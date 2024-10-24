Внедрены новые стандарты качества военной формы, - Минобороны

Минобороны по запросу военных установило новые требования к контролю за качеством предметов вещевого обеспечения Вооруженных сил Украины. Технический осмотр и испытания образцов товара будут проводить по современным методикам, которые соответствуют международным стандартам.

Об этом сообщили в Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что новый стандарт контроля качества вещевого обеспечения военных, который разработало Центральное управление контроля качества Минобороны, вступил в силу в этом месяце.

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"Документ разработан по запросу военных, ведь во время войны требования к качеству вещевого обеспечения особенно возросли, а технологическое развитие в производстве материалов и средств защиты значительно ускорилось. Министерство обороны постоянно работает над усовершенствованием контроля качества всех товаров для наших военных", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что новый современный стандарт поможет поставщикам лучше понимать свои права и обязанности. В нем установлено, как именно происходит контроль качества на всех этапах поставки: проведение входного контроля сырья и комплектующих, проверка контрольных образцов товара, проведение приемочного контроля товара по качеству.

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