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Средства баллистической защиты, защиты слуха, органов зрения, рук и суставов: В Минобороны показали индивидуальный комплект военного. ФОТОРЕПОРТАЖ

Минобороны обеспечивает военнослужащих Вооруженных сил и Государственной специальной службы транспорта современными и эффективными средствами защиты, которые соответствуют высоким стандартам и разработаны для максимального уровня безопасности при выполнении боевых задач.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Так, обеспечение средствами индивидуальной защиты происходит в соответствии с Нормами №1 (боевой единый комплект) и №2 (боевой специальный комплект). Это предусматривает приказ Министерства обороны №232 от 29 апреля 2016 года.

Засоби індивідуального захисту військового

Какие средства выдаются личному составу

Средства баллистической защиты

  • Шлем боевой баллистический-для защиты головы от осколков во время выполнения боевых действий и учебно-боевых задач. Состоит из оболочки, внутреннего оснащения (удерживающая система с замыкающим устройством, энергопоглощающие элементы и т.д.), унитарного фронтального крепления и боковых планок-рейлингов.

Засоби індивідуального захисту військового

Для регулировки шлема по подбородку удерживающая система имеет пряжки-регуляторы. Настройка размера по окружности головы осуществляется с помощью дискового механизма, который обеспечивает быструю подгонку.

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  • Бронежилет модульный - для защиты от пуль и осколков, с возможностью адаптации под различные боевые условия. Состоит из базовой конструкции:

- чехол с фронтальным мягким баллистическим элементом и жестким бронеэлементом;
- чехол с тыльным мягким баллистическим элементом и жестким бронеэлементом;
- камербанд - боковые чехлы с мягкими баллистическими элементами;
- чехол защиты паха с мягким баллистическим элементом;
- чехлы защиты шеи с мягкими баллистическими элементами;
- ремень разгрузочный с мягким баллистическим элементом;
- чехлы с мягким баллистическим элементом защиты плеч;
- чехлы с мягким баллистическим элементом защиты бедер.

Засоби індивідуального захисту військового

Средства защиты слуха

  • Беруши специальные индивидуальные-для защиты слуха от высоких уровней шума во время боевых действий. Это вкладыши многоразового использования. Делятся на два типа:

- вкладки неотъемлемо соединены между собой шнуром;
- применяется механизм переключения, позволяющий использовать его в нескольких режимах, с разными значениями поглощения внешних шумов.

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Засоби індивідуального захисту військового

  • Наушники специальные-имеют систему активного снижения шума, предназначены обеспечить защиту органов слуха от опасных уровней шумов и громких звуков: взрыва, выстрелов и тому подобное. Также позволяют пользователю слышать все звуки окружающей среды с помощью внешних микрофонов.

Наушники обеспечивают возможность приема-передачи голосовой информации и предупредительных сигналов. Они делятся на типы, которые отличаются друг от друга местом размещения дуги прижимного устройства (над головой или за головой).

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Засоби індивідуального захисту військового

Средства защиты органов зрения

  • Очки защитные баллистические-для защиты глаз от различных угроз искусственного (действия лазеров, твердых обломков или брызг жидкости и т.д.) и природного происхождения (ультрафиолетовое излучение, песок, пыль и т.д.). Они также эффективны во время любой комбинации таких угроз при выполнении боевых и учебно-боевых задач.

Совместимо используется со шлемами, прицелами ночного видения, оптическими приборами (биноклями, прицелами, зрительными трубами) и индивидуальными средствами защиты слуха (наушниками, берушами).

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Базовый комплект предмета состоит из таких элементов:

- оправа, фиксирующая светофильтр и имеющая дужки для удержания предмета на лице пользователя;
- наносник;
- светофильтр прозрачный (CLEAR);
- светофильтр для защиты от воздействия солнечных лучей (GREY);
- светофильтр повышенной контрастности (ORANGE);
- эластичный удерживающий ремешок;
- два мешка для хранения светофильтров и ухода за ними;
- чехол для хранения и транспортировки;
- инструкция по использованию и уходу на украинском языке.

Засоби індивідуального захисту військового

Очки-маска защитные баллистические - назначение идентично баллистическим защитным очкам, однако имеет другой состав:

- оправа, фиксирующая светофильтр и удерживающая предмет на лице пользователя;
- светофильтр прозрачный (CLEAR);
- светофильтр для защиты от воздействия солнечных лучей (GREY);
- светофильтр повышенной контрастности (ORANGE);
- наголовный эластичный ремень, обеспечивающий прилегание предмета к лицу и его фиксацию на голове или шлеме;
- уплотнитель: часть оправы, которая обеспечивает комфортное и плотное прилегание предмета к лицу (доступен в вариантах: с дополнительным пористым материалом или без него);
- два мешка для хранения светофильтров и ухода за ними;
- чехол для хранения и транспортировки;
- антибликовый чехол: для предотвращения демаскирующих бликов от линзы при размещении предмета сверху на шлеме, а также для защиты в таком положении от песка, пыли и других мелких частиц обломков (цвет чехла указывается отдельно);
- инструкция по использованию и уходу на украинском языке.

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Засоби індивідуального захисту військового

Средства защиты рук

  • Перчатки защитные-для защиты рук от механических воздействий, возможных рисков при работе с веревками, фалами во время эксплуатации в полевых условиях, выполнении боевых и учебно-боевых задач, ведения боевых действий.

Перчатки состоят из ладонной и тыльной частей:

- ладонная часть изготовлена из искусственной кожи, усиленная дополнительными накладками (в середину которых вставлен демпфирующий/усиливающий материал), и изнутри дополнительно усилена трикотажным арамидным полотном. Между большим и указательным пальцами размещена накладка из кожи.
- Тыльная часть изготовлена из двух слоев материалов. Дополнительно для защиты рук тыльная сторона снаружи усилена накладкой из термопластичной резины, которая соединяется с трикотажным полотном термическим способом.

