В еде для школ Николаева обнаружили кишечную палочку: сообщено о подозрении должностным лицам, - ОГП. ФОТОРЕПОРТАЖ

Проверка продуктов, которые для школ Николаева готовила частная компания, выявила бактерии группы кишечной палочки, что могло представлять угрозу для здоровья детей.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Расследование начали после распространения в сети видео, на котором зафиксировано приготовление пищи для школьников под открытым небом. Правоохранители провели ряд обысков, изъяли документацию и образцы пищевых продуктов, которые направили на исследование в Главное управление Госпродпотребслужбы в Николаевской области.

По результатам экспертизы установлены многочисленные нарушения санитарного законодательства и требований безопасности пищевых продуктов, а также обнаружены колиформные бактерии.

После проведенных обысков и установления нарушений Николаевский городской совет расторг договор на организацию питания детей, заключенный между коммунальным производственным предприятием и частным ООО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Школам Одессы с 22 по 26 декабря рекомендуют перейти на дистанционное обучение из-за угроз безопасности, - МВА

Директору общества инкриминируют нарушение санитарных правил и норм, установленных для предотвращения инфекционных заболеваний, а также незавершенное покушение на завладение бюджетными средствами путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения в особо крупных размерах (ч. 1 ст. 325, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Действия исполняющего обязанности директора коммунального предприятия квалифицировали как законченное покушение на растрату чужого имущества путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191 УК Украины). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В школе Киева ученик взорвал страйкбольную гранату: полиция выясняет обстоятельства

Что предшествовало

Ранее местные СМИ сообщили, что 8 декабря в Николаеве стартовала новая схема школьного питания: часть заведений получает еду от частной компании "Проссекко 8", которую выбрало коммунальное предприятие. Однако уже в первый день возникли сбои –– часть детей не получила завтраков, а блюда в некоторые школы привезли только после обеда.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 15-летний подросток устроил резню в российской школе: убит ребенок, есть раненые. ВИДЕО+ФОТОрепортаж