Госоператор тыла хочет заниматься закупками турникетов и такмеда

Государственный оператор тыла хочет заниматься закупками тактической медицины для Вооруженных сил Украины, в частности турникетов.

Об этом руководитель Государственного оператора тыла Арсен Жумадилов сказал в интервью "Украинской правде", сообщает Цензор.НЕТ.

"Турникеты - это в первую очередь. Должен быть очень осторожный дизайн их закупки, чтобы, с одной стороны, точно закупить качественные, а с другой, - чтобы не прибежали правоохранительные органы с идеей, что "вы переплатили, потому что было более дешевое предложение на какие-то некачественные турникеты", – сказал он.

Жумадилов добавил, что необходимо четко прописать требования к качеству турникетов и сделать возможной конкуренцию среди производителей качественных турникетов.

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