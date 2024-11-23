Женский бронежилет, костюмы с защитой от осколков и тепловизионных систем: новые разработки одежды от Минобороны
В Министерстве обороны сообщили, что в вещевом обеспечении военнослужащих будут очень большие изменения, во внимание приняли пожелания бойцов "с полей".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияINFORM, об этом рассказал начальник Центрального управления развития материального обеспечения Министерства обороны Украины подполковник Максим Кайола во время SMALL TALK.
"У них есть запросы по созданию нормальных штанов с вмонтированными наколенниками. Рубашка боевая будет из ткани "Coolmax" для отвода влаги. Сейчас плодотворно работаем над средствами индивидуальной защиты, такими как бронежилет, каски. У нас уже разработано и внедрено 8 образцов бронежилетов и 8 образцов касок", - рассказал Максим Кайола.
Также он сообщил, что сейчас в разработке "костюм специальный баллистический" с лучшей защитой от осколков, потому что сейчас преобладают именно осколочные поражения. Кроме того, в разработке "тент универсальный" и "костюм специальный для обеспечения защиты от тепловизионных систем".
По словам Кайолы, это то, в чем очень нуждается наше войско. И задача управления развития материального обеспечения до конца года это внедрить - будет выполнена.
"Также мы разрабатываем сейчас женский бронежилет. Это очень важно, потому что антропометрические данные женщин надо учитывать. Это обязательно, чтобы он был немножко легче, хорошо сидел. Чтобы женщина могла выполнять как военнослужащий свои задачи", - акцентировал Максим Кайола.
Сейчас разработан "костюм летний специальный" для женщин с требованиями по их фигуре. Этот костюм уже закупили, он есть на складах, уже выдается. Сейчас управление работает над нательным бельем для прохладной и холодной зимы, зимними курткой и брюками.
"Мы предусмотрели все, что наши женщины-военнослужащие хотят. Мы сейчас будем проводить военные опыты, как в зоне боевых действий, так и в тыловых частях. Ведь перед тем как что-то разрабатывать, мы всегда общаемся с людьми из разных родов, видов войск, чтобы понять, что им необходимо, что они хотят. И сделать должны то, что именно они будут использовать, а не то, что они получают и кладут куда-то в шкаф", - пояснил Максим Кайола.
Ранее Министерство обороны Украины инициировало внедрение изменений в систему питания для военнослужащих, находящихся на лечении или проходящих реабилитацию.
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Ну що не зробиш, лиш би БАБИ за нас воювали. Молодці МУЖИЧКИ.
В Українців - пані і панове, жінки і чоловіки, дівчата і хлопці, козачки і козаки, молодиці і парубки, посестри і побратими.
А під час війни багато хто з них стає - героїнями і героями.
Вони повинні мати своє специфічне забезпечення, а не мучитись з непідходячим чоловічим - від того теж залежить успішність їхніх дій на війні.
В частині країн ЄС, НАТО, Ізраїлі, Австралії у війську теж служать багато жінок і в більшості випадків вони мають своє специфічне забезпечення.
Ви напевно бажаєте нашим військовим жінкам, щоб вони мучились або хочете їх вигнати з війська під час війни.?
Разом з тим Жіночий фактор не знімає жодної відповідальності з Чоловіків ухилянтів, які усіма можливими і неможливими способами роблять усе щоб відкосити від війни з москальськими окупантами.
Як би ви хоч трішки вивчали військову історію та історію воєн у Європі, а також ******** стан у військово-гендерному питанні країн НАТО то не писали б таких дурниць ''на хлопський розум''.
Майже у всіх війнах, майже у всіх країнах майже завжди певна частина війська (звісно мала) були жінки.
Так було завжди в історії людства і так буде - так побудована людська цивілізація.
Кацапи ще у 2014 купляли у французів тканину (для спецназу) яка значно зменшує теплову сигнатуру. Те що в них зараз є зокрема й накидки - це просто відкриття Америки тим "Накі"