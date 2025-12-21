Новый режим работы пунктов пропуска введут на юге Одесской области, - Кулеба

На юге Одесской области введут новый режим работы пунктов пропуска, что облегчит передвижение жителей Измаила и Рени.

Об этом во время общения с журналистами заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, передает "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

Детали решения

"Ситуация разделилась на тех, кто остался в Измаиле и Рени, и им логистика до Одессы затруднена", – сказал Кулеба.

По словам чиновника, для облегчения передвижения можно воспользоваться КПП с Молдовой. Три пункта пропуска – Кельменцы, Бронница и Вашковцы – начали пропускать автобусы, что "позволяет более гибко организовать перевозки".

"Мы договорились о гибком подходе – два КПП, которые раньше работали только для легковых автомобилей, теперь будут доступны и для грузовых перевозок", – сказал вице-премьер.

Сейчас, как уточнил Кулеба, работает семь основных пунктов пропуска с Молдовой, а еще три пункта, которые ранее обслуживали только легковые автомобили, теперь начали пропускать автобусы – ПП "Кельменцы", "Бронница" и "Вашковцы".

Чиновник добавил, что для пересечения границы достаточно действующих разрешений, дополнительные документы не требуются.

Отмечается, что ранее пункты пропуска на юге Одесской области обслуживали только легковой транспорт, что затрудняло доставку грузов и передвижение граждан. Новые правила призваны обеспечить стабильную логистику, уменьшить нагрузку на Одессу и открывают дополнительные возможности для автобусных и грузовых перевозок.

Что предшествовало?

Напомним, 18 декабря российский ударный дрон атаковал мост в Одесской области вблизи государственной границы с Молдовой, что привело к временному закрытию нескольких пунктов пропуска.

20 декабря сообщалось, что люди уже могут перемещаться через Днестр на легковых автомобилях, микроавтобусах и небольших грузовиках, транспортное сообщение частично восстановлено.

Эвакуация с юга Одесской области пока не планируется.

