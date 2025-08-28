88% школярів навчатимуться в очному або змішаному форматах з вересня, - МОН

З початку навчального року 88% із 3,5 мільйона українських школярів навчатимуться в очному або змішаному форматах. Ще близько 400 тисяч учнів здобуватимуть освіту дистанційно.

За її словами, переважна більшість дітей, що навчатимуться дистанційно, проживають або виїхали, але продовжують бути учнями шкіл Харківської, Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

При цьому вісім закладів освіти Херсонщини від вересня працюватимуть в очному та змішаному форматах.

Надія Кузьмичова назвала "стратегічним пріоритетом" розбудову безпечних освітніх середовищ, зокрема укриттів у школах.

За останніми даними МОН, в Україні триває спорудження 221 такого об'єкта – на них виділили 11,2 мільярда гривень.

Крім того, від вересня в Україні запрацюють 32 підземні школи, в яких учні зможуть повноцінно навчатися, а не лише перебувати під час оголошення повітряної небезпеки.

"Лідером у регіональному зрізі є Запорізька область, де вже відкрили вісім підземних шкіл.

Очікуємо на стрімке відкриття у Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Сумській та Чернігівській областях. Це ті регіони, які мають велику кількість об’єктів, що будують за кошти субвенції з державного бюджету", – додала заступниця міністра.

У МОН прогнозують, що до кінця 2025 року в Україні завершать спорудження 156 таких об’єктів, в яких зможуть навчатися понад сто тисяч дітей.

Нагадаємо, у Харкові від початку навчального року запрацює сім підземних шкіл. Крім того, для навчання учнів переобладнали шість станцій метро.