Средства баллистической защиты, защиты слуха, органов зрения, рук и суставов: В Минобороны показали индивидуальный комплект военного. ФОТОРЕПОРТАЖ

Минобороны обеспечивает военнослужащих Вооруженных сил и Государственной специальной службы транспорта современными и эффективными средствами защиты, которые соответствуют высоким стандартам и разработаны для максимального уровня безопасности при выполнении боевых задач.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Так, обеспечение средствами индивидуальной защиты происходит в соответствии с Нормами №1 (боевой единый комплект) и №2 (боевой специальный комплект). Это предусматривает приказ Министерства обороны №232 от 29 апреля 2016 года.

Какие средства выдаются личному составу

Средства баллистической защиты

Шлем боевой баллистический-для защиты головы от осколков во время выполнения боевых действий и учебно-боевых задач. Состоит из оболочки, внутреннего оснащения (удерживающая система с замыкающим устройством, энергопоглощающие элементы и т.д.), унитарного фронтального крепления и боковых планок-рейлингов.

Для регулировки шлема по подбородку удерживающая система имеет пряжки-регуляторы. Настройка размера по окружности головы осуществляется с помощью дискового механизма, который обеспечивает быструю подгонку.

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Бронежилет модульный - для защиты от пуль и осколков, с возможностью адаптации под различные боевые условия. Состоит из базовой конструкции:

- чехол с фронтальным мягким баллистическим элементом и жестким бронеэлементом;

- чехол с тыльным мягким баллистическим элементом и жестким бронеэлементом;

- камербанд - боковые чехлы с мягкими баллистическими элементами;

- чехол защиты паха с мягким баллистическим элементом;

- чехлы защиты шеи с мягкими баллистическими элементами;

- ремень разгрузочный с мягким баллистическим элементом;

- чехлы с мягким баллистическим элементом защиты плеч;

- чехлы с мягким баллистическим элементом защиты бедер.

Средства защиты слуха

Беруши специальные индивидуальные-для защиты слуха от высоких уровней шума во время боевых действий. Это вкладыши многоразового использования. Делятся на два типа:

- вкладки неотъемлемо соединены между собой шнуром;

- применяется механизм переключения, позволяющий использовать его в нескольких режимах, с разными значениями поглощения внешних шумов.

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Наушники специальные-имеют систему активного снижения шума, предназначены обеспечить защиту органов слуха от опасных уровней шумов и громких звуков: взрыва, выстрелов и тому подобное. Также позволяют пользователю слышать все звуки окружающей среды с помощью внешних микрофонов.

Наушники обеспечивают возможность приема-передачи голосовой информации и предупредительных сигналов. Они делятся на типы, которые отличаются друг от друга местом размещения дуги прижимного устройства (над головой или за головой).

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Средства защиты органов зрения

Очки защитные баллистические-для защиты глаз от различных угроз искусственного (действия лазеров, твердых обломков или брызг жидкости и т.д.) и природного происхождения (ультрафиолетовое излучение, песок, пыль и т.д.). Они также эффективны во время любой комбинации таких угроз при выполнении боевых и учебно-боевых задач.

Совместимо используется со шлемами, прицелами ночного видения, оптическими приборами (биноклями, прицелами, зрительными трубами) и индивидуальными средствами защиты слуха (наушниками, берушами).

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Базовый комплект предмета состоит из таких элементов:

- оправа, фиксирующая светофильтр и имеющая дужки для удержания предмета на лице пользователя;

- наносник;

- светофильтр прозрачный (CLEAR);

- светофильтр для защиты от воздействия солнечных лучей (GREY);

- светофильтр повышенной контрастности (ORANGE);

- эластичный удерживающий ремешок;

- два мешка для хранения светофильтров и ухода за ними;

- чехол для хранения и транспортировки;

- инструкция по использованию и уходу на украинском языке.

Очки-маска защитные баллистические - назначение идентично баллистическим защитным очкам, однако имеет другой состав:

- оправа, фиксирующая светофильтр и удерживающая предмет на лице пользователя;

- светофильтр прозрачный (CLEAR);

- светофильтр для защиты от воздействия солнечных лучей (GREY);

- светофильтр повышенной контрастности (ORANGE);

- наголовный эластичный ремень, обеспечивающий прилегание предмета к лицу и его фиксацию на голове или шлеме;

- уплотнитель: часть оправы, которая обеспечивает комфортное и плотное прилегание предмета к лицу (доступен в вариантах: с дополнительным пористым материалом или без него);

- два мешка для хранения светофильтров и ухода за ними;

- чехол для хранения и транспортировки;

- антибликовый чехол: для предотвращения демаскирующих бликов от линзы при размещении предмета сверху на шлеме, а также для защиты в таком положении от песка, пыли и других мелких частиц обломков (цвет чехла указывается отдельно);

- инструкция по использованию и уходу на украинском языке.

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Средства защиты рук

Перчатки защитные-для защиты рук от механических воздействий, возможных рисков при работе с веревками, фалами во время эксплуатации в полевых условиях, выполнении боевых и учебно-боевых задач, ведения боевых действий.

Перчатки состоят из ладонной и тыльной частей:

- ладонная часть изготовлена из искусственной кожи, усиленная дополнительными накладками (в середину которых вставлен демпфирующий/усиливающий материал), и изнутри дополнительно усилена трикотажным арамидным полотном. Между большим и указательным пальцами размещена накладка из кожи.

- Тыльная часть изготовлена из двух слоев материалов. Дополнительно для защиты рук тыльная сторона снаружи усилена накладкой из термопластичной резины, которая соединяется с трикотажным полотном термическим способом.

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Фиксация предмета на запястье осуществляется с помощью хлястика, застегивающегося с помощью текстильной застежки.

Перчатки тактические-обеспечивают защиту от механических воздействий во время тренировок и проведения практических стрельб из стрелкового оружия. Тыльная часть изделия изготавливается из легких трикотажных материалов, ладонная - из искусственной кожи.

Фиксация предмета на запястье осуществляется с помощью хлястика, застегивающегося с помощью текстильной застежки.

Средства защиты суставов

Налокотники тактические боевые-предназначены для защиты локтевых суставов от повреждений и травм. Состоят из:

- основы, которая предназначена для удобства подгонки изделия на верхних конечностях пользователя;

- чашки из ударопрочного материала (крепится на основание);

- мягкой вставки для амортизации удара (размещается в основании изделия);

- двух тканых эластичных тканых лент;

- двух пряжек-рамок на одну щель.

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Налокотники регулируются по руке пользователя с помощью эластичных лент, которые жестко закреплены на одной из сторон изделия. С противоположной стороны они проходят через пряжки-рамки для надежной фиксации. Длина лент регулируется текстильными застежками.

Наколенники тактические боевые-обеспечивают защиту коленного сустава во время нахождения в позе полусидя с упором на колено. Состоит из:

- основы, выполняющей фиксирующую функцию изделия;

- чашки из ударопрочного пластика;

- мягкой вставки и двух тканых лент одна из которых эластичная.

Фиксация изделия на ноге осуществляется с помощью застежек-пряжек с возможностью изменения длин лент.