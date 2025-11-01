УКР
Гудименко показав, чим годують важкопоранених військових в евакуаційних поїздах: "Не знаєте на кого витратити кошти - нагодуйте поранених". ФОТО

Голова Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони Юрій Гудименко показав обід, який нещодавно отримав поранений військовослужбовець під час поїздки в евакуаційному поїзді.

повідомляє Цензор.НЕТ.

"Коротко про нову соціалістичну ініціативу президента. Отакий обід отримав на днях поранений на Запорізькому напрямку боєць в евакуаційному поїзді. Не знаєте, на яких пасажирів витратити кошти – нагодуйте поранених в евакуаційних поїздах нормально. За#бали. Доповідь закінчив. P.S. Боєць з активу Д7, тому за фактаж відповідаю. Поранення, три дні стабілізації, поїзд з 10 до 23 години. Мені окремо розповісти про те, що мають і чого не мають їсти важкопоранені?", - написав голова ГАР МОУ.

допис гудименка
Фото: фб-сторінка Юрія Гудименка

Читайте також: Міноборони спрямувало майже 140 млн грн на покращене харчування військових під час лікування

 

Гудименко Юрій (61) військовослужбовці (5008) харчування (16)
Топ коментарі
+23
Прекрасна ************** влада!
показати весь коментар
02.11.2025 00:09 Відповісти
+16
щоб вони, та їхні грьобані вилупку їли свої зелені ригачки усе життя!
показати весь коментар
02.11.2025 00:10 Відповісти
+12
РИГОМАРОДЕРАТ !!!
показати весь коментар
02.11.2025 00:15 Відповісти
Прекрасна ************** влада!
показати весь коментар
02.11.2025 00:09 Відповісти
РИГОМАРОДЕРАТ !!!
показати весь коментар
02.11.2025 00:15 Відповісти
там ще етнічне ОЗУ, але про це небезпечно писати, бо можуть за антисемітизм забанити
показати весь коментар
02.11.2025 00:29 Відповісти
Не тільки, бо є елементи декількох етнічних ОЗУ. Як не дивно, навіть кацапських.
показати весь коментар
02.11.2025 01:03 Відповісти
показати весь коментар
02.11.2025 01:01 Відповісти
поїли отого що на фото для поранених й пішли до свого двомісного бункеру штангу підтягувати
показати весь коментар
02.11.2025 01:03 Відповісти
Міндіч-чернишов з Свириденко, умеровим та стефанчуками-зеленським, мабуть і не здивовані, бо вони з цих дєньог собі рахунки наповнюють??
Шмигаль же, не казнокрад на посаді?? А керовніки ДБР НАБУ САП БЕБ ГПУ …., усі ж під орудою групи осіб на Банковій(єрмак-татаров-гетьманцев)!!!
Крайнім виходить лише ******, це ж він гроші на статті харчування у МОУ(млрд грн) краде в Україні??
Оманські, крадуть в Україні, для нього??
показати весь коментар
02.11.2025 00:56 Відповісти
щоб вони, та їхні грьобані вилупку їли свої зелені ригачки усе життя!
показати весь коментар
02.11.2025 00:10 Відповісти
тако ж оп-ники не жирують! спробуйте роками їсти всухом'ятку. суху мівіна, сухе вино, сушоний хрєн без солі,...
показати весь коментар
02.11.2025 00:15 Відповісти
Це була така форма захисту Шлімазла Зе?
Який замість фінансування ЗСУ і підвищення зарплат тих, хто в окопах, роздає чергову " Вовіну тисячу"?
показати весь коментар
02.11.2025 00:27 Відповісти
Гудименко пішов добровольцем з самого початку, комісований наприкінці червня 2022 після важкого поранення. А ви, Артем, з окопу пишете, чи із секти заброньованих свідків ОПи?
показати весь коментар
02.11.2025 00:29 Відповісти
Не вже на це заслуговує людина,що віддає своє здоров'я та час?Щось не так з цією країною мрій...
показати весь коментар
02.11.2025 00:23 Відповісти
Так і було задумано у фсб, коли Коломоському давати транзитом гроші на всадження у крісло " расія только граніці пєрєдвигаєт, бу, га, га...."
Це в той чес, коли Україна стікала кров'ю у війні із тією " расією".
показати весь коментар
02.11.2025 00:30 Відповісти
Нащо їх годувати? Треба ТЕРМІНОВО роздати гроші на укрзалізницю, щоб всі могли по 3000км прокатати.
показати весь коментар
02.11.2025 00:28 Відповісти
Харош дурня грати.
показати весь коментар
02.11.2025 00:31 Відповісти
"Очень хочется услышать начальника транспортного цеха" М.Жванецкий
показати весь коментар
02.11.2025 00:29 Відповісти
Бл....ть, я думав що з 23 щось помінялось!!!!
До фото сьогоднішнього, нам ще давали ложку тушонки і йогурт.
Хтось думав як зручно одною рукою, тому що друга перебита, почистити те яйце, картоплю, сардельку?
показати весь коментар
02.11.2025 00:39 Відповісти
Потрібно так годувати зелену банду і їхнього
головного злодюгу , які шикують за наші гроші 🤬
показати весь коментар
02.11.2025 00:44 Відповісти
Іна цбму фоні корупції "аукціон небаченої щедрості" - 3000 км. Укразалізницею на халяву. Смілянський - це той жидок який встановив собі зарплату в мільйон гривень щомісяця, тепер "спише" на халявні подорожі за рахунок бюджету мільярди. Це ж мільйони українців стануть "прочанами" та "туристами" під час війни... "Зєлена" сволота...
показати весь коментар
02.11.2025 01:51 Відповісти
А вони мусорам зп піднімають, і дороги бордюри пересилають, з такою гнидотною владою і ворогів не треба! Як же С.Петлюра попав в точку про вислів про українських гнид, наче у воду дивився!
показати весь коментар
02.11.2025 02:03 Відповісти
лєнінська піща ...те що влада України відокремилась від народу стає зрозумілим кожного дня
показати весь коментар
02.11.2025 02:11 Відповісти
 
 