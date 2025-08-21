155 школ до конца года должны перейти на очное обучение, - Свириденко

До конца 2025 года 155 украинских школ должны перейти с онлайн-обучения на очное.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила премьер Юлия Свириденко.

"Каждую неделю у нас происходит контроль по ходу выполнения работ по обеспечению школ укрытиями. До конца года 155 школ должны перейти с онлайн-обучения на очное. Мы понимаем, насколько велика корреляция между тем, как дети учатся, и между качеством образования", - рассказала глава правительства.

По словам Свириденко, сейчас работают с министром финансов над выделением средств в бюджете на следующий год на создание укрытий в учреждениях дошкольного образования.

