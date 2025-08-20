Школи отримали лише половину запланованих підручників, - Бабак
Станом на 18 серпня в українські школи доставили лише 51% запланованих державою підручників. Водночас до закладів освіти не надійшло жодного з 30 тисяч запланованих примірників шрифтом Брайля.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на голову комітету з питань освіти науки та інновацій Верховної Ради Сергія Бабака, про це свідчать дані "Інституту модернізації освіти".
За словами нардепа, цьогоріч на підручники (відбір, друк, доставку) з державного бюджету виділили 1 402 457,6 грн.
За ці кошти мали надрукувати і доставити:
- 8,7 млн примірників для 8 класу НУШ
- 30 тис. підручників шрифтом Брайля
- майже 312 тис підручників для дітей з особливими освітніми потребами
Якщо говорити про підручники для 8 класів НУШ, було підписано 110 угод на друк 8,6 млн примірників, 67,3% із яких мали б доставити, як завжди, через обласні книжкові бази.
Решту – за новим механізмом: напряму з видавництв до шкіл із відображенням даних у електронній освітній системі АІКОМ.
Яка ситуація на зараз
Станом на 18 серпня (саме цю інформацію аналізував):
- на обласні бази вже доставлено 5,2 млн із 5,8 млн необхідних підручників (це 90,58%), але реально в школи дійшло поки 4,1 млн примірників (78,6%).
Тобто поки що до шкіл не дійшов майже кожен пʼятий підручник.
- За новим механізмом ситуація така: із 2,8 млн примірників доставили поки 307 тис. (це 10,64%).
- Загалом, із 8,7 млн запланованих підручників до шкіл поки потрапило лише 4 462 691 примірник, тобто лише 51,18%.
