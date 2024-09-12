Минобороны разрабатывает технические требования к турникетам по стандартам НАТО

Министерство обороны Украины инициировало разработку технико-функциональных требований к турникетам, в соответствии с современными стандартами НАТО в сфере оказания домедицинской помощи на поле боя.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом ведомство заявило 12 сентября.

Отмечается, что в рамках этого процесса Департамент здравоохранения Минобороны (ДОЗ) сосредоточился на создании требований к турникетам вороткового и рычажного типа, окклюзионных торакальных повязок, а также методологий оценки их соответствия международным стандартам.

Как отмечают в Минобороны, для реализации этой задачи они активно сотрудничают с международными партнерами, в частности - с Комитетом по боевой травме НАТО (CoTCCC).

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"ДОЗ изучает лучшие практики стран-членов НАТО, инициировав запросы к атташе по вопросам обороны при посольствах Украины относительно стандартов качества кровоостанавливающих турникетов. На основе полученных данных ведомство проанализировало собственные возможности для разработки технико-функциональных требований к механическим изделиям для остановки кровотечения", - говорится в сообщении.

Кроме того, Минобороны подало заявку в NATO Science & Technology Organization на получение гранта для создания лаборатории по испытанию и тестированию турникетов и средств домедицинской помощи.

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"Обеспечение нашей армии современными, стандартизированными медицинскими средствами стоит на первом месте в наших приоритетах. Наша задача сделать домедицинскую помощь на поле боя максимально эффективной, адаптируя и внедряя передовые международные стандарты. Разработка требований к турникетам и их сертификация в соответствии со стандартами НАТО является ключевой в нашей стратегии. Это не просто процедура, это - о нашей преданности обеспечению каждого бойца средствами, которые в реальном времени спасают жизни на фронте", - заявила руководитель Департамента здравоохранения Министерства обороны Украины Оксана Сухорукова.

Как отмечается, важным шагом стало принятие приказа № 436 от 29 июня 2024 года "Об утверждении Объемов оказания домедицинской помощи, которые предоставляются во время ведения боевых действий и подготовки Сил безопасности и Сил обороны по назначению в тактических условиях". Согласно ему навык применения турникета является обязательным на всех уровнях подготовки по домедицинской помощи.

Министерство обороны также сотрудничает с Главным управлением доктрин и подготовки Генерального штаба ВСУ над обновлением программ подготовки военнослужащих.

В частности, Департамент предложил внести изменения в программу базовой общевойсковой подготовки (БОВП), что будет способствовать повышению эффективности обучения военнослужащих в сфере домедицинской помощи.

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Напомним, ранее министр обороны Умеров сообщал, что в Украине откроют спецлабораторию определения качества турникетов.