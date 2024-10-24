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Впроваджено нові стандарти якості військової форми, - Міноборони

Стандарти якості військової форми

Міноборони на запит військових встановило нові вимоги до контролю за якістю предметів речового забезпечення Збройних сил України. Технічний огляд та випробування зразків товару проводитимуть за сучасними методиками, які відповідають міжнародним стандартам.

Про це повідомили в Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що новий стандарт контролю якості речового забезпечення військових, який розробило Центральне управління контролю якості Міноборони, набув чинності цього місяця.

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"Документ розроблено на запит військових, адже під час війни вимоги до якості речового забезпечення особливо зросли, а технологічний розвиток у виробництві матеріалів та засобів захисту значно прискорився. Міністерство оборони постійно працює над удосконаленням контролю якості усіх товарів для наших військових", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони зауважили, що новий сучасний стандарт допоможе постачальникам краще розуміти свої права та обов’язки. У ньому встановлено, як саме відбувається контроль якості на всіх етапах постачання: проведення вхідного контролю сировини та комплектуючих, перевірка контрольних зразків товару, проведення приймального контролю товару за якістю.

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Автор: 

Міноборони (7490) одяг (207) стандарт (90)


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Топ коментарі
+7
Ну так переходьте! І головне - у тканині повинні буть лише ДВА види волокна: коноплі та льон... Конопляне волокно - арматура" (бо має міцну структуру і довге) В льон - "наповнювач" (утокова нитка). Він швидко вбирає вологу та швидко віддає - тому прохолодний улітку і теплий - взимку... Але головне - вони не горять, а тільки ТЛІЮТЬ... А це рятує від значної кількості опіків... (НЕ те що кацапи - "горять в бою, як смолоскипи". Бо у них одяг - суцільна синтетика... Про це мені ще у 2008 році кацапи казали (під "надцяту" чарку)...
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24.10.2024 18:53 Відповісти
+3
А чого раніше ублюки ви спали? Ось форма так форма зелені уйобища
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24.10.2024 18:48 Відповісти
+2
https://informator.ua/uk/u-ternopoli-golovniy-likar-oblasnogo-tck-farion-rozbagativ-za-odin-den-kvartira-budinok-zemelni-dilyanki У Тернополі головний лікар обласного ТЦК Фаріон розбагатів за один день: квартира, будинок, земельні ділянки
Сумарна заробітна плата начмеда та його дружини за 2023 рік становила майже 500 тисяч грн, втім подружжя змогло придбати низку об'єктів нерухомості. І все це - за одну добу
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24.10.2024 19:11 Відповісти
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А чого раніше ублюки ви спали? Ось форма так форма зелені уйобища
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24.10.2024 18:48 Відповісти
вони не спали, а просто крали
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24.10.2024 19:02 Відповісти
Ну так переходьте! І головне - у тканині повинні буть лише ДВА види волокна: коноплі та льон... Конопляне волокно - арматура" (бо має міцну структуру і довге) В льон - "наповнювач" (утокова нитка). Він швидко вбирає вологу та швидко віддає - тому прохолодний улітку і теплий - взимку... Але головне - вони не горять, а тільки ТЛІЮТЬ... А це рятує від значної кількості опіків... (НЕ те що кацапи - "горять в бою, як смолоскипи". Бо у них одяг - суцільна синтетика... Про це мені ще у 2008 році кацапи казали (під "надцяту" чарку)...
показати весь коментар
24.10.2024 18:53 Відповісти
Напочатку АТО я читав такі скарги від наших , мова йшла про "амуніцію" від виродка Грицацуєва, ставленика юща..
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24.10.2024 19:34 Відповісти
Було таке... Колись "вляпався" у свіжу фарбу. Дружина взяла ацетон і вирішила почистить мені буденні штани... А вони "проплавилися"... Ну, а тканина для "дубка" була наполовину з синтетики... Але кацапська й зараз має у своєму складі не менше 70 % синтетики... І це - лише "офіційно" - тобто, по ГОСТУ... Скільки там її насправді - не знає ніхто... (Крім виробника)
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24.10.2024 19:51 Відповісти
https://informator.ua/uk/u-ternopoli-golovniy-likar-oblasnogo-tck-farion-rozbagativ-za-odin-den-kvartira-budinok-zemelni-dilyanki У Тернополі головний лікар обласного ТЦК Фаріон розбагатів за один день: квартира, будинок, земельні ділянки
Сумарна заробітна плата начмеда та його дружини за 2023 рік становила майже 500 тисяч грн, втім подружжя змогло придбати низку об'єктів нерухомості. І все це - за одну добу
показати весь коментар
24.10.2024 19:11 Відповісти
Потужно.
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25.10.2024 10:17 Відповісти
Що ввели костюми зайчиків, як у День Незалежності виступали сердючка на тепловозі в Києві?
Це таке було в голові Боневтіка в порівняння з парадом при Порошенко. Наріду сподобалися зайчики, то одягни їх Вова в зайчиків, а то стрижете вовну з цих баранів вже 6-й рік.
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24.10.2024 20:27 Відповісти
Справа за малим, залишилося тільки змусити іноземних виробників тканини та форнітури відповідати нашим вимогам.
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25.10.2024 08:04 Відповісти
 
 