РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4233 посетителя онлайн
Новости
3 523 13

Женский бронежилет, костюмы с защитой от осколков и тепловизионных систем: новые разработки одежды от Минобороны

Зимовий комплект військового

В Министерстве обороны сообщили, что в вещевом обеспечении военнослужащих будут очень большие изменения, во внимание приняли пожелания бойцов "с полей".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияINFORM, об этом рассказал начальник Центрального управления развития материального обеспечения Министерства обороны Украины подполковник Максим Кайола во время SMALL TALK.

"У них есть запросы по созданию нормальных штанов с вмонтированными наколенниками. Рубашка боевая будет из ткани "Coolmax" для отвода влаги. Сейчас плодотворно работаем над средствами индивидуальной защиты, такими как бронежилет, каски. У нас уже разработано и внедрено 8 образцов бронежилетов и 8 образцов касок", - рассказал Максим Кайола.

Читайте также: Минобороны тестирует новые образцы женской зимней одежды: ветровлагозащитные куртки и брюки

Также он сообщил, что сейчас в разработке "костюм специальный баллистический" с лучшей защитой от осколков, потому что сейчас преобладают именно осколочные поражения. Кроме того, в разработке "тент универсальный" и "костюм специальный для обеспечения защиты от тепловизионных систем".

По словам Кайолы, это то, в чем очень нуждается наше войско. И задача управления развития материального обеспечения до конца года это внедрить - будет выполнена.

"Также мы разрабатываем сейчас женский бронежилет. Это очень важно, потому что антропометрические данные женщин надо учитывать. Это обязательно, чтобы он был немножко легче, хорошо сидел. Чтобы женщина могла выполнять как военнослужащий свои задачи", - акцентировал Максим Кайола.

Сейчас разработан "костюм летний специальный" для женщин с требованиями по их фигуре. Этот костюм уже закупили, он есть на складах, уже выдается. Сейчас управление работает над нательным бельем для прохладной и холодной зимы, зимними курткой и брюками.

Смотрите также: Куртка с Omni-Heat, атипрокольная стелька ботинок, инновационный спальник: В Минобороны показали зимний комплект военного. ФОТОрепортаж

"Мы предусмотрели все, что наши женщины-военнослужащие хотят. Мы сейчас будем проводить военные опыты, как в зоне боевых действий, так и в тыловых частях. Ведь перед тем как что-то разрабатывать, мы всегда общаемся с людьми из разных родов, видов войск, чтобы понять, что им необходимо, что они хотят. И сделать должны то, что именно они будут использовать, а не то, что они получают и кладут куда-то в шкаф", - пояснил Максим Кайола.

Ранее Министерство обороны Украины инициировало внедрение изменений в систему питания для военнослужащих, находящихся на лечении или проходящих реабилитацию.

Автор: 

женщины (884) Минобороны (9304) одежда (161) Бронежилет (131)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
Це вже котрий рік модельний дім Умерова шиє все нові колекції одягу для жінок?
показать весь комментарий
23.11.2024 20:29
+3
Міністерство може зробити так як і з мінами щоб по ворогу не летіли , мабуть із кремля попросили бо якщо відмовлять то путін паспорта московські позабирає.
показать весь комментарий
23.11.2024 21:27
+2
Ми передбачили все, що наші жінки-військовослужбовці хочуть.

Ну що не зробиш, лиш би БАБИ за нас воювали. Молодці МУЖИЧКИ.
показать весь комментарий
23.11.2024 20:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це вже котрий рік модельний дім Умерова шиє все нові колекції одягу для жінок?
показать весь комментарий
23.11.2024 20:29 Ответить
Ми передбачили все, що наші жінки-військовослужбовці хочуть.

