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В Украине откроют спецлабораторию определения качества турникетов, - Умеров

Турнікет

В Украине откроют специальную лабораторию определения качества турникетов.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Озвучивая планы в сфере медицинского обеспечения украинских воинов, Умеров анонсировал открытие спецлаборатории для определения качества турникетов.

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"Лаборатория для определения качества турникетов. Мы открываем спецлабораторию, которая будет осуществлять проверку и сертификацию турникетов", - сказал министр.

Он подчеркнул, что это позволит гарантировать высокое качество и надежность этих важных медицинских средств.

Автор: 

качество (68) турникет (8) Умеров Рустем (503)


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Топ комментарии
+13
Ввдкрийте спецлабораторію з визначення наркоманів, і всім зеленим складом результати досліджень покажіть.
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27.07.2024 20:08
+12
Ще 100500 мільярдів підуть на лабораторію щамість самих турнікетів. А там і капітуляція буде на часі
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27.07.2024 20:12
+7


Чергова «годівничка» для 40-летніх пенсіонерів с полковничими погонами. На додаток до астрономічної пенсії такій же оклад плюс всілякі приємності. Скільки таких начебто потрібних установ створено при МВД. СБУ, ДПС та ДПА?
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27.07.2024 20:16
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Правила форума Совет форумчан
Дуже вчасно.
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27.07.2024 20:07 Ответить
ага... ібонат кримський....
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27.07.2024 23:28 Ответить
А навіщо? Є ж ДНВЦ ЗСУ....
Чи уже пішов центр разом із богуслаєвим в буцигарню?
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27.07.2024 20:08 Ответить
А навіщо?
А хто ж тоді буде дерти гроші з виробників? Це має бути тільки бусінка-квіточка якій не можна в ЗСУ і яку призначили бути багатою. Щось на зразок ветлабораторіїї на базарі, що з кожної туші собі «на пробу» гарний шмат відрізає.
Пане, не будьте нівним.
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27.07.2024 21:27 Ответить
Ввдкрийте спецлабораторію з визначення наркоманів, і всім зеленим складом результати досліджень покажіть.
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27.07.2024 20:08 Ответить
не на часі....
там головний найвеличніший буде головним....
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27.07.2024 20:11 Ответить
Ще комісію і комітет. Три. Ну і зрозуміло, що контролюючий орган. Теж три
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27.07.2024 21:41 Ответить
Ні, ото що Ви назвали, першими на дослідження.
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27.07.2024 21:53 Ответить
Ше, забули про антикорупційну спецлабораторію, ВИЩУ антикорупційну спецлабораторію!!
І зарплати ім кожному треба мінімум, 1,8 млн.грн./міс., "шоби взятак нє бралі"!!
А ****, треба ж десь родичам працювати!!!! Не на фронт жыж!!
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28.07.2024 10:22 Ответить
ШИМКО....
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27.07.2024 20:10 Ответить
Ще 100500 мільярдів підуть на лабораторію щамість самих турнікетів. А там і капітуляція буде на часі
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27.07.2024 20:12 Ответить
в "10"
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27.07.2024 20:13 Ответить
А деньги кто будет выделять на этот «проект» или ермак с зеленским уже взяли из бюджета?
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27.07.2024 20:14 Ответить
все було вкрадено до....
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27.07.2024 20:36 Ответить


