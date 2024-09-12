Минобороны разрабатывает технические требования к турникетам по стандартам НАТО
Министерство обороны Украины инициировало разработку технико-функциональных требований к турникетам, в соответствии с современными стандартами НАТО в сфере оказания домедицинской помощи на поле боя.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом ведомство заявило 12 сентября.
Отмечается, что в рамках этого процесса Департамент здравоохранения Минобороны (ДОЗ) сосредоточился на создании требований к турникетам вороткового и рычажного типа, окклюзионных торакальных повязок, а также методологий оценки их соответствия международным стандартам.
Как отмечают в Минобороны, для реализации этой задачи они активно сотрудничают с международными партнерами, в частности - с Комитетом по боевой травме НАТО (CoTCCC).
"ДОЗ изучает лучшие практики стран-членов НАТО, инициировав запросы к атташе по вопросам обороны при посольствах Украины относительно стандартов качества кровоостанавливающих турникетов. На основе полученных данных ведомство проанализировало собственные возможности для разработки технико-функциональных требований к механическим изделиям для остановки кровотечения", - говорится в сообщении.
Кроме того, Минобороны подало заявку в NATO Science & Technology Organization на получение гранта для создания лаборатории по испытанию и тестированию турникетов и средств домедицинской помощи.
"Обеспечение нашей армии современными, стандартизированными медицинскими средствами стоит на первом месте в наших приоритетах. Наша задача сделать домедицинскую помощь на поле боя максимально эффективной, адаптируя и внедряя передовые международные стандарты. Разработка требований к турникетам и их сертификация в соответствии со стандартами НАТО является ключевой в нашей стратегии. Это не просто процедура, это - о нашей преданности обеспечению каждого бойца средствами, которые в реальном времени спасают жизни на фронте", - заявила руководитель Департамента здравоохранения Министерства обороны Украины Оксана Сухорукова.
Как отмечается, важным шагом стало принятие приказа № 436 от 29 июня 2024 года "Об утверждении Объемов оказания домедицинской помощи, которые предоставляются во время ведения боевых действий и подготовки Сил безопасности и Сил обороны по назначению в тактических условиях". Согласно ему навык применения турникета является обязательным на всех уровнях подготовки по домедицинской помощи.
Министерство обороны также сотрудничает с Главным управлением доктрин и подготовки Генерального штаба ВСУ над обновлением программ подготовки военнослужащих.
В частности, Департамент предложил внести изменения в программу базовой общевойсковой подготовки (БОВП), что будет способствовать повышению эффективности обучения военнослужащих в сфере домедицинской помощи.
Напомним, ранее министр обороны Умеров сообщал, что в Украине откроют спецлабораторию определения качества турникетов.
Пожалуйста, подождите...
Беріть стандарти НАТО і переписуйте (перекладайте)...
Нафіга ціле МО?
це все що їм потрібно, чи ми надіємося, що їх турбує життя бійців, після всього що вони пропихнули в аптечки для ЗСУ.....
З іншого боку, дивлячись звідкиля забирати. Якщо 20 км від фронту, то чому б і ні ? Були б можливості.
Ніхто не просить САТ, бо Дніпро такий же ж, він працює, і в 3 рази дешевший
Третій рік йде війна, все давно вже досліджено і є в запасі у пристойних країнах.
ГАНЬБА!!!