Новости Обеспечение школьньіми учебниками
381 7

Школы получили только половину запланированных учебников, - Бабак

В школах не хватает учебников

По состоянию на 18 августа в украинские школы доставили лишь 51% запланированных государством учебников. В то же время, в учебные заведения не поступило ни одного из 30 тысяч запланированных экземпляров шрифтом Брайля.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на председателя комитета по вопросам образования науки и инноваций Верховной Рады Сергея Бабака, об этом свидетельствуют данные "Інституту модернізації освіти".

По словам нардепа,в этом году на учебники (отбор, печать, доставку) из государственного бюджета выделили 1 402 457,6 грн.

За эти средства должны были напечатать и доставить:

  • 8,7 млн экземпляров для 8 класса НУШ,
  • 30 тыс. учебников шрифтом Брайля,
  • почти 312 тыс. учебников для детей с особыми образовательными потребностями.

Если говорить об учебниках для 8 классов НУШ, было подписано 110 соглашений на печать 8,6 млн экземпляров, 67,3% из которых должны были бы доставить, как всегда, через областные книжные базы.

Остальное - по новому механизму: напрямую из издательств -в школы с отображением данных в электронной образовательной системе АИКОМ.

Также читайте: Спецшколы впервые за много лет получат букварь для детей с нарушением речи

Какова ситуация на сейчас

По состоянию на 18 августа (именно эту информацию анализировал):

  • на областные базы уже доставлено 5,2 млн из 5,8 млн необходимых учебников (это 90,58%), но реально в школы дошло пока 4,1 млн экземпляров (78,6%), то есть пока в школы не дошел почти каждый пятый учебник;
  • по новому механизму ситуация такая: из 2,8 млн экземпляров доставили пока 307 тыс. (это 10,64%);
  • в общей сложности, из 8,7 млн запланированных учебников в школы пока попало только 4 462 691 экземпляр, то есть лишь 51,18%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Дії" появилась возможность оформить "пакет школьника". Как родителям первоклассников получить 5 000 гривен?

Автор: 

учебники (242) школа (3032)
А минулорічні підручники де?
показать весь комментарий
20.08.2025 15:19 Ответить
Теж завжди було цікаво, невже настільки швидко змінюється математика, фізика, хімія, географія. Та навіть література. Хіба що новітня історія, але й її можна оновлювати не так часто. Просто наживаються на постійних "покращеннях", мерзотники.
показать весь комментарий
20.08.2025 16:37 Ответить
Бізнес черговий. Куди поділись підручники минулих років ? Чи вони вже не дійсні, бо про зелю там мало написано
показать весь комментарий
20.08.2025 15:43 Ответить
Ось все,що потрібно знати школярам.Ще б надрукували цитатники Зегевари і зобов'язали завчити їх напам'ять. І створити бригади зевейбінів,які будуть ходити по вулицям і перевіряти знання цих цитат.
https://kniga.biz.ua/ua/book-komplekt-promovi-ta-zvernennia-prezidenta-volodimira-zelenskogo-0035901.html?gad_source=1&gad_campaignid=22316785162&gbraid=0AAAAAokQpNi5ZXjddjlt4uHJWt6G9_OfG&gclid=Cj0KCQjw5JXFBhCrARIsAL1ckPuAr8xfJAAyLXurnBhsZZfHOZUfgr_VpEwXXbW6MKe7VlbFcjLqIVsaAkeiEALw_wcB
показать весь комментарий
20.08.2025 16:06 Ответить
Ну и где эти омбусмены?
показать весь комментарий
20.08.2025 16:18 Ответить
наверное учителям по 4000 заплатили, поэтому не хватило
показать весь комментарий
20.08.2025 16:35 Ответить
проблема з підручниками НУШ була й позаминулого року. а вчителям треба було вмовляти авторів на частини для онлайну. Ще 1 причина перевести дитину до класу за старою програмою, якщо ще вік дитини підходить. На мою думку НУШ - це розпіарений розпил коштів.
показать весь комментарий
20.08.2025 17:53 Ответить
 
 