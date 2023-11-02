Госоператор тыла хочет заниматься закупками турникетов и такмеда
Государственный оператор тыла хочет заниматься закупками тактической медицины для Вооруженных сил Украины, в частности турникетов.
Об этом руководитель Государственного оператора тыла Арсен Жумадилов сказал в интервью "Украинской правде", сообщает Цензор.НЕТ.
"Турникеты - это в первую очередь. Должен быть очень осторожный дизайн их закупки, чтобы, с одной стороны, точно закупить качественные, а с другой, - чтобы не прибежали правоохранительные органы с идеей, что "вы переплатили, потому что было более дешевое предложение на какие-то некачественные турникеты", – сказал он.
Жумадилов добавил, что необходимо четко прописать требования к качеству турникетов и сделать возможной конкуренцию среди производителей качественных турникетов.
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чувак, прямим текстом заявляє, що купили херові дорогі засоби, для порятунку життя пораненим!
яка реакція правоохоронних органів?
де тут про факт купівлі?
правоохоронні органи, мовчать.
Теж саме з одягом, взуттям, броніками, касками і т.і. Перевіряти заявлені характеристики.
Якось не зрозуміло...
@HRskiy
Полковник британської армії у відставці Glen Grant питає, хто відповідальний за те, що бригада на Півдні благає про вантажівку, а не про танк чи ATACMS? Відповідь - за це відповідальне Міністерство оборони, яке повністю контролюється мафією Єрмака.