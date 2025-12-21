Уничтожено 75 вражеских БПЛА из 97, есть попадания в 8 локациях, - Воздушные силы
В ночь на 21 декабря 2025 года противник атаковал 97 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 60 из них - "шахеды".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Как отработала наша ПВО?
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 75 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, западе и востоке страны.
Последствия
По данным Воздушных сил, зафиксировано попадание 19 ударных БПЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ информировал, что рашисты атакуют Украину ударными беспилотниками.
- Также отмечалось, что рашисты атаковали дронами Ровенскую область, там поврежден объект гражданской инфраструктуры.
- Кроме того, враг нанес удар КАБами по Снигиревской общине: ранен мужчина, поврежден склад с гуманитарной помощью.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль