В школе Киева ученик взорвал страйкбольную гранату: полиция выясняет обстоятельства
В столичной школе ученик бросил страйкбольную гранату, которая взорвалась - полиция работает на месте происшествия.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Полиция Киева.
Взрыв страйкбольной гранаты в школе
Как отмечается, взрыв произошел под лестницей, пострадавших в результате этого происшествия нет.
На месте работают специалисты взрывотехнической службы и следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции.
Кто и почему бросил гранату
Установлено, что гранату бросил старшеклассник, который сделал это ради развлечения и с целью создания видеоконтента.
С ним и его родителями в настоящее время общаются ювенальные полицейские.
Топ комментарии
+2 Деніс Войцеховський
показать весь комментарий18.12.2025 14:52 Ответить Ссылка
+1 Наталия П
показать весь комментарий18.12.2025 15:13 Ответить Ссылка
+1 Витяня
показать весь комментарий18.12.2025 15:32 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Наступний "герострат", натхненний прикладом, вже може не обмежитись петардою.
Але ж дітки зараз іпонуті на всю голову: "заради відеоконтенту". З жиру бісяться.
Ніхто не постраждав, тому і писати немає про що.
Інакше - мету "автора" досягнуто: здобув свою славу, принаймні на Цензорі.