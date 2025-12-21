РУС
Новости
378 0

Уничтожено 75 вражеских БПЛА из 97, есть попадания в 8 локациях, - Воздушные силы

ппо уничтожает шахидов

В ночь на 21 декабря 2025 года противник атаковал 97 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 60 из них - "шахеды".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 75 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, западе и востоке страны.

Последствия

По данным Воздушных сил, зафиксировано попадание 19 ударных БПЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ информировал, что рашисты атакуют Украину ударными беспилотниками.
  • Также отмечалось, что рашисты атаковали дронами Ровенскую область, там поврежден объект гражданской инфраструктуры.
  • Кроме того, враг нанес удар КАБами по Снигиревской общине: ранен мужчина, поврежден склад с гуманитарной помощью.

обстрел (30963) Воздушные силы (2855) Шахед (1747)
