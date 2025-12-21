Школам Одессы с 22 по 26 декабря рекомендуют перейти на дистанционное обучение из-за угроз безопасности, - ГВА

В связи с длительными воздушными тревогами и постоянными угрозами безопасности в Одессе школам рекомендуют организовать образовательный процесс в дистанционном формате.

Об этом сообщает городская военная администрация, передает Цензор.НЕТ.

Рекомендации

Так, по результатам опроса родителей Одесская городская военная администрация и Департамент образования и науки Одесского городского совета рекомендуют учреждениям общего среднего образования:

с 22 по 26 декабря 2025 года организовать образовательный процесс в дистанционном формате;

для учеников, у которых дома отсутствует электроснабжение, обеспечить асинхронный режим обучения.

Детали

Отмечается, что в случае невозможности участия в онлайн-уроках по объективным причинам (отсутствие электроснабжения или связи) учебные материалы нужно проработать самостоятельно. Дополнительные материалы есть на электронных платформах и веб-сайте Департамента.

Учащиеся будут иметь возможность обращаться к учителям с вопросами через онлайн-консультации и средства электронной коммуникации.

Образовательный процесс в этот период будет направлен на повторение и закрепление пройденного материала.

В то же время в школах продолжат работу дежурные классы.

Что предшествовало?