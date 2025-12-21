Школам Одеси із 22 по 26 грудня рекомендують перейти на дистанційне навчання через безпекові загрози, - МВА
У зв’язку з тривалими повітряними тривогами та постійними безпековими загрозами в Одесі школам рекомендують організувати освітній процес у дистанційному форматі.
Про це повідомляє міська військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.
Рекомендації
Так, за результатами опитування батьків, Одеська міська військова адміністрація та Департамент освіти та науки Одеської міської ради рекомендують закладам загальної середньої освіти:
- з 22 по 26 грудня 2025 року організувати освітній процес у дистанційному форматі;
- для учнів, у яких вдома відсутнє електропостачання, забезпечити асинхронний режим навчання.
Деталі
Зазначається, що в разі неможливості участі в онлайн-уроках з об’єктивних причин (відсутність електропостачання чи зв’язку) навчальні матеріали потрібно опрацювати самостійно. Додаткові матеріали є на електронних платформах та вебсайті Департаменту.
Учні матимуть можливість звертатися до вчителів із запитаннями через онлайн-консультації та засоби електронної комунікації.
Освітній процес у цей період буде спрямований на повторення та закріплення пройденого матеріалу.
Водночас у школах продовжать роботу чергові класи.
Що передувало?
- Нагадаємо, 18 грудня російський ударний дрон атакував міст на Одещині поблизу державного кордону з Молдовою, що призвело до тимчасового закриття кількох пунктів пропуску.
- 20 грудня повідомлялося, що люди вже можуть пересуватися через Дністер легковими автівками, мікроавтобусами та невеликими вантажівками, транспортне сполучення частково відновлено.
- Заклади охорони здоров’я півдня Одещини продовжують працювати у штатному режимі.
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