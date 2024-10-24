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Внедрены новые стандарты качества военной формы, - Минобороны

Стандарти якості військової форми

Минобороны по запросу военных установило новые требования к контролю за качеством предметов вещевого обеспечения Вооруженных сил Украины. Технический осмотр и испытания образцов товара будут проводить по современным методикам, которые соответствуют международным стандартам.

Об этом сообщили в Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что новый стандарт контроля качества вещевого обеспечения военных, который разработало Центральное управление контроля качества Минобороны, вступил в силу в этом месяце.

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"Документ разработан по запросу военных, ведь во время войны требования к качеству вещевого обеспечения особенно возросли, а технологическое развитие в производстве материалов и средств защиты значительно ускорилось. Министерство обороны постоянно работает над усовершенствованием контроля качества всех товаров для наших военных", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что новый современный стандарт поможет поставщикам лучше понимать свои права и обязанности. В нем установлено, как именно происходит контроль качества на всех этапах поставки: проведение входного контроля сырья и комплектующих, проверка контрольных образцов товара, проведение приемочного контроля товара по качеству.

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Автор: 

Минобороны (9426) одежда (165) стандарт (91)


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Топ комментарии
+7
Ну так переходьте! І головне - у тканині повинні буть лише ДВА види волокна: коноплі та льон... Конопляне волокно - арматура" (бо має міцну структуру і довге) В льон - "наповнювач" (утокова нитка). Він швидко вбирає вологу та швидко віддає - тому прохолодний улітку і теплий - взимку... Але головне - вони не горять, а тільки ТЛІЮТЬ... А це рятує від значної кількості опіків... (НЕ те що кацапи - "горять в бою, як смолоскипи". Бо у них одяг - суцільна синтетика... Про це мені ще у 2008 році кацапи казали (під "надцяту" чарку)...
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24.10.2024 18:53 Ответить
+3
А чого раніше ублюки ви спали? Ось форма так форма зелені уйобища
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24.10.2024 18:48 Ответить
+2
https://informator.ua/uk/u-ternopoli-golovniy-likar-oblasnogo-tck-farion-rozbagativ-za-odin-den-kvartira-budinok-zemelni-dilyanki У Тернополі головний лікар обласного ТЦК Фаріон розбагатів за один день: квартира, будинок, земельні ділянки
Сумарна заробітна плата начмеда та його дружини за 2023 рік становила майже 500 тисяч грн, втім подружжя змогло придбати низку об'єктів нерухомості. І все це - за одну добу
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24.10.2024 19:11 Ответить
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А чого раніше ублюки ви спали? Ось форма так форма зелені уйобища
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24.10.2024 18:48 Ответить
вони не спали, а просто крали
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24.10.2024 19:02 Ответить
Ну так переходьте! І головне - у тканині повинні буть лише ДВА види волокна: коноплі та льон... Конопляне волокно - арматура" (бо має міцну структуру і довге) В льон - "наповнювач" (утокова нитка). Він швидко вбирає вологу та швидко віддає - тому прохолодний улітку і теплий - взимку... Але головне - вони не горять, а тільки ТЛІЮТЬ... А це рятує від значної кількості опіків... (НЕ те що кацапи - "горять в бою, як смолоскипи". Бо у них одяг - суцільна синтетика... Про це мені ще у 2008 році кацапи казали (під "надцяту" чарку)...
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24.10.2024 18:53 Ответить
Напочатку АТО я читав такі скарги від наших , мова йшла про "амуніцію" від виродка Грицацуєва, ставленика юща..
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24.10.2024 19:34 Ответить
Було таке... Колись "вляпався" у свіжу фарбу. Дружина взяла ацетон і вирішила почистить мені буденні штани... А вони "проплавилися"... Ну, а тканина для "дубка" була наполовину з синтетики... Але кацапська й зараз має у своєму складі не менше 70 % синтетики... І це - лише "офіційно" - тобто, по ГОСТУ... Скільки там її насправді - не знає ніхто... (Крім виробника)
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24.10.2024 19:51 Ответить
https://informator.ua/uk/u-ternopoli-golovniy-likar-oblasnogo-tck-farion-rozbagativ-za-odin-den-kvartira-budinok-zemelni-dilyanki У Тернополі головний лікар обласного ТЦК Фаріон розбагатів за один день: квартира, будинок, земельні ділянки
Сумарна заробітна плата начмеда та його дружини за 2023 рік становила майже 500 тисяч грн, втім подружжя змогло придбати низку об'єктів нерухомості. І все це - за одну добу
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24.10.2024 19:11 Ответить
Потужно.
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25.10.2024 10:17 Ответить
Що ввели костюми зайчиків, як у День Незалежності виступали сердючка на тепловозі в Києві?
Це таке було в голові Боневтіка в порівняння з парадом при Порошенко. Наріду сподобалися зайчики, то одягни їх Вова в зайчиків, а то стрижете вовну з цих баранів вже 6-й рік.
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24.10.2024 20:27 Ответить
Справа за малим, залишилося тільки змусити іноземних виробників тканини та форнітури відповідати нашим вимогам.
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25.10.2024 08:04 Ответить
 
 