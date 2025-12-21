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Новини Обстріли Одещини
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Школам Одеси із 22 по 26 грудня рекомендують перейти на дистанційне навчання через безпекові загрози, - МВА

Робота шкіл в Одесі

У зв’язку з тривалими повітряними тривогами та постійними безпековими загрозами в Одесі школам рекомендують організувати освітній процес у дистанційному форматі.

Про це повідомляє міська військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

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Рекомендації

Так, за результатами опитування батьків, Одеська міська військова адміністрація та Департамент освіти та науки Одеської міської ради рекомендують закладам загальної середньої освіти:

  • з 22 по 26 грудня 2025 року організувати освітній процес у дистанційному форматі;
  • для учнів, у яких вдома відсутнє електропостачання, забезпечити асинхронний режим навчання.

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Деталі

Зазначається, що в разі неможливості участі в онлайн-уроках з об’єктивних причин (відсутність електропостачання чи зв’язку) навчальні матеріали потрібно опрацювати самостійно. Додаткові матеріали є на електронних платформах та вебсайті Департаменту.

Учні матимуть можливість звертатися до вчителів із запитаннями через онлайн-консультації та засоби електронної комунікації.

Освітній процес у цей період буде спрямований на повторення та закріплення пройденого матеріалу.

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Водночас у школах продовжать роботу чергові класи.

Що передувало?

  • Нагадаємо, 18 грудня російський ударний дрон атакував міст на Одещині поблизу державного кордону з Молдовою, що призвело до тимчасового закриття кількох пунктів пропуску.
  • 20 грудня повідомлялося, що люди вже можуть пересуватися через Дністер легковими автівками, мікроавтобусами та невеликими вантажівками, транспортне сполучення частково відновлено.
  • Заклади охорони здоров’я півдня Одещини продовжують працювати у штатному режимі.

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Одеса (5886) Одеська область (4175) школа (2323) Одеський район (685)
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