Куртка с Omni-Heat, атипрокольная стелька ботинок, инновационный спальник: В Минобороны показали зимний комплект военного. ФОТОрепортаж

В Министерстве обороны Украины показали, что входит в перечень основного комплекта зимней одежды военнослужащего.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

"Мы стремимся обеспечить наших военнослужащих современной, инновационной одеждой, отвечающей самым высоким стандартам комфорта и эффективности. Важно, чтобы зимняя одежда наших защитников не только сохраняла тепло, но и была максимально функциональной и комфортной, помогая выполнять задачи даже в условиях экстремальных погодных явлений", - отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

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Что входит в зимний комплект военного

В перечень основного комплекта зимней одежды входят:

куртка и брюки ветровлагозащитные зимние;

ботинки с зимними берцами зимние;

шарф-труба зимняя;

перчатки зимние;

куртка костюма утеплителя;

бахилы утепленные;

белье для холодной погоды;

шапка зимняя;

носки зимние треккинговые.

Характеристики зимней одежды военнослужащих

Куртка и брюки ветровлагозащитные зимние - это ключевой комплект для зимнего периода, обеспечивающий комфорт, тепло и маскировку военнослужащего. Эти элементы одежды поставляются в двух типах. В первом типе к куртке и брюкам добавляются утеплители, а верхний материал куртки имеет пенное микропористое покрытие, дополнительно защищает от влаги и ветра. Во втором типе используется ткань с мембранным покрытием и Omni-Heat, что улучшает терморегуляцию и обеспечивает сохранение тепла.

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Ботинки с высокими берцами зимние изготовлены из высококачественных материалов, оснащены водостойким и дышащим мембранным материалом, обеспечивающим эффективную защиту от влаги, неопреном и фольгированной стелькой для сохранения тепла, а также атипрокольной основной стелькой. Ботинки разработаны с дополнительной защитой носочной части и задника.





Основным материалом для изготовления шарфа-трубы, перчаток зимних и куртки костюма утеплителя является приятное на ощупь трикотажное ворсовое начесное полотно типа "флис". Изделия предотвращают переохлаждение и обеспечивают комфорт военнослужащих при низкой температуре воздуха.

Бахилы утепленные одеваются на ботинки и используются для дополнительной защиты от внешних факторов окружающей среды, таких как снег, грязь и других негативных воздействий.





Белье для холодной погоды изготовлено из трикотажного ворсового начесного полотна, эффективно сохраняющего тепло.

Как добавили в Минобороны, военнослужащие также получают спальный мешок и спальный полевой изоляционный ковер. Сейчас планируется выдача спального мешка нового образца - это инновационный комплект, который состоит из внутреннего мешка спального типа "кокон", внешнего водоотталкивающего чехла и компрессионного мешка (упаковочный чехол). Также он дополнительно комплектуется вкладышем для гигиены.

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Конструкция мешка разработана таким образом, что позволяет разместить внутри кокона вкладыш, а снаружи - водоотталкивающий чехол. Также имеются конструкционные элементы, которые позволяют комфортное использование, а именно: внутренний карман для хранения личных вещей и нижний карман, который застегивается на застежку-молнию на донышке предмета, что позволяет хранить вкладыш спального мешка. В целом спальный мешок имеет большую комплектность, качественные и новейшие материалы, позволяющие обеспечивать полную изоляцию пользователя от воздействия окружающей среды и применять его при различных погодных условиях и в любое время года.