Школы получили только половину запланированных учебников, - Бабак

По состоянию на 18 августа в украинские школы доставили лишь 51% запланированных государством учебников. В то же время, в учебные заведения не поступило ни одного из 30 тысяч запланированных экземпляров шрифтом Брайля.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на председателя комитета по вопросам образования науки и инноваций Верховной Рады Сергея Бабака, об этом свидетельствуют данные "Інституту модернізації освіти".

По словам нардепа,в этом году на учебники (отбор, печать, доставку) из государственного бюджета выделили 1 402 457,6 грн.

За эти средства должны были напечатать и доставить:

8,7 млн экземпляров для 8 класса НУШ,

30 тыс. учебников шрифтом Брайля,

почти 312 тыс. учебников для детей с особыми образовательными потребностями.

Если говорить об учебниках для 8 классов НУШ, было подписано 110 соглашений на печать 8,6 млн экземпляров, 67,3% из которых должны были бы доставить, как всегда, через областные книжные базы.

Остальное - по новому механизму: напрямую из издательств -в школы с отображением данных в электронной образовательной системе АИКОМ.

Какова ситуация на сейчас

По состоянию на 18 августа (именно эту информацию анализировал):

на областные базы уже доставлено 5,2 млн из 5,8 млн необходимых учебников (это 90,58%), но реально в школы дошло пока 4,1 млн экземпляров (78,6%), то есть пока в школы не дошел почти каждый пятый учебник;

по новому механизму ситуация такая: из 2,8 млн экземпляров доставили пока 307 тыс. (это 10,64%);

в общей сложности, из 8,7 млн запланированных учебников в школы пока попало только 4 462 691 экземпляр, то есть лишь 51,18%.

