Школи отримали лише половину запланованих підручників, - Бабак

У школах бракує підручників

Станом на 18 серпня в українські школи доставили лише 51% запланованих державою підручників. Водночас до закладів освіти не надійшло жодного з 30 тисяч запланованих примірників шрифтом Брайля.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на голову комітету з питань освіти науки та інновацій Верховної Ради Сергія Бабака, про це свідчать дані "Інституту модернізації освіти".

За словами нардепа, цьогоріч на підручники (відбір, друк, доставку) з державного бюджету виділили 1 402 457,6 грн.

За ці кошти мали надрукувати і доставити:

  • 8,7 млн примірників для 8 класу НУШ
  • 30 тис. підручників шрифтом Брайля
  • майже 312 тис підручників для дітей з особливими освітніми потребами

 Якщо говорити про підручники для 8 класів НУШ, було підписано 110 угод на друк 8,6 млн примірників, 67,3% із яких мали б доставити, як завжди, через обласні книжкові бази.

 Решту – за новим механізмом: напряму з видавництв до шкіл із відображенням даних у електронній освітній системі АІКОМ.

Яка ситуація на зараз

Станом на 18 серпня (саме цю інформацію аналізував):

  •  на обласні бази вже доставлено 5,2 млн із 5,8 млн необхідних підручників (це 90,58%), але реально в школи дійшло поки 4,1 млн примірників (78,6%).
    Тобто поки що до шкіл не дійшов майже кожен пʼятий підручник.
  • За новим механізмом ситуація така: із 2,8 млн примірників доставили поки 307 тис. (це 10,64%).
  • Загалом, із 8,7 млн запланованих підручників до шкіл поки потрапило лише 4 462 691 примірник, тобто лише 51,18%.

А минулорічні підручники де?
20.08.2025 15:19 Відповісти
Теж завжди було цікаво, невже настільки швидко змінюється математика, фізика, хімія, географія. Та навіть література. Хіба що новітня історія, але й її можна оновлювати не так часто. Просто наживаються на постійних "покращеннях", мерзотники.
20.08.2025 16:37 Відповісти
Бізнес черговий. Куди поділись підручники минулих років ? Чи вони вже не дійсні, бо про зелю там мало написано
20.08.2025 15:43 Відповісти
Ось все,що потрібно знати школярам.Ще б надрукували цитатники Зегевари і зобов'язали завчити їх напам'ять. І створити бригади зевейбінів,які будуть ходити по вулицям і перевіряти знання цих цитат.
https://kniga.biz.ua/ua/book-komplekt-promovi-ta-zvernennia-prezidenta-volodimira-zelenskogo-0035901.html?gad_source=1&gad_campaignid=22316785162&gbraid=0AAAAAokQpNi5ZXjddjlt4uHJWt6G9_OfG&gclid=Cj0KCQjw5JXFBhCrARIsAL1ckPuAr8xfJAAyLXurnBhsZZfHOZUfgr_VpEwXXbW6MKe7VlbFcjLqIVsaAkeiEALw_wcB
20.08.2025 16:06 Відповісти
Ну и где эти омбусмены?
20.08.2025 16:18 Відповісти
наверное учителям по 4000 заплатили, поэтому не хватило
20.08.2025 16:35 Відповісти
проблема з підручниками НУШ була й позаминулого року. а вчителям треба було вмовляти авторів на частини для онлайну. Ще 1 причина перевести дитину до класу за старою програмою, якщо ще вік дитини підходить. На мою думку НУШ - це розпіарений розпил коштів.
20.08.2025 17:53 Відповісти
 
 