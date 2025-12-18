У школі Києва учень підірвав страйкбольну гранату: поліція з’ясовує обставини
У столичній школі учень кинув страйкбольну гранату, яка здетонувала - поліція працює на місці події.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Поліція Києва.
Вибух страйкбольної гранати у школі
Як зазначається, вибух стався під сходами, потерпілих внаслідок цієї події не має.
На місці працюють фахівці вибухотехнічної служби та слідчо-оперативна група Соломʼянського управління поліції.
Хто і чому кинув гранату
Встановлено, що гранату кинув старшокласник, який зробив це заради розваги та з метою створення відеоконтенту.
Із ним та його батьками наразі спілкуються ювенальні поліцейські.
Топ коментарі
+2 Деніс Войцеховський
показати весь коментар18.12.2025 14:52 Відповісти Посилання
+1 Наталия П
показати весь коментар18.12.2025 15:13 Відповісти Посилання
+1 Витяня
показати весь коментар18.12.2025 15:32 Відповісти Посилання
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