Чергова «годівничка» для 40-летніх пенсіонерів с полковничими погонами. На додаток до астрономічної пенсії такій же оклад плюс всілякі приємності. Скільки таких начебто потрібних установ створено при МВД. СБУ, ДПС та ДПА?
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27.07.2024 20:16 Ответить
Це годівничка зелених.
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27.07.2024 20:25 Ответить
+ +
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27.07.2024 20:37 Ответить
Эта зеленая свора осваивает военный бюджет Украины еще больше,чем на «великом будівництві доріг» до войны.
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27.07.2024 20:17 Ответить
Та вони УГАРАЮТЬ. Типу "а давайте ще так з них поржем"
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27.07.2024 20:18 Ответить
министерство откройте "карманной тяги"
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27.07.2024 20:19 Ответить
Ще й УНІВЕРСИТЕТ відкрийте, де будете навчати ФАХІВЦІВ для цієї Лабораторії!
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27.07.2024 20:23 Ответить
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27.07.2024 20:25 Ответить
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27.07.2024 20:29 Ответить
яничар ще не всіх родичів і друзів працевлаштував і забронював від мобілізації
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27.07.2024 20:36 Ответить
Я розумію що не на часі, як завжди, але просто цікаво, як там головна медикиня ЗСУ, при якій закуповувалося китайське лайно під виглядом якісних турнікетів, до того ж за космічні гроші?Напевно під слідством?)))
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27.07.2024 20:36 Ответить
підтримую. а головним тілом лабораторії буде тіло умерова на якому і випробовуватимуть згідно статистичного методу обрані зразки з партії.
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27.07.2024 20:42 Ответить
Повний триндець..., просто вже видумують будь що аби вкрасти...
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27.07.2024 20:45 Ответить
Я вже знаю висновки перевірок. Ті китайські, самі дешеві в Китаї, але по дорозі до України, що стали в десятеро дорожчими, виявляться самої високої якості. А ті, що надали безкоштовно з США, і які порозпродують на ОЛХ, раптом стануть самими гіршими.
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27.07.2024 20:50 Ответить
самі дешеві в Китаї, але по дорозі до України
***********
Згадав про F-16, які теж уже кілька тижнів "у дорозі до України".
Може вони теж "в дорозі" потужно нарощують свою спроможність?
Ось так і отримаєм невдовзі "Галактічєську Звєзду смєрті".

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27.07.2024 21:16 Ответить
Лабораторія - пхе!
Спочатку тра подумати про створення відповідних комісій, комітетів та ініціативних груп тощо!
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27.07.2024 21:05 Ответить
В Україні відкриють спецлабораторію визначення якості турнікетів, - Умєров Джерело:
А В УКРАЇНІ ВІДКРИЮТЬ ЛАБОРОТОРІЮ ПО ПЕРЕВІРЦІ ЯКОСТІ МІЗКІВ ЛЮДЕЙ З Зе ВЛАДИ ?
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27.07.2024 21:10 Ответить
С весны 22-го покупаю и отправляю турникеты. Всем уже давно ясно, что работает, а что нет.
Великое, потужное достижение, б...ь! И повод собрать бабло с производителей за сертификацию. Кондомы штопанные.
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27.07.2024 21:27 Ответить
потужно шо пи*ць, слів нема
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27.07.2024 21:59 Ответить
Давно пора ! А ще треба відкрити науково-дослідний інститут по правильному зашнуровуванню шнурків на берцях !!!!!!!!!!!
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27.07.2024 22:03 Ответить
Умєров не збирається розчищати Авгієві зелені стайні, жаль що жоден високопосадовець чи депутат неспроможні чесно і відверто розпочати викриття корупції і корупціонерів у владі. Враження що всі замарані цим лайном
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27.07.2024 22:19 Ответить
Умеров ?Ви ПРо кого ? Плоть від плоті мародера зграя партії регіонів - так він не був у партії- але він був менеджером -накоплювачем її батька , батька війни бандита ОЛІГАРХА АХМЄТОВА .
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28.07.2024 07:08 Ответить
Що кажуть волонтери, що турнєкетів як не хватало в ЗСУ, так і не хвата!!!! Солдата як витікали, так і витікають, о така правда шановні!!!
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27.07.2024 22:22 Ответить
...це буде патужно.
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27.07.2024 23:16 Ответить
який кошторис? скільки десятків чи сотень мільйонів?
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27.07.2024 23:29 Ответить
То давайте зразу міністерство
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28.07.2024 04:30 Ответить
************ вишукує узаконені мародерні - мабуть вже не легко ПРоста варавать ...
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28.07.2024 07:09 Ответить
Дозволю собі декілька порад державним мУЖАМ! Створити науково-дослідний інститут з вченою радою і академіком на чолі установи - набагато значуще. Думаю вже підготовлені зелені академіки!
Тож контора запрацює аж луна гаєм піде.
Тож банальне рішення - просто не закуповувати всяке лайно по всьому світу, явно не науковий підхід.
Ну а створити на частину виділених грошей підприємство з випуску турникетів, де якраз і буде група з 3-5 осіб займатися контролем якості продукції і своєї і сторонньої - геть дурно викинуті грощі на вітер!
Отже велике будівництво триває!
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28.07.2024 08:26 Ответить
 
 