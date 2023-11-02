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Новости Война
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Госоператор тыла хочет заниматься закупками турникетов и такмеда

всу,турникет

Государственный оператор тыла хочет заниматься закупками тактической медицины для Вооруженных сил Украины, в частности турникетов.

Об этом руководитель Государственного оператора тыла Арсен Жумадилов сказал в интервью "Украинской правде", сообщает Цензор.НЕТ.

"Турникеты - это в первую очередь. Должен быть очень осторожный дизайн их закупки, чтобы, с одной стороны, точно закупить качественные, а с другой, - чтобы не прибежали правоохранительные органы с идеей, что "вы переплатили, потому что было более дешевое предложение на какие-то некачественные турникеты", – сказал он.

Жумадилов добавил, что необходимо четко прописать требования к качеству турникетов и сделать возможной конкуренцию среди производителей качественных турникетов.

Также читайте: Жумадилов назначен гендиректором Государственного оператора тыла, - Минобороны

Автор: 

Жумадилов Арсен (44) турникет (8)


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Топ комментарии
+5
Самим виготовляти владі не цікаво-відкати маленькі.
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02.11.2023 13:58 Ответить
+3
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02.11.2023 13:40 Ответить
+2
тобто?
чувак, прямим текстом заявляє, що купили херові дорогі засоби, для порятунку життя пораненим!
яка реакція правоохоронних органів?
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02.11.2023 13:42 Ответить
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02.11.2023 13:40 Ответить
А Не Хоче побути Держ оператором фрону? А потім щось закуповуваті?
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02.11.2023 13:40 Ответить
тобто?
чувак, прямим текстом заявляє, що купили херові дорогі засоби, для порятунку життя пораненим!
яка реакція правоохоронних органів?
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02.11.2023 13:42 Ответить
ти через слово читаєш? чи як?
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02.11.2023 13:43 Ответить
а ти?
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02.11.2023 13:44 Ответить
Турнікети - це першочергово. Має бути дуже обережний дизайн їх закупівлі, щоб, з одного боку, точно закупити якісні, а з іншого, щоб не прибігли правоохоронні органи з ідеєю, що "Ви переплатили, бо була більш дешева пропозиція на якісь неякісні турнікети"
де тут про факт купівлі?
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02.11.2023 13:54 Ответить
Вони до цієї статті купили партію гівна..відео було, з гівнопластику зроблені
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02.11.2023 13:56 Ответить
а за те що, начмед підняв тривогу, звільнили, розжалували.
правоохоронні органи, мовчать.
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02.11.2023 13:59 Ответить
я ж не спорю. але при чому тут Жумаділов?
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02.11.2023 14:24 Ответить
Чуєш , придурку , ти прям як зелені розсуждаєш , купили і х... й забили , Такого агєнта як ти я в сраці бачив , і такого як вони тоже , може ше держзакупівлями свою кєру поставиш????? ШО це за висер в тебе ??? Тобто ти ішак расєйскій сагласєн на всякий треш ??? куплять ДЄШЄВЛЄ ну харашо ???? шо ти мелиш :??? ЧЄПУХА ЗЄЛЄНАЯ аа??? ДАвай такого ДАУНА як ти поставим ?? бО там ДЄШЄВЛЄ ? І КТО СКАЗАЛ что МІ куПІЛІ что тА? ІЗИДІ НАХЄР , звідси , взагалі не пиши сюда.. МОВА ІДЕ про наших хлопців і ЇХ здоровя .
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02.11.2023 14:03 Ответить
Якщо буде ''відстібувати кому треба'' то не прибіжать, а якщо і прибіжать то буде як рєзніков -звільнений, та й по всьому
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02.11.2023 13:50 Ответить
Я не дуже в курсі справи, але може краще розширити якісне власне виробництво турнікетів. Чи ми вже і на таке нездатні?
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02.11.2023 13:53 Ответить
Самим виготовляти владі не цікаво-відкати маленькі.
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02.11.2023 13:58 Ответить
Щоб вони вже вдавились тими грошима!
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02.11.2023 14:08 Ответить
Треба один раз зробити показові випробування - керівникам, що закуповують турникети - та/або продають - прострелити ноги, видати зразки продукції, що закуповують (продають, виробляють) й нехай самі їх використають - якщо норм, значить брати партію.

Теж саме з одягом, взуттям, броніками, касками і т.і. Перевіряти заявлені характеристики.
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02.11.2023 13:55 Ответить
"CIT", "Січ" - начебто за відгуками непогані. В чому проблема закупити пропорційно тих і тих?
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02.11.2023 14:00 Ответить
два роки війна вони тільки " захотіли займатися закупівлями тактичної медицини" !
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02.11.2023 14:00 Ответить
Що значить "хоче"? А решту питань забезпечення військових - "не хоче"? Чи це (на початку новини) особиста думка автора новини? Бо по тексту цього "хоче" немає.
Якось не зрозуміло...
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02.11.2023 14:18 Ответить
https://twitter.com/i/status/1720046275918180454 нагадуйте гупіобразним
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02.11.2023 15:34 Ответить
Сказав би прямо - хочу красти.
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02.11.2023 16:53 Ответить
HolodnoЯrskiy

@HRskiy

Полковник британської армії у відставці Glen Grant питає, хто відповідальний за те, що бригада на Півдні благає про вантажівку, а не про танк чи ATACMS? Відповідь - за це відповідальне Міністерство оборони, яке повністю контролюється мафією Єрмака.
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02.11.2023 17:42 Ответить
Я так зрозумів що тема з турнікетами йому сподобалась ще на попередній посаді.
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02.11.2023 19:48 Ответить
 
 