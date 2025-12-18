РУС
В школе Киева ученик взорвал страйкбольную гранату: полиция выясняет обстоятельства

поліція

В столичной школе ученик бросил страйкбольную гранату, которая взорвалась - полиция работает на месте происшествия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Полиция Киева.

Взрыв страйкбольной гранаты в школе

Как отмечается, взрыв произошел под лестницей, пострадавших в результате этого происшествия нет.

На месте работают специалисты взрывотехнической службы и следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции.

Кто и почему бросил гранату

Установлено, что гранату бросил старшеклассник, который сделал это ради развлечения и с целью создания видеоконтента.

С ним и его родителями в настоящее время общаются ювенальные полицейские.

взрыв (6999) граната (1049) Киев (26446) школа (3081)
Теж мені подія: петарда бахнула.
18.12.2025 14:52 Ответить
На фоні відеоконтенту у хлопця психічний розлад. Заради цього контенту в наступний раз почне стрілянину?
18.12.2025 15:13 Ответить
Ну, хлопцю допомогли досягнути свого: текстовий контент на всю країну він таки отримав.
Наступний "герострат", натхненний прикладом, вже може не обмежитись петардою.
18.12.2025 15:15 Ответить
На львівщині (і не тільки) є традиція обливатись водою під час великодніх свят, тенденція до обливання кислотою? Це просто використання засобів не за призначенням і в недозволений спосіб. Крадіжка 100 гривень бюджетних коштів - страшніший проступок, а ніж цей у порівнянні.
18.12.2025 15:51 Ответить
Ну не зовсім петарда, вона начинена кукурудзою або горохом. тому в радіусі 5 метрів ще те задоволення якщо по м'яких тканинах. Головне щоб не в око.
Але ж дітки зараз іпонуті на всю голову: "заради відеоконтенту". З жиру бісяться.
18.12.2025 15:21 Ответить
Це іграшка. Хоч небезпечна, але іграшка. Петардою теж може руку відірвати.
Ніхто не постраждав, тому і писати немає про що.
Інакше - мету "автора" досягнуто: здобув свою славу, принаймні на Цензорі.
18.12.2025 15:24 Ответить
в такій гранаті 1,2 грами вибухової речовини (менше тротилового еквіваленту), петарди є дійсно більш потужні.
18.12.2025 15:53 Ответить
кожне покоління розказує, шо теперішні діти якісь прибацані. в принципі, середнє айкью нинішнього покоління і дійсно на 1-2 бали нижче (шо, в цілому, ні про що). але в мої часи і раніше учні кидали в шкільні унітази шматки кальцію чи магнію. принаймні, такі історії я чув.
18.12.2025 15:58 Ответить
Малеча могла перелякатись. Якщо дадуть по морді, нехай викладає контент. Дебіл.
18.12.2025 15:32 Ответить
Малеча лякається і від нічних мотоциклістів любителів, та любітелів потужних моторів - від них небезпека і шкода завдана психічна в рази більше, але заходи не вживаються.
18.12.2025 15:54 Ответить
Київська малеча до північнокорейської балістики і "кинджалів" звикла, а ви про якусь там петарду.
18.12.2025 16:00 Ответить
Я старшині біля бліндажа розтяжку із страйкбольної гранати поставив, якраз по дорозі до туалету. Ото де був зальот. Два місяці на позиціях без заміни... Але це того вартувало.
18.12.2025 16:10 Ответить
 
 