Атаки РФ на південь Одещини: медичні заклади працюють штатно

Заклади охорони здоров’я півдня Одещини продовжують працювати у штатному режимі.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

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Допомога мешканцям півдня Одещини

Як зазначається, попри ускладнення транспортного сполучення медична допомога мешканцям південних районів області надається у повному обсязі. Система охорони здоров’я працює стабільно та перебуває на контролі.

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Важлива інформація для мешканців півдня Одещини:

Бригади екстреної медичної допомоги та медицини катастроф працюють безперебійно. Маршрути госпіталізації оперативно скориговані з урахуванням об’їзних шляхів.

Лікарні та амбулаторії продовжують надавати екстрену, невідкладну, планову, амбулаторну та стаціонарну медичну допомогу.

Усі медичні заклади забезпечені персоналом, медикаментами та мають достатній запас палива для роботи генераторів.

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У разі виникнення невідкладних станів екстрена медична допомога викликається у звичному порядку за номером 103.

Департамент охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації здійснює постійний моніторинг ситуації та забезпечує координацію між закладами охорони здоров’я області.

Для максимальної безпеки пацієнтів у складних випадках - налагоджено чітку внутрішню взаємодію.

За потреби направлення пацієнта до закладів охорони здоровʼя центральної частини регіону - Департамент охорони здоров’я забезпечує контроль, оперативний супровід та оптимальний маршрут.

"Прошу мешканців південної Одещини зберігати спокій та довіряти професіоналізму і відданості справі медичних працівників. Система охорони здоров’я області працює злагоджено та надійно", - резюмує очільник області.

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Що передувало?

Нагадаємо, 18 грудня російський ударний дрон атакував міст на Одещині поблизу державного кордону з Молдовою, що призвело до тимчасового закриття кількох пунктів пропуску.

20 грудня повідомлялося, що люди вже можуть пересуватися через Дністер легковими автівками, мікроавтобусами та невеликими вантажівками, транспортне сполучення частково відновлено.

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