Ну що не зробиш, лиш би БАБИ за нас воювали. Молодці МУЖИЧКИ.
показать весь комментарий
23.11.2024 20:31 Ответить
баби і мужички в москалів...
В Українців - пані і панове, жінки і чоловіки, дівчата і хлопці, козачки і козаки, молодиці і парубки, посестри і побратими.
А під час війни багато хто з них стає - героїнями і героями.
показать весь комментарий
23.11.2024 21:12 Ответить
Ну добре. Хай буде по вашому: щоб козачки замість козаків воювали. А героїнями стають тому, що козаки косять від війни. Ось так краще. Правда?
показать весь комментарий
23.11.2024 21:35 Ответить
На сьогодні в Українській армії декілька десятків тисяч жінок і дівчат - майже усі вони добровольці.
Вони повинні мати своє специфічне забезпечення, а не мучитись з непідходячим чоловічим - від того теж залежить успішність їхніх дій на війні.
В частині країн ЄС, НАТО, Ізраїлі, Австралії у війську теж служать багато жінок і в більшості випадків вони мають своє специфічне забезпечення.

Ви напевно бажаєте нашим військовим жінкам, щоб вони мучились або хочете їх вигнати з війська під час війни.?

Разом з тим Жіночий фактор не знімає жодної відповідальності з Чоловіків ухилянтів, які усіма можливими і неможливими способами роблять усе щоб відкосити від війни з москальськими окупантами.

Як би ви хоч трішки вивчали військову історію та історію воєн у Європі, а також ******** стан у військово-гендерному питанні країн НАТО то не писали б таких дурниць ''на хлопський розум''.
Майже у всіх війнах, майже у всіх країнах майже завжди певна частина війська (звісно мала) були жінки.
Так було завжди в історії людства і так буде - так побудована людська цивілізація.
показать весь комментарий
24.11.2024 00:07 Ответить
а Накі каже, що кацапи вже користууються антитепловізорними плащами.
показать весь комментарий
23.11.2024 21:24 Ответить
Накі - це песик такій?
Кацапи ще у 2014 купляли у французів тканину (для спецназу) яка значно зменшує теплову сигнатуру. Те що в них зараз є зокрема й накидки - це просто відкриття Америки тим "Накі"
показать весь комментарий
23.11.2024 21:53 Ответить
та може і не Накі. може то про спецназ і був шорт, плебеям то їх не куляють.
показать весь комментарий
23.11.2024 22:04 Ответить
Міністерство може зробити так як і з мінами щоб по ворогу не летіли , мабуть із кремля попросили бо якщо відмовлять то путін паспорта московські позабирає.
показать весь комментарий
23.11.2024 21:27 Ответить
Як послухаєш, то вже мало не космічні скафандри зробили. Місяць тому мені видали комплект зимового одягу. 2022 року виготовлення. Де вони таке гівно тримали, тільки гадати залишається. Утеплювач не від'єднується, (після прання буде тиждень сохнути), блискавка дрібненька, знизу з одного боку замість фіксатора - просто оплавлена ділянка. На запястках дуже жорсткі складки, викруткою працювати неможливо. Правда, від довгого перебування на свіженькому повітрі у мене потріскалася шкіра (можливо, це ще від мілоксікаму, я його приймаю, щоб суглоби не дуже боліли). Одним словом, подивився я на те гівно, та і відвіз додому (було відрядження на 3 доби, то на день заскочив до дружини і котів). Поматюкався тихенько, та і взяв здому куртку і штани, які сам купив.
показать весь комментарий
23.11.2024 22:39 Ответить
Ну, тут тільки дне оправдання:" Навіщо робити зручно. Вони і так усі покійники". Саме так думає і поводиться українська влада. А як ви думаєте, 4 долари на годину, це сумісний "гонорар" за "роботу" на передку? 120000 гривень /40 гривень на долар =$3000/30діб /24години в добі=$4.1 на годину. (військові ж працюють 30 діб в місяці і 24 години на добу. Чи ви вважаєте, що вони не 24 години ризикують життям, бо вночі сплять. Бажаю тим хто так вважає самим так спати). А скільки ж заробляють судді, податківці, поліцаї та інші шльондри? От і вся ваша глупа політика:"суддям, поліцейським та іншим службовцям підняти зарлати, і вони перестануть вимагати хабарі коли буде велика зарплата". Зарплатню підняли. Перестали останні вимагати хабарі і красти бюджеті гроші???
показать весь комментарий
24.11.2024 02:02 Ответить
 
 