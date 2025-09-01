УКР
Підземні школи в Україні
442 6

Вартість побудови підземної школи становить приблизно 90 млн грн, - МОН

підземна школа в Харкові

Вартість побудови "підземної школи" в середньому становить приблизно 90 мільйонів гривень.

Про це повідомила заступниця міністра МОН Надія Кузьмичова в інтервʼю hromadske, інформує Цензор.НЕТ.

"Десь трохи дешевше, десь дорожче, але це не об'єкти по декілька мільйонів. І це свідомий крок: держава інвестує туди, де громада самостійно не спроможна реалізувати такий масштабний об’єкт", — зазначила вона.

За словами посадовиці, нині на будівництві перебуває 221 об’єкт, переважно у прифронтових областях: Харківській, Запорізькій, Херсонській і Дніпропетровській. З них на сьогодні вже збудовано 33, які будуть доступні для учнів із початку навчального року.

До кінця року планується завершити будівництво 156 об’єктів, що забезпечить орієнтовно 70 тисяч місць. Кузьмичова зауважує: одне місце — це не завжди одна дитина. Найчастіше одне місце — це щонайменше дві дитини, тому що учні навчаються в декілька змін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 88% школярів навчатимуться в очному або змішаному форматах з вересня, - МОН

Автор: 

школа (2252) Міносвіти (1428)
Коментувати
Сортувати:
І як завжди щось помиють і собі. Схеми відпрацьовані попередниками і вдосконалити не потрібно
01.09.2025 18:48 Відповісти
це вже з обов'язковими відкатами чи ще без них? там мабуть щоб тільки кабелі електичні підвести роки 2-3 потрібно! ))
01.09.2025 18:57 Відповісти
в Броварах побудували школу за півмільярда гривень. Якби її будували під землею то невклалися б і в 5 мілярдів
01.09.2025 19:06 Відповісти
Дивлячись на дороги, які побудували зелені , не уявляю хто з батьків ,відпусте дитину в їх підземну школу . Мабуть безпечніше стрибнути з мосту (роупджампінг ) .
01.09.2025 19:27 Відповісти
а ворог вдарить кабом і буде братерська могила. корегувалників треба нищити
01.09.2025 19:37 Відповісти
Скільки коштує золотий унітаз Міндіча-Зеленського?
01.09.2025 19:41 Відповісти
 
 