В Украине откроют спецлабораторию определения качества турникетов, - Умеров
В Украине откроют специальную лабораторию определения качества турникетов.
Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Озвучивая планы в сфере медицинского обеспечения украинских воинов, Умеров анонсировал открытие спецлаборатории для определения качества турникетов.
"Лаборатория для определения качества турникетов. Мы открываем спецлабораторию, которая будет осуществлять проверку и сертификацию турникетов", - сказал министр.
Он подчеркнул, что это позволит гарантировать высокое качество и надежность этих важных медицинских средств.
Топ комментарии
+13 Марина Нєчаєва #561431
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+12 Ukrainian Tarot
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+7 Микола Ріднік
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Чи уже пішов центр разом із богуслаєвим в буцигарню?
А хто ж тоді буде дерти гроші з виробників? Це має бути тільки бусінка-квіточка якій не можна в ЗСУ і яку призначили бути багатою. Щось на зразок ветлабораторіїї на базарі, що з кожної туші собі «на пробу» гарний шмат відрізає.
Пане, не будьте нівним.
там
головнийнайвеличніший буде головним....
І зарплати ім кожному треба мінімум, 1,8 млн.грн./міс., "шоби взятак нє бралі"!!
А ****, треба ж десь родичам працювати!!!! Не на фронт жыж!!
Чергова «годівничка» для 40-летніх пенсіонерів с полковничими погонами. На додаток до астрономічної пенсії такій же оклад плюс всілякі приємності. Скільки таких начебто потрібних установ створено при МВД. СБУ, ДПС та ДПА?
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Згадав про F-16, які теж уже кілька тижнів "у дорозі до України".
Може вони теж "в дорозі" потужно нарощують свою спроможність?
Ось так і отримаєм невдовзі "Галактічєську Звєзду смєрті".
Спочатку тра подумати про створення відповідних комісій, комітетів та ініціативних груп тощо!
А В УКРАЇНІ ВІДКРИЮТЬ ЛАБОРОТОРІЮ ПО ПЕРЕВІРЦІ ЯКОСТІ МІЗКІВ ЛЮДЕЙ З Зе ВЛАДИ ?
Великое, потужное достижение, б...ь! И повод собрать бабло с производителей за сертификацию. Кондомы штопанные.
Тож контора запрацює аж луна гаєм піде.
Тож банальне рішення - просто не закуповувати всяке лайно по всьому світу, явно не науковий підхід.
Ну а створити на частину виділених грошей підприємство з випуску турникетів, де якраз і буде група з 3-5 осіб займатися контролем якості продукції і своєї і сторонньої - геть дурно викинуті грощі на вітер!
Отже велике будівництво триває!