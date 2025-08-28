88% школьников будут учиться в очном или смешанном форматах с сентября, - МОН

С начала учебного года 88% из 3,5 миллиона украинских школьников будут учиться в очном или смешанном форматах. Еще около 400 тысяч учеников будут получать образование дистанционно.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду, об этом рассказала заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева.

По ее словам, подавляющее большинство детей, которые будут учиться дистанционно, проживают или выехали, но продолжают быть учениками школ Харьковской, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

При этом восемь учебных заведений Херсонщины с сентября будут работать в очном и смешанном форматах.

Надежда Кузьмичева назвала "стратегическим приоритетом" развитие безопасных образовательных сред, в частности, укрытий в школах.

По последним данным МОН, в Украине продолжается строительство 221 такого объекта - на них выделили 11,2 миллиарда гривен.

Кроме того, с сентября в Украине заработают 32 подземные школы, в которых ученики смогут полноценно учиться, а не только находиться во время объявления воздушной опасности.

"Лидером в региональном срезе является Запорожская область, где уже открыли восемь подземных школ.

Ожидаем стремительного открытия в Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Сумской и Черниговской областях. Это те регионы, которые имеют большое количество объектов, которые строят за средства субвенции из государственного бюджета", - добавила заместитель министра.

В МОН прогнозируют, что до конца 2025 года в Украине завершат строительство 156 таких объектов, в которых смогут учиться более ста тысяч детей.

Напомним, в Харькове с начала учебного года начнут работать семь подземных школ. Кроме того, для обучения учеников переоборудовали шесть станций метро.