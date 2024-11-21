Минобороны тестирует новые образцы женской зимней одежды: ветровлагозащитные куртки и брюки

Министерство обороны Украины начинает проведение военных (опытных) испытаний новой зимней одежды и белья, разработанных для военнослужащих с учетом антропометрических данных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Какая одежда для военнослужащих в разработке?

зимние ветровлагозащитные куртки и брюки,

белье для холодной погоды (рубашку и кальсоны).

Как сообщается, Минобороны улучшает вещевое обеспечение военнослужащих, вносит конструктивные изменения в одежду и средства индивидуальной защиты, с учетом антропологических особенностей женщин.

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"Должны обеспечить женщин удобной одеждой, которая будет отвечать их потребностям и позволит эффективнее выполнять боевые и специальные задачи", - отметил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

Основные требования к указанным предметам определены техническими спецификациями Минобороны. С ними можно ознакомиться на официальном цифровом портале "Партнер МОУ" в разделе "ТС/ТУ/Объявления" (далее - "Технические спецификации Министерства обороны Украины на предметы для вещевого обеспечения" - "Полевая форма одежды" и "Нательное белье").

Также в ведомстве пригласили заинтересованных производителей (поставщиков) сообщить до 25 ноября 2024 года Центральное управление развития материального обеспечения и Командование Сил логистики ВСУ о возможности изготовления и предоставления на безвозмездной основе для проведения военных (исследовательских) испытаний не менее 11 комплектов (единиц) указанных выше предметов. Все заявления об участии в испытаниях должны подаваться исключительно через портал "Партнер МОУ"

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Напомним, ранее в Министерстве обороны Украины показали, что входит в перечень основного комплекта зимней одежды военнослужащего: куртка с Omni-Heat, атипрокольная стелька ботинок, инновационный спальник.

Также сообщалось, что начинаются испытания новых образцов военной зимней шапки, специального и маскировочного костюмов.