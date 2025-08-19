У "Дії" з’явилася можливість оформити "пакунок школяра". Як батькам першокласників отримати 5 000 гривень?

Уряд з 18 серпня запустив одноразову виплату 5 000 грн для підготовки дитини до 1 класу.

Про це перший віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram.

Він нагадав, що отримати допомогу від держави можуть бути батьки або законні представники першокласників, а кошти можна витратити на канцелярію, дитячий одяг і взуття.

Федоров зазначив, що якщо дитину вже зараховано до 1 класу, у застосунку "Дія" з’явиться push-сповіщення, далі для оформлення допомоги потрібно зробити декілька простих кроків:

в "Дії" відкрити розділ "Сервіси", далі обрати підрозділ "Допомога від держави" і "Пакунок школяра";

обрати дитину-першокласника та заповнити заяву про допомогу;

вказати "Дія.Картку" для зарахування коштів (за потреби, її можна відкрити в одному з банків-партнерів);

перевірити всі дані в заяві та затвердити її "Дія.Підписом".

Строк подання заяви – до 15 листопада 2025 року, додав Федоров.

Раніше повідомлялось, що в Україні запустили єдину картку для всіх виплат від держави – "Дія.Картка".