Враг снова массированно атаковал Одесскую область: повреждена транспортная и промышленная инфраструктура

За прошедшие сутки, 20 декабря, Россия вновь массированно атаковала гражданскую инфраструктуру Одесской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

Есть последствия

По данным ОГА, целью врага стали объекты транспортной, портовой и промышленной инфраструктуры на юге региона.

В результате вражеских ударов возникли пожары, повреждено имущество.

"К счастью, обошлось без пострадавших", - уточнил Кипер.

По данным Воздушных сил, в общей сложности обезврежено 75 вражеских БПЛА из 97, есть попадания в 8 локациях.

Что предшествовало?

Напомним, 18 декабря российский ударный дрон атаковал мост в Одесской области вблизи государственной границы с Молдовой, что привело к временному закрытию нескольких пунктов пропуска.

20 декабря сообщалось, что люди уже могут передвигаться через Днестр на легковых автомобилях, микроавтобусах и небольших грузовиках, транспортное сообщение частично восстановлено.

