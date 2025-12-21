РУС
Враг снова массированно атаковал Одесскую область: повреждена транспортная и промышленная инфраструктура

шахед над Одесской областью

За прошедшие сутки, 20 декабря, Россия вновь массированно атаковала гражданскую инфраструктуру Одесской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.



Есть последствия

По данным ОГА, целью врага стали объекты транспортной, портовой и промышленной инфраструктуры на юге региона.

В результате вражеских ударов возникли пожары, повреждено имущество.

"К счастью, обошлось без пострадавших", - уточнил Кипер.

Читайте: Россия нанесла удар по портовой инфраструктуре Одесской области: семь погибших, еще 15 - ранены

По данным Воздушных сил, в общей сложности обезврежено 75 вражеских БПЛА из 97, есть попадания в 8 локациях.

Что предшествовало?

  • Напомним, 18 декабря российский ударный дрон атаковал мост в Одесской области вблизи государственной границы с Молдовой, что привело к временному закрытию нескольких пунктов пропуска.
  • 20 декабря сообщалось, что люди уже могут передвигаться через Днестр на легковых автомобилях, микроавтобусах и небольших грузовиках, транспортное сообщение частично восстановлено.

Читайте также: Удар по мосту в Одесской области: транспортное сообщение через Днестр частично восстановлено

А в інших ТГ-каналах ще зранку пишуть: "Обмеження руху транспорту в обох напрямках на автодорозі М-15 Одеса - Рені (на м. Бухарест) у межах населеного пункту Маяки - зняті. Рух відновлений."
Мабуть спеціально для кацапів
