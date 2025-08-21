РУС
Новости Обучение во время войны
155 школ до конца года должны перейти на очное обучение, - Свириденко

Сколько школ перейдут на очное обучение Свириденко назвала количество

До конца 2025 года 155 украинских школ должны перейти с онлайн-обучения на очное.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила премьер Юлия Свириденко.

"Каждую неделю у нас происходит контроль по ходу выполнения работ по обеспечению школ укрытиями. До конца года 155 школ должны перейти с онлайн-обучения на очное. Мы понимаем, насколько велика корреляция между тем, как дети учатся, и между качеством образования", - рассказала глава правительства.

По словам Свириденко, сейчас работают с министром финансов над выделением средств в бюджете на следующий год на создание укрытий в учреждениях дошкольного образования.

Читайте: Школы получили только половину запланированных учебников, - Бабак

школа (3032) обучение (551) Свириденко Юлия (206) дистанционное обучение (117)
Вчителі тікають зі школи, якби не ухилянти, які прибігли за відстрочками, то була б взагалі катастрофа.
Витирають ноги об учителя всі кому не ліньки. Так вже опустили професію, що далі нема куди. Повна вседозволеність та дитиноцентризм, тому і маємо таку деградацію "здобувачів" - підпали автівок, вандалізм, знущання та побиття однолітків і не тільки. Школяри не знають такого слова як відповідальність, а потім суспільство дивується, чому молоді люди зовсім без гальм

на одного працюючого десять перевіряючих. Штат чМОНь такий роздутий, що вони змагаються одне з одним в реформуваннї недореформ та оцінюванні нових систем оцінювання. Нещасні вихователі, які отримують біля 10 тис, скоро стануть такими цифровими грамотними, що знайдуть собі нову роботу подалі від скажених яжематерей, тупої адміністрації, особливих дітей та цих горе реформаторів
А ця дебілка не в курсах, скільки дітей виїхало? То статистик зе! їй інфу надав??

Примусово дітей з Європи повнртати буде?
Кацапе, під впн - прапор Андорри, відпочівай
Це прапор Молдови, але в одному ти права -це ВПН, який мені треба по роботі.
21.08.2025 13:50 Ответить
Твоя робота болдом, пвд впн хєргю тут городити??
21.08.2025 13:53 Ответить
це твої вологі фантазії, чМОНівка. По суті є що відповісти?
21.08.2025 14:03 Ответить
При есересері вчитель 12 років дітей гвалтував і вбивав, при есересері терористи літаки захоплювали, а потім ці кращі люди із есересера влаштували "дикі 90-ті". Мабуть в есересері треба було Телеграм та Тік-Ток заборонити. А так чудові люди. Норм, чо
21.08.2025 13:36 Ответить
до чого тут совок ?
21.08.2025 13:44 Ответить
А до чого твіц недолугий пост?
21.08.2025 13:54 Ответить
чим він недолугий ,аргументи будуть? Я 30 років в освіті та бачу на що її перетворили блатні чМОНі
21.08.2025 14:00 Ответить
 
 