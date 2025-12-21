Враг снова массированно атаковал Одесскую область: повреждена транспортная и промышленная инфраструктура
За прошедшие сутки, 20 декабря, Россия вновь массированно атаковала гражданскую инфраструктуру Одесской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.
Есть последствия
По данным ОГА, целью врага стали объекты транспортной, портовой и промышленной инфраструктуры на юге региона.
В результате вражеских ударов возникли пожары, повреждено имущество.
"К счастью, обошлось без пострадавших", - уточнил Кипер.
По данным Воздушных сил, в общей сложности обезврежено 75 вражеских БПЛА из 97, есть попадания в 8 локациях.
Что предшествовало?
- Напомним, 18 декабря российский ударный дрон атаковал мост в Одесской области вблизи государственной границы с Молдовой, что привело к временному закрытию нескольких пунктов пропуска.
- 20 декабря сообщалось, что люди уже могут передвигаться через Днестр на легковых автомобилях, микроавтобусах и небольших грузовиках, транспортное сообщение частично восстановлено.
