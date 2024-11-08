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Куртка с Omni-Heat, атипрокольная стелька ботинок, инновационный спальник: В Минобороны показали зимний комплект военного. ФОТОрепортаж

В Министерстве обороны Украины показали, что входит в перечень основного комплекта зимней одежды военнослужащего.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

"Мы стремимся обеспечить наших военнослужащих современной, инновационной одеждой, отвечающей самым высоким стандартам комфорта и эффективности. Важно, чтобы зимняя одежда наших защитников не только сохраняла тепло, но и была максимально функциональной и комфортной, помогая выполнять задачи даже в условиях экстремальных погодных явлений", - отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

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Зимовий комплект військового

Что входит в зимний комплект военного

В перечень основного комплекта зимней одежды входят:

  • куртка и брюки ветровлагозащитные зимние;
  • ботинки с зимними берцами зимние;
  • шарф-труба зимняя;
  • перчатки зимние;
  • куртка костюма утеплителя;
  • бахилы утепленные;
  • белье для холодной погоды;
  • шапка зимняя;
  • носки зимние треккинговые.

Характеристики зимней одежды военнослужащих

Куртка и брюки ветровлагозащитные зимние - это ключевой комплект для зимнего периода, обеспечивающий комфорт, тепло и маскировку военнослужащего. Эти элементы одежды поставляются в двух типах. В первом типе к куртке и брюкам добавляются утеплители, а верхний материал куртки имеет пенное микропористое покрытие, дополнительно защищает от влаги и ветра. Во втором типе используется ткань с мембранным покрытием и Omni-Heat, что улучшает терморегуляцию и обеспечивает сохранение тепла.

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Ботинки с высокими берцами зимние изготовлены из высококачественных материалов, оснащены водостойким и дышащим мембранным материалом, обеспечивающим эффективную защиту от влаги, неопреном и фольгированной стелькой для сохранения тепла, а также атипрокольной основной стелькой. Ботинки разработаны с дополнительной защитой носочной части и задника.

Зимовий комплект військового
Зимовий комплект військового

Основным материалом для изготовления шарфа-трубы, перчаток зимних и куртки костюма утеплителя является приятное на ощупь трикотажное ворсовое начесное полотно типа "флис". Изделия предотвращают переохлаждение и обеспечивают комфорт военнослужащих при низкой температуре воздуха.

Бахилы утепленные одеваются на ботинки и используются для дополнительной защиты от внешних факторов окружающей среды, таких как снег, грязь и других негативных воздействий.

Зимовий комплект військового
Зимовий комплект військового

Белье для холодной погоды изготовлено из трикотажного ворсового начесного полотна, эффективно сохраняющего тепло.

Как добавили в Минобороны, военнослужащие также получают спальный мешок и спальный полевой изоляционный ковер. Сейчас планируется выдача спального мешка нового образца - это инновационный комплект, который состоит из внутреннего мешка спального типа "кокон", внешнего водоотталкивающего чехла и компрессионного мешка (упаковочный чехол). Также он дополнительно комплектуется вкладышем для гигиены.

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Конструкция мешка разработана таким образом, что позволяет разместить внутри кокона вкладыш, а снаружи - водоотталкивающий чехол. Также имеются конструкционные элементы, которые позволяют комфортное использование, а именно: внутренний карман для хранения личных вещей и нижний карман, который застегивается на застежку-молнию на донышке предмета, что позволяет хранить вкладыш спального мешка. В целом спальный мешок имеет большую комплектность, качественные и новейшие материалы, позволяющие обеспечивать полную изоляцию пользователя от воздействия окружающей среды и применять его при различных погодных условиях и в любое время года.

Автор: 

Минобороны (9458) одежда (165) военнослужащие (6207)


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Топ комментарии
+11
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08.11.2024 13:16 Ответить
+6
Чудова, але чи отримають це все до весни 2025?
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08.11.2024 13:26 Ответить
+4
аби шось перднути... це НОВИЙ комплект, зараз ще старий видають
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08.11.2024 13:53 Ответить
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08.11.2024 13:16 Ответить
У Міністерстві оборони України показали, що входить до переліку основного комплекту зимового одягу військовослужбовця

А будете показувати, що входить до комплекту ваших пройобів?
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08.11.2024 13:17 Ответить
то не пройоби, то жива копійка
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08.11.2024 13:30 Ответить
Чудова, але чи отримають це все до весни 2025?
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08.11.2024 13:26 Ответить
Може перший раз і видадуть. Але після поранення та повернення до частин - все це треба купувати за свої, або спонсоров, гроші.
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08.11.2024 13:31 Ответить
Так це одяг для штабних і тиловиків, на всіх до зими не встигнуть пошити
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08.11.2024 13:44 Ответить
виглядає форма як совдепівська...не вміють наши дизайнери зробити як західні зразки...ліплять що попало...
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08.11.2024 13:45 Ответить
Нащо прагнути, вже давно треба було забезпечити. Вже мінус по ночах.. Хлопці мерзнуть, а ви, сцукі тилові, презентацією займаєтеся. Як завжди до квітня будете чухатися, а ми донатити не теплі речі .
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08.11.2024 13:50 Ответить
аби шось перднути... це НОВИЙ комплект, зараз ще старий видають
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08.11.2024 13:53 Ответить
Саме той, що змогли зберегти попередньої зими?
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08.11.2024 13:57 Ответить
Стара модель.
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23.12.2024 17:03 Ответить
Все це вже видається. Але головне, що змінили перелік інвентарного майна. Бо здавати спальник, в якому ти вже спав, при переведенні в іншу частину - це треш. Невже ви цей спальник, в якому вже спала інша людина, яка, на приклад, може мати певні захворювання шкіри чи нігтів, видасте для використання іншій людині?!
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08.11.2024 15:57 Ответить
На практиці на складах нічого немає і військові купляють за свої кошти у військторгах одяг за завищеними цінами
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08.11.2024 15:58 Ответить
 
 