Гудименко показав, чим годують важкопоранених військових в евакуаційних поїздах: "Не знаєте на кого витратити кошти - нагодуйте поранених". ФОТО

Голова Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони Юрій Гудименко показав обід, який нещодавно отримав поранений військовослужбовець під час поїздки в евакуаційному поїзді.

Відповідне фото Гудименко опублікував у соцмережі фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Коротко про нову соціалістичну ініціативу президента. Отакий обід отримав на днях поранений на Запорізькому напрямку боєць в евакуаційному поїзді. Не знаєте, на яких пасажирів витратити кошти – нагодуйте поранених в евакуаційних поїздах нормально. За#бали. Доповідь закінчив. P.S. Боєць з активу Д7, тому за фактаж відповідаю. Поранення, три дні стабілізації, поїзд з 10 до 23 години. Мені окремо розповісти про те, що мають і чого не мають їсти важкопоранені?", - написав голова ГАР МОУ.

Фото: фб-сторінка Юрія Гудименка

