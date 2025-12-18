В школе Киева ученик взорвал страйкбольную гранату: полиция выясняет обстоятельства

В столичной школе ученик бросил страйкбольную гранату, которая взорвалась - полиция работает на месте происшествия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Полиция Киева.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Взрыв страйкбольной гранаты в школе

Как отмечается, взрыв произошел под лестницей, пострадавших в результате этого происшествия нет.

На месте работают специалисты взрывотехнической службы и следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взрыв в многоэтажке Одессы: мужчина взорвал 2 гранаты во время семейной ссоры

Кто и почему бросил гранату

Установлено, что гранату бросил старшеклассник, который сделал это ради развлечения и с целью создания видеоконтента.

С ним и его родителями в настоящее время общаются ювенальные полицейские.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Водитель легковушки подорвал гранату во время общения с полицией на Львовщине. ФОТОрепортаж