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Фиксация предмета на запястье осуществляется с помощью хлястика, застегивающегося с помощью текстильной застежки.

Засоби індивідуального захисту військового

  • Перчатки тактические-обеспечивают защиту от механических воздействий во время тренировок и проведения практических стрельб из стрелкового оружия. Тыльная часть изделия изготавливается из легких трикотажных материалов, ладонная - из искусственной кожи.

Фиксация предмета на запястье осуществляется с помощью хлястика, застегивающегося с помощью текстильной застежки.

Засоби індивідуального захисту військового

Средства защиты суставов

  • Налокотники тактические боевые-предназначены для защиты локтевых суставов от повреждений и травм. Состоят из:

- основы, которая предназначена для удобства подгонки изделия на верхних конечностях пользователя;
- чашки из ударопрочного материала (крепится на основание);
- мягкой вставки для амортизации удара (размещается в основании изделия);
- двух тканых эластичных тканых лент;
- двух пряжек-рамок на одну щель.

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Налокотники регулируются по руке пользователя с помощью эластичных лент, которые жестко закреплены на одной из сторон изделия. С противоположной стороны они проходят через пряжки-рамки для надежной фиксации. Длина лент регулируется текстильными застежками.

  • Наколенники тактические боевые-обеспечивают защиту коленного сустава во время нахождения в позе полусидя с упором на колено. Состоит из:

- основы, выполняющей фиксирующую функцию изделия;
- чашки из ударопрочного пластика;
- мягкой вставки и двух тканых лент одна из которых эластичная.

Фиксация изделия на ноге осуществляется с помощью застежек-пряжек с возможностью изменения длин лент.

Засоби індивідуального захисту військового
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Топ комментарии
+7
Круто! І все в єдиному екземплярі? Для піару! Потужно....
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24.12.2024 14:21
+4
Незламно!
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24.12.2024 14:32
+4
Грошей на це не дадуть. Смарагдові світлофори більш важлива стаття витрат.
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24.12.2024 14:33
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Правила форума Совет форумчан
уроды мо, три года уничтожали воинов
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24.12.2024 14:21 Ответить
Круто! І все в єдиному екземплярі? Для піару! Потужно....
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24.12.2024 14:21 Ответить
Незламно!
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24.12.2024 14:32 Ответить
Грошей на це не дадуть. Смарагдові світлофори більш важлива стаття витрат.
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24.12.2024 14:33 Ответить
Умєров, 3.14здабол - де міни?
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24.12.2024 14:34 Ответить
мені ще додатково було б потрібно екзоскилет щоб носити всю цю вагу на собі і окремо якісь утримувачі-підтримувачі колінних чашок щоб не бовтались із сторони в сторну.
короче - в змаганні броня снаряд людина зайва, бо ніколи не потягне такої ваги яка б утримала снаряд
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24.12.2024 14:35 Ответить
кевлар важить небагато, а керамічні плити легші за сталеві.
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24.12.2024 14:40 Ответить
Керамічні легші але сталеві витримують довше, кераміка декілька влучань і треба плиту міняти. Але плюс що вага в половину легші.
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24.12.2024 19:42 Ответить
декілька влучань це пздц який замєс. таке буває не часто і після нього стан плит в броніку то не найперша проблема. статистично, я думаю, бігатимеш в тому броніку місяцями і якщо хоч 1 раз він тебе врятує від кулі то вважай що місію свою плита виконала. Ну а від уламків і кевлар рятує, від більшості.
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31.12.2024 13:11 Ответить
Комплект виглядає добре, але цікаво, скільки це коштує і чи справді все зроблено якісно і реально захищало наших військових
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24.12.2024 14:35 Ответить
Може ще скажуть, що цими комплектами споряджаються всі БУСІФІКОВАНІ?!
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24.12.2024 14:50 Ответить
Наушники Пелтор? это кому выдают, разве шо в ССО и то спонсоры и донаторы)
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24.12.2024 15:05 Ответить
в американській армії стандартно йдуть MSA (теж доброї якості) ну а Peltor то для розпальцованих цивільних
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24.12.2024 16:23 Ответить
Читаєш якусь статтю на Цензорі, випадково прокручуєш нижче до коментів, а там ніби вискочила зграя дворових собак, що обгавкує кожного і будь що. )) Від нудьги, мабуть. Сидять ті коментатори десь по кутках, бояться виходити на вулицю, щоб не зловила ТЦК - строчать коменти. ))
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24.12.2024 15:07 Ответить
"Сидять ті коментатори десь по кутках Німеччинах, бояться виходити на вулицю, щоб не зловила ТЦК - строчать коменти. ))" (с)
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24.12.2024 15:36 Ответить
Тормоз, я з під робочого впн писав )) Не переживай, я в Україні.
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26.12.2024 11:58 Ответить
Не ведись на прапорці, вони нічого не означають. Можна сидіти в Німеччині і писати з українським прапорцем, а можна і навпаки.
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26.12.2024 11:59 Ответить
А тепер дивись, я вже Німеччині. Чудеса! ))
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26.12.2024 12:01 Ответить
Было бы смешно, если бы столько людей не погибло.
Напашник, воротник для шеи покупаешь сам. Крепление броника на липучках через некоторое время разлетается - сам делал застежку. Хочешь быстросьем - сам покупай. Внутренний крепеж каски раскручивается и ржавеет...
Если бы генералы не понтовались, а носили то, что все носят, возможно было бы и изменение.....
Смеемся с раши, а у самих пропаганда скользкая....
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28.12.2024 18:05 Ответить
 
 