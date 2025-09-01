Вартість побудови підземної школи становить приблизно 90 млн грн, - МОН

Вартість побудови "підземної школи" в середньому становить приблизно 90 мільйонів гривень.

Про це повідомила заступниця міністра МОН Надія Кузьмичова в інтервʼю hromadske, інформує Цензор.НЕТ.

"Десь трохи дешевше, десь дорожче, але це не об'єкти по декілька мільйонів. І це свідомий крок: держава інвестує туди, де громада самостійно не спроможна реалізувати такий масштабний об’єкт", — зазначила вона.

За словами посадовиці, нині на будівництві перебуває 221 об’єкт, переважно у прифронтових областях: Харківській, Запорізькій, Херсонській і Дніпропетровській. З них на сьогодні вже збудовано 33, які будуть доступні для учнів із початку навчального року.

До кінця року планується завершити будівництво 156 об’єктів, що забезпечить орієнтовно 70 тисяч місць. Кузьмичова зауважує: одне місце — це не завжди одна дитина. Найчастіше одне місце — це щонайменше дві дитини, тому що учні навчаються в декілька змін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 88% школярів навчатимуться в очному або змішаному форматах з вересня, - МОН