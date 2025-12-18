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Новини Підрив гранати Вибух гранати в школі
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У школі Києва учень підірвав страйкбольну гранату: поліція з’ясовує обставини

поліція

У столичній школі учень кинув страйкбольну гранату, яка здетонувала - поліція працює на місці події.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Поліція Києва.

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Вибух страйкбольної гранати у школі

Як зазначається, вибух стався під сходами, потерпілих внаслідок цієї події не має.

На місці працюють фахівці вибухотехнічної служби та слідчо-оперативна група Соломʼянського управління поліції.

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Хто і чому кинув гранату

Встановлено, що гранату кинув старшокласник, який зробив це заради розваги та з метою створення відеоконтенту.

Із ним та його батьками наразі спілкуються ювенальні поліцейські.

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Автор: 

вибух (4750) граната (850) Київ (20974) школа (2320)
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Топ коментарі
+2
Теж мені подія: петарда бахнула.
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18.12.2025 14:52 Відповісти
+1
На фоні відеоконтенту у хлопця психічний розлад. Заради цього контенту в наступний раз почне стрілянину?
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18.12.2025 15:13 Відповісти
+1
Малеча могла перелякатись. Якщо дадуть по морді, нехай викладає контент. Дебіл.
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18.12.2025 15:32 Відповісти

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