Новий режим роботи пунктів пропуску запровадять на півдні Одещини, - Кулеба

На півдні Одеської області запровадять новий режим роботи пунктів пропуску, що полегшить пересування жителів Ізмаїла та Рені.

Про це під час спілкування з журналістами заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Деталі рішення

"Ситуація розділилася на тих, хто залишився в Ізмаїлі та Рені і їм логістика до Одеси ускладнена", – сказав Кулеба.

За словами урядовця, для полегшення пересування можна скористатися КПП з Молдовою. Три пункти пропуску – Кельменці, Бронниця та Вашківці – почали пропускати автобуси, що "дозволяє більш гнучко організувати перевезення".

"Ми домовились про гнучкий підхід – два КПП, що раніше працювали лише для легкових, тепер будуть доступні і для вантажних перевезень", – сказав віцепрем’єр.

Наразі, як уточнив Кулеба, працює сім основних пунктів пропуску з Молдовою, а ще три пункти, які раніше обслуговували лише легкові авто, тепер почали пропускати автобуси – ПП "Кельменці", "Бронниця" та "Вашківці".

Урядовець додав, що для перетину кордону достатньо чинних дозволів, додаткові документи не потрібні.

Зазначається, що раніше пункти пропуску на півдні Одещини обслуговували тільки легковий транспорт, що ускладнювало доставку вантажів і пересування громадян. Нові правила покликані забезпечити стабільну логістику, зменшити навантаження на Одесу та відкривають додаткові можливості для автобусних і вантажних перевезень.

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Що передувало?

Нагадаємо, 18 грудня російський ударний дрон атакував міст на Одещині поблизу державного кордону з Молдовою, що призвело до тимчасового закриття кількох пунктів пропуску.

20 грудня повідомлялося, що люди вже можуть пересуватися через Дністер легковими автівками, мікроавтобусами та невеликими вантажівками, транспортне сполучення частково відновлено.

Евакуація з півдня Одещини наразі не планується.

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