Школам Одеси із 22 по 26 грудня рекомендують перейти на дистанційне навчання через безпекові загрози, - МВА

У зв’язку з тривалими повітряними тривогами та постійними безпековими загрозами в Одесі школам рекомендують організувати освітній процес у дистанційному форматі.

Про це повідомляє міська військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Рекомендації

Так, за результатами опитування батьків, Одеська міська військова адміністрація та Департамент освіти та науки Одеської міської ради рекомендують закладам загальної середньої освіти:

з 22 по 26 грудня 2025 року організувати освітній процес у дистанційному форматі;

для учнів, у яких вдома відсутнє електропостачання, забезпечити асинхронний режим навчання.

Також читайте: Ворог знову масовано атакував Одещину: пошкоджено транспортну та промислову інфраструктуру

Деталі

Зазначається, що в разі неможливості участі в онлайн-уроках з об’єктивних причин (відсутність електропостачання чи зв’язку) навчальні матеріали потрібно опрацювати самостійно. Додаткові матеріали є на електронних платформах та вебсайті Департаменту.

Учні матимуть можливість звертатися до вчителів із запитаннями через онлайн-консультації та засоби електронної комунікації.

Освітній процес у цей період буде спрямований на повторення та закріплення пройденого матеріалу.

Також читайте: Новий режим роботи пунктів пропуску запровадять на півдні Одещини, - Кулеба

Водночас у школах продовжать роботу чергові класи.

Що передувало?