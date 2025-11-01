Гудименко показав, чим годують важкопоранених військових в евакуаційних поїздах: "Не знаєте на кого витратити кошти - нагодуйте поранених". ФОТО
Голова Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони Юрій Гудименко показав обід, який нещодавно отримав поранений військовослужбовець під час поїздки в евакуаційному поїзді.
Відповідне фото Гудименко опублікував у соцмережі фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Коротко про нову соціалістичну ініціативу президента. Отакий обід отримав на днях поранений на Запорізькому напрямку боєць в евакуаційному поїзді. Не знаєте, на яких пасажирів витратити кошти – нагодуйте поранених в евакуаційних поїздах нормально. За#бали. Доповідь закінчив. P.S. Боєць з активу Д7, тому за фактаж відповідаю. Поранення, три дні стабілізації, поїзд з 10 до 23 години. Мені окремо розповісти про те, що мають і чого не мають їсти важкопоранені?", - написав голова ГАР МОУ.
Шмигаль же, не казнокрад на посаді?? А керовніки ДБР НАБУ САП БЕБ ГПУ …., усі ж під орудою групи осіб на Банковій(єрмак-татаров-гетьманцев)!!!
Крайнім виходить лише ******, це ж він гроші на статті харчування у МОУ(млрд грн) краде в Україні??
Оманські, крадуть в Україні, для нього??
Який замість фінансування ЗСУ і підвищення зарплат тих, хто в окопах, роздає чергову " Вовіну тисячу"?
Це в той чес, коли Україна стікала кров'ю у війні із тією " расією".
До фото сьогоднішнього, нам ще давали ложку тушонки і йогурт.
Хтось думав як зручно одною рукою, тому що друга перебита, почистити те яйце, картоплю, сардельку?
головного злодюгу , які шикують за наші гроші 🤬