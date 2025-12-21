Ворог знову масовано атакував Одещину: пошкоджено транспортну та промислову інфраструктуру

Минулої доби, 20 грудня, Росія знову масовано атакувала цивільну інфраструктуру Одещини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

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Є наслідки

За даними ОВА, ціллю ворога стали об’єкти транспортної, портової та промислової інфраструктури на півдні регіону.

Внаслідок ворожих ударів зайнялися пожежі, пошкоджено майно.

"На щастя, обійшлося без постраждалих", - уточнив Кіпер.

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За даними Повітряних сил, загалом знешкоджено 75 ворожих БпЛА з 97, є влучання на 8 локаціях.

Що передувало?

Нагадаємо, 18 грудня російський ударний дрон атакував міст на Одещині поблизу державного кордону з Молдовою, що призвело до тимчасового закриття кількох пунктів пропуску.

20 грудня повідомлялося, що люди вже можуть пересуватися через Дністер легковими автівками, мікроавтобусами та невеликими вантажівками, транспортне сполучення частково відновлено.

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