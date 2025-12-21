Знешкоджено 75 ворожих БпЛА з 97, є влучання на 8 локаціях, - Повітряні сили

У ніч на 21 грудня 2025 року противник атакував 97 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, близько 60 із них - "шахеди".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

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Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 75 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, заході та сході країни.

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Наслідки

За даними Повітряних сил, зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що рашисти атакують Україну ударними безпілотниками.

Також зазначалося, що рашисти атакували дронами Рівненщину, там пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

Окрім того, ворог ударив КАБами по Снігурівській громаді: поранено чоловіка, пошкоджено склад з гуманітаркою.

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