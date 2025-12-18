У школі Києва учень підірвав страйкбольну гранату: поліція з’ясовує обставини

У столичній школі учень кинув страйкбольну гранату, яка здетонувала - поліція працює на місці події.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Поліція Києва.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Вибух страйкбольної гранати у школі

Як зазначається, вибух стався під сходами, потерпілих внаслідок цієї події не має.

На місці працюють фахівці вибухотехнічної служби та слідчо-оперативна група Соломʼянського управління поліції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибух у багатоповерхівці Одеси: чоловік підірвав 2 гранати під час сімейної сварки

Хто і чому кинув гранату

Встановлено, що гранату кинув старшокласник, який зробив це заради розваги та з метою створення відеоконтенту.

Із ним та його батьками наразі спілкуються ювенальні поліцейські.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Водій легковика підірвав гранату під час спілкування з поліцією на Львівщині. ФОТОрепортаж