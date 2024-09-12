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Міноборони (6995) стандарт (87) турнікет (11)

Міноборони розробляє технічні вимоги до турнікетів за стандартами НАТО

Стандарти для турнікетів

Міністерство оборони України ініціювало розробку техніко-функціональних вимог до турнікетів, відповідно до сучасних стандартів НАТО у сфері надання домедичної допомоги на полі бою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це відомство заявило 12 вересня.

Зазначається, що в межах цього процесу Департамент охорони здоров'я Міноборони (ДОЗ) зосередився на створенні вимог до турнікетів вороткового та важільного типу, оклюзійних торакальних пов’язок, а також методологій оцінки їх відповідності міжнародним стандартам.

Як зауважують в Міноборони, для реалізації цього завдання вони  активно співпрацюють з міжнародними партнерами, зокрема з Комітетом з бойової травми НАТО (CoTCCC).

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"ДОЗ вивчає найкращі практики країн-членів НАТО, ініціювавши запити до аташе з питань оборони при посольствах України щодо стандартів якості кровоспинних турнікетів. На основі отриманих даних відомство проаналізувало власні можливості для розробки техніко-функціональних вимог до механічних виробів для зупинки кровотечі", - ідеться в повідомленні.

Крім того, Міноборони подало заявку до NATO Science & Technology Organization на отримання гранту для створення лабораторії з випробування та тестування турнікетів та засобів домедичної допомоги.

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"Забезпечення нашої армії сучасними, стандартизованими медичними засобами стоїть на першому місці у наших пріоритетах. Наше завдання зробити домедичну допомогу на полі бою максимально ефективною, адаптуючи та впроваджуючи передові міжнародні стандарти. Розробка вимог до турнікетів та їх сертифікація відповідно до стандартів НАТО є ключовою в нашій стратегії. Це не просто процедура, це — про нашу відданість забезпеченню кожного бійця засобами, які в реальному часі рятують життя на фронті", - заявила керівниця Департаменту охорони здоров'я Міністерства оборони України Оксана Сухорукова.

Як зазначається, важливим кроком стало ухвалення наказу № 436 від 29 червня 2024 року "Про затвердження Обсягів надання домедичної допомоги, які надаються під час ведення бойових дій та підготовки Сил безпеки і Сил оборони за призначенням у тактичних умовах". Згідно з ним навичка застосування турнікета є обов’язковою на всіх рівнях підготовки з домедичної допомоги.

Міністерство оборони також співпрацює з Головним управлінням доктрин та підготовки Генерального штабу ЗСУ над оновленням програм підготовки військовослужбовців.

Зокрема, Департамент запропонував внести зміни до програми базової загальновійськової підготовки (БЗВП), що сприятиме підвищенню ефективності навчання військовослужбовців у сфері домедичної допомоги.

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Нагадаємо, раніше міністр оборони Умєров повідомляв, що в Україні відкриють спецлабораторію визначення якості турнікетів.

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Топ коментарі
+9
Розробляє,........
Беріть стандарти НАТО і переписуйте (перекладайте)...
Нафіга ціле МО?
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12.09.2024 14:53
+8
Це ж в яку суму з бюджету обійдуться нам "розробка вимог" до натівських стандартів? Страшно навіть уявити суму "зеленої фантазії"...
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12.09.2024 14:53
+5
Стандарти нато це коли за тобою пораненим гелікоптер прилітає за 15 хвилин чи щось інше?
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12.09.2024 15:19
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Розробляє,........
Беріть стандарти НАТО і переписуйте (перекладайте)...
Нафіга ціле МО?
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12.09.2024 14:53 Відповісти
А бабло деребанити під якимось вигаданим приводом треба ж, бо умєров
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12.09.2024 15:42 Відповісти
Це ж в яку суму з бюджету обійдуться нам "розробка вимог" до натівських стандартів? Страшно навіть уявити суму "зеленої фантазії"...
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12.09.2024 14:53 Відповісти
Зе - під-ри подали заявку на ГРАНТ, для створення лабораторії 😂😂😂
це все що їм потрібно, чи ми надіємося, що їх турбує життя бійців, після всього що вони пропихнули в аптечки для ЗСУ.....
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12.09.2024 15:21 Відповісти
Перекласти ні?
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12.09.2024 14:57 Відповісти
Їм з англійської переклали на українську - АЛЄ АНІ НЄПАНІМАЮТ - ПАЄТОМУ перекладають ще й на УЗЬКУ. А попутно ще й АСВАІВАЮТ бюджет.
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12.09.2024 15:14 Відповісти
А скіки військових померло з затих неякісних турнекетів що поставляло та поставляє мо України. Які мать вашу окопи, тварини.
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12.09.2024 14:57 Відповісти
Три года войны зеворьё только воровало
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12.09.2024 15:11 Відповісти
А якщо треба щось додати - мені НІЧОГО кращого на думку НЕ приходить як чергова спроба "прописати" вимоги під "конкретного" виробника - ну і далі - по тексту АСВОЇТЬ кошти((
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12.09.2024 15:17 Відповісти
Стандарти нато це коли за тобою пораненим гелікоптер прилітає за 15 хвилин чи щось інше?
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12.09.2024 15:19 Відповісти
Було б смішно, якби не було так сумно.

З іншого боку, дивлячись звідкиля забирати. Якщо 20 км від фронту, то чому б і ні ? Були б можливості.
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12.09.2024 15:58 Відповісти
Теперішні стандарти призводять до надмірної кількості ампутацій, бо ті турнікети ставлять не завжди, коли потрібно, а час попадання в стабпункт перевищує годину. Можливо було б розробити наступне покоління "розумних" турнікетів, що можуть періодично послаблювати тиск на кінцівку та запобігає некрозу тканин ?..
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12.09.2024 15:30 Відповісти
мля ну только маты на такi новини
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12.09.2024 16:26 Відповісти
Йоьані підораси спочатку напхади в аптечки китайських турнікетів. Вже три роки як. Ним навіть тещу не придушити, бо ламається вороток! А взяти закупити хоч Дніпро - то ні, бо ціна перевіряється за секунду!
Ніхто не просить САТ, бо Дніпро такий же ж, він працює, і в 3 рази дешевший
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12.09.2024 18:23 Відповісти
..... бачу патужні ідеї ,не соромно за швидкість прийняття рішень недолугими злодіями ?
Третій рік йде війна, все давно вже досліджено і є в запасі у пристойних країнах.
ГАНЬБА!!!
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12.09.2024 19:20 Відповісти
 
 