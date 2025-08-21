155 школ до конца года должны перейти на очное обучение, - Свириденко
До конца 2025 года 155 украинских школ должны перейти с онлайн-обучения на очное.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила премьер Юлия Свириденко.
"Каждую неделю у нас происходит контроль по ходу выполнения работ по обеспечению школ укрытиями. До конца года 155 школ должны перейти с онлайн-обучения на очное. Мы понимаем, насколько велика корреляция между тем, как дети учатся, и между качеством образования", - рассказала глава правительства.
По словам Свириденко, сейчас работают с министром финансов над выделением средств в бюджете на следующий год на создание укрытий в учреждениях дошкольного образования.
Примусово дітей з Європи повнртати буде?
Витирають ноги об учителя всі кому не ліньки. Так вже опустили професію, що далі нема куди. Повна вседозволеність та дитиноцентризм, тому і маємо таку деградацію "здобувачів" - підпали автівок, вандалізм, знущання та побиття однолітків і не тільки. Школяри не знають такого слова як відповідальність, а потім суспільство дивується, чому молоді люди зовсім без гальм
на одного працюючого десять перевіряючих. Штат чМОНь такий роздутий, що вони змагаються одне з одним в реформуваннї недореформ та оцінюванні нових систем оцінювання. Нещасні вихователі, які отримують біля 10 тис, скоро стануть такими цифровими грамотними, що знайдуть собі нову роботу подалі від скажених яжематерей, тупої адміністрації, особливих дітей та цих горе реформаторів