используется со шлемами, прицелами ночного видения, оптическими приборами (биноклями, прицелами, зрительными трубами) и индивидуальными средствами защиты слуха (наушниками, берушами).
Базовый комплект предмета состоит из таких элементов:
- оправа, фиксирующая светофильтр и имеющая дужки для удержания предмета на лице пользователя;
- наносник;
- светофильтр прозрачный (CLEAR);
- светофильтр для защиты от воздействия солнечных лучей (GREY);
- светофильтр повышенной контрастности (ORANGE);
- эластичный удерживающий ремешок;
- два мешка для хранения светофильтров и ухода за ними;
- чехол для хранения и транспортировки;
- инструкция по использованию и уходу на украинском языке.
Очки-маска защитные баллистические - назначение идентично баллистическим защитным очкам, однако имеет другой состав:
- оправа, фиксирующая светофильтр и удерживающая предмет на лице пользователя;
- светофильтр прозрачный (CLEAR);
- светофильтр для защиты от воздействия солнечных лучей (GREY);
- светофильтр повышенной контрастности (ORANGE);
- наголовный эластичный ремень, обеспечивающий прилегание предмета к лицу и его фиксацию на голове или шлеме;
- уплотнитель: часть оправы, которая обеспечивает комфортное и плотное прилегание предмета к лицу (доступен в вариантах: с дополнительным пористым материалом или без него);
- два мешка для хранения светофильтров и ухода за ними;
- чехол для хранения и транспортировки;
- антибликовый чехол: для предотвращения демаскирующих бликов от линзы при размещении предмета сверху на шлеме, а также для защиты в таком положении от песка, пыли и других мелких частиц обломков (цвет чехла указывается отдельно);
- инструкция по использованию и уходу на украинском языке.
Средства защиты рук
- Перчатки защитные-для защиты рук от механических воздействий, возможных рисков при работе с веревками, фалами во время эксплуатации в полевых условиях, выполнении боевых и учебно-боевых задач, ведения боевых действий.
Перчатки состоят из ладонной и тыльной частей:
- ладонная часть изготовлена из искусственной кожи, усиленная дополнительными накладками (в середину которых вставлен демпфирующий/усиливающий материал), и изнутри дополнительно усилена трикотажным арамидным полотном. Между большим и указательным пальцами размещена накладка из кожи.
- Тыльная часть изготовлена из двух слоев материалов. Дополнительно для защиты рук тыльная сторона снаружи усилена накладкой из термопластичной резины, которая соединяется с трикотажным полотном термическим способом.
Фиксация предмета на запястье осуществляется с помощью хлястика, застегивающегося с помощью текстильной застежки.
- Перчатки тактические-обеспечивают защиту от механических воздействий во время тренировок и проведения практических стрельб из стрелкового оружия. Тыльная часть изделия изготавливается из легких трикотажных материалов, ладонная - из искусственной кожи.
Фиксация предмета на запястье осуществляется с помощью хлястика, застегивающегося с помощью текстильной застежки.
Средства защиты суставов
- Налокотники тактические боевые-предназначены для защиты локтевых суставов от повреждений и травм. Состоят из:
- основы, которая предназначена для удобства подгонки изделия на верхних конечностях пользователя;
- чашки из ударопрочного материала (крепится на основание);
- мягкой вставки для амортизации удара (размещается в основании изделия);
- двух тканых эластичных тканых лент;
- двух пряжек-рамок на одну щель.
Налокотники регулируются по руке пользователя с помощью эластичных лент, которые жестко закреплены на одной из сторон изделия. С противоположной стороны они проходят через пряжки-рамки для надежной фиксации. Длина лент регулируется текстильными застежками.
- Наколенники тактические боевые-обеспечивают защиту коленного сустава во время нахождения в позе полусидя с упором на колено. Состоит из:
- основы, выполняющей фиксирующую функцию изделия;
- чашки из ударопрочного пластика;
- мягкой вставки и двух тканых лент одна из которых эластичная.
Фиксация изделия на ноге осуществляется с помощью застежек-пряжек с возможностью изменения длин лент.
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3.14здабол- де міни?
короче - в змаганні броня снаряд людина зайва, бо ніколи не потягне такої ваги яка б утримала снаряд
куткахНімеччинах, бояться виходити на вулицю, щоб не зловила ТЦК - строчать коменти. ))" (с)
Напашник, воротник для шеи покупаешь сам. Крепление броника на липучках через некоторое время разлетается - сам делал застежку. Хочешь быстросьем - сам покупай. Внутренний крепеж каски раскручивается и ржавеет...
Если бы генералы не понтовались, а носили то, что все носят, возможно было бы и изменение.....
Смеемся с раши, а у самих пропаганда скользкая....