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Ворог знову масовано атакував Одещину: пошкоджено транспортну та промислову інфраструктуру
Минулої доби, 20 грудня, Росія знову масовано атакувала цивільну інфраструктуру Одещини.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
Є наслідки
За даними ОВА, ціллю ворога стали об’єкти транспортної, портової та промислової інфраструктури на півдні регіону.
Внаслідок ворожих ударів зайнялися пожежі, пошкоджено майно.
"На щастя, обійшлося без постраждалих", - уточнив Кіпер.
За даними Повітряних сил, загалом знешкоджено 75 ворожих БпЛА з 97, є влучання на 8 локаціях.
Що передувало?
- Нагадаємо, 18 грудня російський ударний дрон атакував міст на Одещині поблизу державного кордону з Молдовою, що призвело до тимчасового закриття кількох пунктів пропуску.
- 20 грудня повідомлялося, що люди вже можуть пересуватися через Дністер легковими автівками, мікроавтобусами та невеликими вантажівками, транспортне сполучення частково відновлено.
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