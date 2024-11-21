Міноборони тестує нові зразки жіночого зимового одягу: вітровологозахисні куртки та штани

Міністерство оборони України починає проведення військових (дослідних) випробувань нового зимового одягу та білизни, розроблених для військовослужбовиць з урахуванням антропометричних даних.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство оборони України.

Який одяг для військовослужбовиць у розробці?

зимові вітровологозахисні куртки та штани,

білизну для холодної погоди (сорочку та кальсони).

Як повідомляється, Міноборони покращує речове забезпечення військовослужбовиць, вносить конструктивні зміни в одяг та засоби індивідуального захисту, з урахуванням антропологічних особливостей жінок.

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"Маємо забезпечити жінок зручним одягом, який відповідатиме їх потребам та дозволить ефективніше виконувати бойові та спеціальні завдання"‎, – зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Основні вимоги до зазначених предметів визначені технічними специфікаціями Міноборони. З ними можна ознайомитися на офіційному цифровому порталі "‎Партнер МОУ"‎ в розділі "‎ТС/ТУ/Оголошення"‎ (далі – "‎Технічні специфікації Міністерства оборони України на предмети для речового забезпечення"‎ – "‎Польова форма одягу"‎ та "‎Натільна білизна"‎).

Також у відомстві запросили зацікавлених виробників (постачальників) повідомити до 25 листопада 2024 року Центральне управління розвитку матеріального забезпечення та Командування Сил логістики ЗСУ щодо можливості виготовлення та надання на безоплатній основі для проведення військових (дослідних) випробувань не менше 11 комплектів (одиниць) зазначених вище предметів. Всі заяви щодо участі у випробуваннях повинні подаватися виключно через портал "Партнер МОУ"

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Нагадаємо, раніше в Міністерстві оборони України показали, що входить до переліку основного комплекту зимового одягу військовослужбовця: куртка з Omni-Heat, атипрокольна устілка черевиків, інноваційний спальник.

Також повідомлялося, що розпочинаються випробування нових зразків військової зимової шапки, спеціального та маскувального костюмів.