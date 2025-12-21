Уничтожено 75 вражеских БПЛА из 97, есть попадания в 8 локациях, - Воздушные силы

В ночь на 21 декабря 2025 года противник атаковал 97 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 60 из них - "шахеды".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 75 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, западе и востоке страны.

Смотрите также: Стрелок с самолета Як-52 Воздушных Сил Украины сбил российский "шахед" над Одессой. ВИДЕО

Последствия

По данным Воздушных сил, зафиксировано попадание 19 ударных БПЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что рашисты атакуют Украину ударными беспилотниками.

Также отмечалось, что рашисты атаковали дронами Ровенскую область, там поврежден объект гражданской инфраструктуры.

Кроме того, враг нанес удар КАБами по Снигиревской общине: ранен мужчина, поврежден склад с гуманитарной помощью.

Читайте также: Эвакуация населения с юга Одесской области не планируется, - Кулеба