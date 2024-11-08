Куртка с Omni-Heat, атипрокольная стелька ботинок, инновационный спальник: В Минобороны показали зимний комплект военного. ФОТОрепортаж
В Министерстве обороны Украины показали, что входит в перечень основного комплекта зимней одежды военнослужащего.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.
"Мы стремимся обеспечить наших военнослужащих современной, инновационной одеждой, отвечающей самым высоким стандартам комфорта и эффективности. Важно, чтобы зимняя одежда наших защитников не только сохраняла тепло, но и была максимально функциональной и комфортной, помогая выполнять задачи даже в условиях экстремальных погодных явлений", - отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.
Что входит в зимний комплект военного
В перечень основного комплекта зимней одежды входят:
- куртка и брюки ветровлагозащитные зимние;
- ботинки с зимними берцами зимние;
- шарф-труба зимняя;
- перчатки зимние;
- куртка костюма утеплителя;
- бахилы утепленные;
- белье для холодной погоды;
- шапка зимняя;
- носки зимние треккинговые.
Характеристики зимней одежды военнослужащих
Куртка и брюки ветровлагозащитные зимние - это ключевой комплект для зимнего периода, обеспечивающий комфорт, тепло и маскировку военнослужащего. Эти элементы одежды поставляются в двух типах. В первом типе к куртке и брюкам добавляются утеплители, а верхний материал куртки имеет пенное микропористое покрытие, дополнительно защищает от влаги и ветра. Во втором типе используется ткань с мембранным покрытием и Omni-Heat, что улучшает терморегуляцию и обеспечивает сохранение тепла.
Ботинки с высокими берцами зимние изготовлены из высококачественных материалов, оснащены водостойким и дышащим мембранным материалом, обеспечивающим эффективную защиту от влаги, неопреном и фольгированной стелькой для сохранения тепла, а также атипрокольной основной стелькой. Ботинки разработаны с дополнительной защитой носочной части и задника.
Основным материалом для изготовления шарфа-трубы, перчаток зимних и куртки костюма утеплителя является приятное на ощупь трикотажное ворсовое начесное полотно типа "флис". Изделия предотвращают переохлаждение и обеспечивают комфорт военнослужащих при низкой температуре воздуха.
Бахилы утепленные одеваются на ботинки и используются для дополнительной защиты от внешних факторов окружающей среды, таких как снег, грязь и других негативных воздействий.
Белье для холодной погоды изготовлено из трикотажного ворсового начесного полотна, эффективно сохраняющего тепло.
Как добавили в Минобороны, военнослужащие также получают спальный мешок и спальный полевой изоляционный ковер. Сейчас планируется выдача спального мешка нового образца - это инновационный комплект, который состоит из внутреннего мешка спального типа "кокон", внешнего водоотталкивающего чехла и компрессионного мешка (упаковочный чехол). Также он дополнительно комплектуется вкладышем для гигиены.
Конструкция мешка разработана таким образом, что позволяет разместить внутри кокона вкладыш, а снаружи - водоотталкивающий чехол. Также имеются конструкционные элементы, которые позволяют комфортное использование, а именно: внутренний карман для хранения личных вещей и нижний карман, который застегивается на застежку-молнию на донышке предмета, что позволяет хранить вкладыш спального мешка. В целом спальный мешок имеет большую комплектность, качественные и новейшие материалы, позволяющие обеспечивать полную изоляцию пользователя от воздействия окружающей среды и применять его при различных погодных условиях и в любое время года.
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