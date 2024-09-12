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Минобороны (9023) стандарт (88) турникет (8)

Минобороны разрабатывает технические требования к турникетам по стандартам НАТО

Стандарти для турнікетів

Министерство обороны Украины инициировало разработку технико-функциональных требований к турникетам, в соответствии с современными стандартами НАТО в сфере оказания домедицинской помощи на поле боя.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом ведомство заявило 12 сентября.

Отмечается, что в рамках этого процесса Департамент здравоохранения Минобороны (ДОЗ) сосредоточился на создании требований к турникетам вороткового и рычажного типа, окклюзионных торакальных повязок, а также методологий оценки их соответствия международным стандартам.

Как отмечают в Минобороны, для реализации этой задачи они активно сотрудничают с международными партнерами, в частности - с Комитетом по боевой травме НАТО (CoTCCC).

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"ДОЗ изучает лучшие практики стран-членов НАТО, инициировав запросы к атташе по вопросам обороны при посольствах Украины относительно стандартов качества кровоостанавливающих турникетов. На основе полученных данных ведомство проанализировало собственные возможности для разработки технико-функциональных требований к механическим изделиям для остановки кровотечения", - говорится в сообщении.

Кроме того, Минобороны подало заявку в NATO Science & Technology Organization на получение гранта для создания лаборатории по испытанию и тестированию турникетов и средств домедицинской помощи.

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"Обеспечение нашей армии современными, стандартизированными медицинскими средствами стоит на первом месте в наших приоритетах. Наша задача сделать домедицинскую помощь на поле боя максимально эффективной, адаптируя и внедряя передовые международные стандарты. Разработка требований к турникетам и их сертификация в соответствии со стандартами НАТО является ключевой в нашей стратегии. Это не просто процедура, это - о нашей преданности обеспечению каждого бойца средствами, которые в реальном времени спасают жизни на фронте", - заявила руководитель Департамента здравоохранения Министерства обороны Украины Оксана Сухорукова.

Как отмечается, важным шагом стало принятие приказа № 436 от 29 июня 2024 года "Об утверждении Объемов оказания домедицинской помощи, которые предоставляются во время ведения боевых действий и подготовки Сил безопасности и Сил обороны по назначению в тактических условиях". Согласно ему навык применения турникета является обязательным на всех уровнях подготовки по домедицинской помощи.

Министерство обороны также сотрудничает с Главным управлением доктрин и подготовки Генерального штаба ВСУ над обновлением программ подготовки военнослужащих.

В частности, Департамент предложил внести изменения в программу базовой общевойсковой подготовки (БОВП), что будет способствовать повышению эффективности обучения военнослужащих в сфере домедицинской помощи.

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Напомним, ранее министр обороны Умеров сообщал, что в Украине откроют спецлабораторию определения качества турникетов.
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Топ комментарии
+9
Розробляє,........
Беріть стандарти НАТО і переписуйте (перекладайте)...
Нафіга ціле МО?
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12.09.2024 14:53
+8
Це ж в яку суму з бюджету обійдуться нам "розробка вимог" до натівських стандартів? Страшно навіть уявити суму "зеленої фантазії"...
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12.09.2024 14:53
+5
Стандарти нато це коли за тобою пораненим гелікоптер прилітає за 15 хвилин чи щось інше?
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12.09.2024 15:19
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Правила форума Совет форумчан
Розробляє,........
Беріть стандарти НАТО і переписуйте (перекладайте)...
Нафіга ціле МО?
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12.09.2024 14:53 Ответить
А бабло деребанити під якимось вигаданим приводом треба ж, бо умєров
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12.09.2024 15:42 Ответить
Це ж в яку суму з бюджету обійдуться нам "розробка вимог" до натівських стандартів? Страшно навіть уявити суму "зеленої фантазії"...
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12.09.2024 14:53 Ответить
Зе - під-ри подали заявку на ГРАНТ, для створення лабораторії 😂😂😂
це все що їм потрібно, чи ми надіємося, що їх турбує життя бійців, після всього що вони пропихнули в аптечки для ЗСУ.....
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12.09.2024 15:21 Ответить
Перекласти ні?
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12.09.2024 14:57 Ответить
Їм з англійської переклали на українську - АЛЄ АНІ НЄПАНІМАЮТ - ПАЄТОМУ перекладають ще й на УЗЬКУ. А попутно ще й АСВАІВАЮТ бюджет.
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12.09.2024 15:14 Ответить
А скіки військових померло з затих неякісних турнекетів що поставляло та поставляє мо України. Які мать вашу окопи, тварини.
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12.09.2024 14:57 Ответить
Три года войны зеворьё только воровало
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12.09.2024 15:11 Ответить
А якщо треба щось додати - мені НІЧОГО кращого на думку НЕ приходить як чергова спроба "прописати" вимоги під "конкретного" виробника - ну і далі - по тексту АСВОЇТЬ кошти((
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12.09.2024 15:17 Ответить
Стандарти нато це коли за тобою пораненим гелікоптер прилітає за 15 хвилин чи щось інше?
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12.09.2024 15:19 Ответить
Було б смішно, якби не було так сумно.

З іншого боку, дивлячись звідкиля забирати. Якщо 20 км від фронту, то чому б і ні ? Були б можливості.
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12.09.2024 15:58 Ответить
Теперішні стандарти призводять до надмірної кількості ампутацій, бо ті турнікети ставлять не завжди, коли потрібно, а час попадання в стабпункт перевищує годину. Можливо було б розробити наступне покоління "розумних" турнікетів, що можуть періодично послаблювати тиск на кінцівку та запобігає некрозу тканин ?..
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12.09.2024 15:30 Ответить
мля ну только маты на такi новини
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12.09.2024 16:26 Ответить
Йоьані підораси спочатку напхади в аптечки китайських турнікетів. Вже три роки як. Ним навіть тещу не придушити, бо ламається вороток! А взяти закупити хоч Дніпро - то ні, бо ціна перевіряється за секунду!
Ніхто не просить САТ, бо Дніпро такий же ж, він працює, і в 3 рази дешевший
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12.09.2024 18:23 Ответить
..... бачу патужні ідеї ,не соромно за швидкість прийняття рішень недолугими злодіями ?
Третій рік йде війна, все давно вже досліджено і є в запасі у пристойних країнах.
ГАНЬБА!!!
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12.09.2024 19:20 Ответить
 
 